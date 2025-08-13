Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Son durum ne?

Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarına karşı ekipler teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor.
MERSİN'DE ALEVLERLE MÜCADELE SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA BAŞLADI
Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.
Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunda çalışmalar sürdü. Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.
İlçede 6 mahalle ve yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezranın tedbiren tahliye edildiği yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor. Silifke-Gülnar kara yolunun trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergahından sağlanıyor. Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için müdahalesi sürüyor.
HATAY'DA YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
Hatay'ın Hassa ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti. Engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makinaları tarafından yol açma çalışması yapıldı.
SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Sabahın ilk ışıklarından itibaren karadan yapılan çalışmalara havadan da 5 helikopterle destek verildi.
MERSİN'DE 90 HANE BOŞALTILDI
Mersin'in Silifke ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Rrüzgarın etkisiyle yayılan alevler, Akdere Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasına kadar yaklaştı.
Alınan bilgiye göre, saat 12.45 sıralarında ilçeye bağlı Çaltı (Çamlıca), Baslandız,ve Kırtıl Mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf etti.
Yöre sakinlerinin de traktörleriyle destek verdiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinin Gökgediği, Bağalanı ve Ağıldere mevkiindeki 90 hane tedbir amaçlı boşaltıldı.
Hava kararana kadar 10 helikopter ile 46'sı arazöz 122 aracın destek verdiği yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Ağırlıklı olarak arazözlerle sahada mücadele eden ekiplerin yoğun mücadelesine rağmen alevler Akdere Mahallesi sınırlarına kadar geldi.
Yer yer rüzgarın etkisi ile yangın ilerilere giderken Akdere Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasına yaklaştı.
HATAY'DA ORMAN YANGINI | EVLER TAHLİYE EDİLİYOR
Hatay'ın Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bademli ve Eğribucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 18 arazöz, 6 su tankı, 7 ilk müdahale aracı sevk edildi.
Emniyet ve jandarmanın Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da ekiplerin çalışmalarına destek verdi.
Yangın nedeniyle Yukarıbucak Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.
Ekiplerin, alevlerin kontrol altına alınması için müdahalesi sürüyor.
ÇANAKKALE DENİZGÖRÜNDÜ'DE YANGIN KONTROL ALTINDA
Çanakkale'nin merkeze bağlı Denizgöründü köyünde çıkan orman yangını havadan 9 uçak ve 7 helikopter ile karadan ise 40 arazöz, 5 dozer ve 5 itfaiye aracının müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
OGM'DEN PAYLAŞIM
Orman Genel Müdürlüğü yangınlara 12 uçak, 17 helikopter, 93 arazöz, 2 iş Makinesi ve 573 personelle müdahale edildiğini bildirdi.
OGM'de yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"#Mersin / #Silifke
#Çanakkale / Merkez
12 Uçak
17 Helikopter
93 Arazöz
2 İş Makinesi
573 Personel
Mersin Silifke'de orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın ile Çanakkale Merkez Elmacık mahallesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyoruz.
Yangınların bir an önce kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor."
ÇANAKKALE'DE YANGIN
Çanakkale merkezde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Salihler Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.
Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
MERSİN'DEN ORMAN YANGINI
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, söndürme helikopterleri ile arazözler sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.