Bir süredir sağlık sorunları ile boğuşan Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi.
Ünlü sanatçı Antalya'da tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Usta sanatçının, organ yetmezliği sebebiyle akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul'a getirildi.
Sanatçı için bugün saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenleneceği öğrenildi.
Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Takvim.com.tr cenaze törenini anbean canlı olarak aktaracak...
Babası ile küs olduğu bilinen Tuğçe Tayfur'un son durumuna ilişkin arkadaşından, "İğnelerle zor ayakta duruyor" paylaşımı geldi.
Genç kadının babasını son kez görmek için gittiği Zincirlikuyu Gasilhanesi'nde fenalaştığı öğrenildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde de Ferdi Tayfur hayranı Mehmet Akif Armağan, üzüntüsünü, kamyonetine ve bazı billboardlara "İçimizi Yaktın Ferdi Baba" yazılı afişler asarak dile getirdi.
Tayfur'un ölümünün acısını derinden hissettiğini belirten Armağan, "Şarkıda da diyor 'İçim yanar' diye ama Ferdi Baba bir Adanalı olarak gerçekten içimizi çok yaktı. Artık hatıralarını yaşatacağız. Gençlerimize güzel bir şekilde Ferdi Tayfur'u tanıtacağız. Bu araç 40 gün ilçede, sokaklarda, caddelerde Ferdi Tayfur'un şarkılarını çalarak gezecek. Ferdi Tayfur'u görmeyen, bilmeyen tanımayan Z kuşağından kimse kalmayacak." diye konuştu.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunan TELE 1'de skandal bir yayına imza atıldı.
Sunucu Musa Özuğurlu, usta sanatçıya haddini aşan sözlerle nefret kustu. RTÜK TELE 1'deki skandal yayın hakkında soruşturma başlattı. Şarkıcılar Sinan Akçıl ve Aynur Aydın sunucuya tepki gösterirken Özuğurlu, sosyal medyadan "özrü kabahatinden büyük" bir özür açıklaması yaptı.
Sanatçının basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Gözalıcı, "Düzeltme Yoğun katılım sebebi ile sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı Anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacaktır. " ifadelerini kullandı.
Sanatçının cenazesini havalimanından yakınları teslim alındı. Usta sanatçının cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.
Tayfur'un vefat haberini derin bir üzüntü ile karşılayan Başkan Erdoğan bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun.
Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile sorunlar yaşayan Ferdi Tayfur'un yıllar önce yazdığı vasiyeti ortaya çıktı.
Tayfur'un vasiyetini görenler "Halkın sanatçısı", "Ailesini kızdıracak" yorumlarında bulundu.
Telif hakları hakkında konuşan isim şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım"
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi.
Ferdi Tayfur için yarın AKM'de tören düzenlenecek ardından cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Tayfur'un ölüm haberini alan sevenleri ise hastane önüne adeta akın etti, Ferdi Tayfur'un ruhuna Fatiha okudu.
Bazı sevenleri de Tayfur'un şarkılarını açıp uzun süre gözyaşı döktü. Ayşegül Can isimli vatandaş, "Çok üzgünüz çocukluğumuzu kaybettik. Tüylerim diken diken oldu. Ferdi Tayfur'u kaybetmek çocukluğumuzu öldürdü. Bütün anılarımız gitti. Böyle bir sanatçı bir daha gelmeyecek. Yüzyılın sanatçısını kaybettik” diyerek duygularını dile getirdi. Hastane önünde toplanan kalabalık ise sevgilerini, "Seninle gurur duyuyoruz Ferdi Baba" sloganlarıyla gösterdiler.
Sanatçının ölüm haberinin ardından sanat camiası peş peşe mesajlar yayımladı. Coşkun Sabah, bir çınarın daha göç ettiğini belirterek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.
Sabah, "Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçıydı. Ülke olarak başımız sağ olsun diyorum. Elimizden bir şey gelmiyor." dedi.
Özdemir Erdoğan ise, "Orhan Gencebay ile bir devir açan bir sanatçımızdır." dedi.
Sosyal medyadan paylaşım yapan şarkıcı Alişan, "En kıymetlilerimiz birer birer gidiyorlar. Çok üzüldüm gerçekten çok üzüldüm. Mekanın cennet olsun Ferdi Baba." ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Demet Akalın ise, "Nur içinde yatsın... Çocukluk hatıram da gitti." diyerek üzüntüsünü ifade etti.
Ferdi Tayfur'un cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu.
Usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.
Tayfur'un cenazesinin ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği bilgisine ulşaıldı.
Haberi büyük üzüntü ile karşıladığı öğrenilen Devlet Bahçeli, Tayfur için bir taziye mesjaı yayımladı.
Söz konusu mesajta şu ifadelere yer verdi:
Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun.
Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesinde bir süre önce ameliyat edildi.
Tayfur, aynı hastanede hayatını kaybetti.Yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.
FERDİ TAYFUR KİMDİR?
Adını babasının hayrana olduğu dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'dan alan arabesk müziğin güçlü ismi Ferdi Tayfur Turanbayburt, 15 Kasım 1945'te Adana'da dünyaya geldi.
Babasının ani vefatı nedeniyle eğitim hayatını yarıda bırakan Tayfur için sıkıntılı günler de bu kararla birlikte başladı.
Tayfur, babasının ölümünü verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:
"Bir gece kucakta olduğumu hatırlıyorum. Annem Şerife 'Babanız Cumali geldi çocuklar' demişti, sevinmiştik. Ben hep kucağındaydım, o sıcaklığı hala hissederim. Ertesi gün, sabah evden çıkarken, gene hayal meyal hatırlıyorum. 'Akşam çiğköfte yap' demişti anneme ve bir lira bırakmıştı. Babam bir daha dönmedi. O gece bir pavyonda vurdular onu."
Annesi ikinci kez evlenince 'üvey baba' gerçeği ile tanışan Ferdi Tayfur iş hayatına erken başladı.
Bir yandan düğün salonlarında şarkı söyleyen, bir yandan ise çiftlikte çalışan Ferdi Tayfur, yerel gazetede 'Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını gördü ve yarışmaya katıldı. Yarışmadan ikincilikle ayrılsa da bu Ferdi Tayfur için bir son değil, aksine yeni bir başlangıçtı.
Üvey babasının tüm engellemelerine rağmen İstanbul'a gelen Tayfur, dönemin en ünlü gazinolarından olan Lunapark Gazinosu'nda iş buldu.
Nurten İnnap'ın ekibinde bağlama çalmaya başlayan Ferdi Tayfur, 1968 yılında ilk plağını çıkardı.
Beklenen ilgiyi göremeyince Adana'ya geri dönen ve çiftliğin başına geçen Tayfur, bir yandan da müzik çalışmalarına devam etti.
Üç yıllık aranın ardından çıkardığı "Huzurum Kalmadı" ona şöhret kapılarını ardına kadar açan plağı oldu. Artık Tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Ferdi Tayfur'un 1974 yılında 'Yüreğimde Yara Var' da büyük ilgi gördü.
İlk aşkını 16 yaşında yaşayan Ferdi Tayfur'un Timur adını verdiği bir de oğlu oldu. Ancak Timur'un annesi yıllarca Ferdi Tayfur'un oğlu ile görüşmesini engelledi. Uzun süre mücadele veren Tayfur, sonunda oğluna kavuştu.
Ferdi Tayfur ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt ile yaptı. Çiftin bu evlilikten Tuğba ve Funda adında iki kızları oldu.
Kariyerine plak ve albümlerin yanı sıra sayısız sinema filmi de sığdıran Ferdi Tayfur, 1977 yılında film setinde tanıştığı Necla Nazır ile aşk yaşamaya başladı.
2007 yılında yollarını ayıran Tayfur ve Nazır'ın 30 yıllık birlikteliğinden Tuğçe isminde bir kızları dünyaya geldi.
Ferdi Tayfur, yıllar önce verdiği bir röportajda Necla Nazır ile ayrılığı için "20 sene kızım büyüsün diye bekledim. Necla'dan defalarca ayrıldım fakat kimseye duyurmadım." demişti.
Şöhreti ardında bırakarak Muğla'da kendisine yeni bir hayat kuran Ferdi Tayfur'un son birlikteliği Habibe Ümyani Demir'leydi. 64 yaşında bir kez daha babalık sevinci yaşayan Tayfur'un bu birliktelikten de Taha adında bir oğlu daha oldu.
Fakat Ferdi Tayfur'un bu ilişkisi de mutsuz bitti. Ayrılık iddialarının ardından Ferdi Tayfur'un ilk eşi Zeliha Turanbayburt'a döndüğü haberleri gündeme geldi.
Tayfur yaptığı açıklamada "Zeliha Hanım'a döndüğüm doğrudur. O yalnızdı, ben yalnızdım. Zaten kadıncağız yıllardır yalnız, benim yolumu gözlüyordu. Ömrümün çoğu gitti azı kaldı. Onun da öyle. Kalan ömrümü eşimle birlikte geçirmek istiyorum, çok mutluyum" dedi.
Yüz felci yüzünden çok sevdiği sahnelerden çekilmişti. 2020 yılında böbrekleri iflas etti.
13 YIL SONRA YÜZÜNÜ GÖRDÜĞÜ OĞLU HAYATINI KURTARDI
Umutlarının tükendiği anda ilk kez doğduktan 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu Timur'dan yardım eli geldi. Oğlu Timur böbreklerinden birini babasına verdi. Ardı ardına geçirdiği hastalıklar tüketmişti onu.
"BEN VARIM BURADA"
Ferdi Tayfur, o dönemde verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:
Bizim iyi hekimlerimiz var. Hiç kimse böbrek nakli ameliyatından korkmasın. Elbette sancıları oluyor. Ama hayatın bir tarafı zaten sancıdan ibaret. Kitap okurken hep uyuyordum. Üstelik daha bir iki sayfa bile okumadan. Bu durum, yeğenim Nilüfer'in dikkatini çekti. Yeğenim, 'Dayı sen hep uyuyorsun. Doktora gidelim' dedi. 'Böbrek yetmezliği' denildi. İki ay gibi bir süre geçti. Ne yapmamız gerektiğini hep araştırıyorduk. Yeğenim, Prof. Dr. Alper Demirbaş'ı aradı. 'O da atlayın gelin' dedi. İnsan bu süreçte hastaneden de korkar. Hem de nasıl. Ama doktorumuz bize büyük cesaret verdi. Gözümü kapattım, açtım ameliyatım bitmişti. 'Böbreği kimden alalım' diye kız kardeşim bir yandan, yeğenim bir yandan sesli düşünüyoruz. O sırada oğlum Timur dedi ki, 'Bir dakika ben varım burada ya! Ben daha ölmedim' dedi. Oğlumun sağlık durumunu etkileyecek bir şey olsaydı asla kabul etmezdim. Bir insanın tek böbrekle de hayatını normal bir şekilde sürdürebilmesi mümkün olduğu için tereddüt etmedim. Organ naklinin bir mucize olduğunu söyleyebilirim.