İsrail Mısır'daki Gazze müzakerelerine rağmen saldırıya devam ederken tüm dünya Filistin'e destek için ayaklandı. Türkiye'de binlece kişi meydanlara döküldü, 81 ilde Gazze'ye destek zinciri oluşturuldu.81 ilde Gazze için sessiz çığlık
CANLI ANLATIM
ÜSKÜDAR'DA GAZZE İÇİN EL ELE ZİNCİR
AK Parti Kadın Kolları, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla Üsküdar Meydanı'nda 'Gazze için sessiz çığlık' eylemi düzenledi. Meydan da el ele tutuşan kadınlar zincir oluşturdu. Burada konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bugün Üsküdar'da olduğu gibi sıradan insanlar kalplerinden, ruhlarından çığlık atıyorlar. 'Yeter' diyorlar. Bu yeter sesi kendi ülkelerine, devletlerine, İsrail'e destek veren kendi ülke liderlerine 'Durun' diyorlar. Bu sessiz çığlık dünyada ses getirdi. O sebeple asıl gücün sivil insanlarda olduğunu görmek için çok önemli bir fırsat" dedi.
Gazze'de yaşanan İsrail saldırılarına tepki olarak Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı 'Gazze için Sessiz Çığlık' eylemi düzenlendi. AK Parti Kadın Kolları tarafından organize edilen etkinlikte kadınlar, el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu. Etkinliğe AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demire ve çok sayıda kadın katıldı. Üsküdar Meydanı'nda başlayan etkinliğe yoğun katılım olurken Gazze'li kadınlar ve çocuklar için denize gül atıldı.
'BU SESSİZ ÇIĞLIK DÜNYADA SES GETİRDİ'
Burada bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Öncelikle iyi ki geldiniz. Çünkü bugün burada varlığınızın en önemli sebebi sesinizi duyurmak. Hem Türkiye'de hem dünyada. Şu anda kelimeler tükendi. O yüzden adı sessiz. Fakat dünyada şunu görüyorum. Dünyanın her yerinde küçük bir sokakta bir meydanda bugün Üsküdar'da olduğu gibi sıradan insanlar kalplerinden, ruhlarından çığlık atıyorlar. 'Yeter' diyorlar. Bu yeter sesi kendi ülkelerine, devletlerine, İsrail'e destek veren kendi ülke liderlerine 'Durun' diyorlar. Bu sessiz çığlık dünyada ses getirdi. O sebeple asıl gücün sivil insanlarda olduğunu görmek için çok önemli bir fırsat. Bakın meydanı görüyorsunuz. Sadece bir duyuruyla binlerce kadın bugün buraya geldi. Türkiye'nin her yerinde AK Parti kadın kolları olarak Türkiye'nin her yerinde bu sessiz çığlığın aslında bir simgesi olarak bugün burada. O sebeple ben bu vicdansızlığın, bu katliamın sonuna gelindiğini düşünüyorum. İnsanlar utanıyorlar. Kendi çocuğuna yemek hazırlarken, onun önüne güzel bir sofra koyarken, çocuğunun başını okşarken en çok da anneler utanıyor. O yüzden sizlerin varlığı da çok önemli bunun tekrar duyulması için. Filoda hiçbir şey olmadan insanlar kalktı Gazze'ye gitmeye çalıştı. Hep beraber, insanlık olarak hep beraber yan yana durduğumuzda bu yan yana olmanın gücünün bu katliamı durduracağına inanıyoruz. Ve bunu hep beraber yapacağız inşallah. Bütün Türkiye ve bütün dünya hep beraber yapacağız" dedi.
'GAZZE İÇİN TÜM SÖZLER SÖYLENDİ SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ'
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, “Artık söylenecek tüm sözlerin söylendiğini düşünüyoruz. Gazze için tüm sözler söylendi. Sözün bittiği yerdeyiz. Gazze'li annelerin, Gazze'li çocukların ve bütün vatandaşların sessiz çığlığını ifade etmek için burada 'Gazze'nin Sessiz Çığlığı' adı altında el ele tutuşarak bütün gördüğünüz gibi Harem'e kadar İstanbul'da, Üsküdar Meydanı'ndan Harem'e kadar 3,5-4 kilometre şu anda kadınlarımız burada. 81 ilimizde keza aynı şekilde meydanlarda şu anda tüm kadınlarımız el ele tüm dünyaya kadınların, annelerin, çocukların sesini duyurmak istiyoruz. Ve duyuracağımıza da inanıyoruz. Çünkü barışın kadınla mümkün olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı
İZMİR'DE SESSİZ YÜRÜYÜŞ
İzmir'de bir araya gelen AK Parti'li kadınlar, Filistin'de yaşanan İsrail zulmüne ve insanlık dışı soykırıma dikkat çekmek amacıyla eylem düzenlendi. Beyaz giyinen kadınlar zincir oluşturup, sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.
AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Filistin'de yaşanan İsrail zulmüne ve insanlık dışı soykırıma dikkat çekmek amacıyla Konak Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yapıldı. Beyaz kıyafet giyen kadınlar pankartlarla İsrail'e olan tepkilerini dile getirdi. Basın açıklamasına AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Şebnem Bursalı da katıldı. AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, "Kıymetli kadınlar, anneler, gençler ve vicdan sahibi herkes. Duvarlara kanla yazılmış isimler. Bir annenin, bir babanın yitik hayali. Bir çocuğun hiç göremeyeceği bahar. Bir bebeğin hiç yaşayamayacağı çocukluğu. İşte bu acının adı, Gazze. Bugün kadınlar olarak, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne-babaların zinciridir. Öksüz-yetim bırakılan çocukların zinciridir ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir" dedi.
'BARIŞ KADINLA MÜMKÜNDÜR'
“Yüce Rabb’imiz mealen ‘Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir canı yaşatan, bütün insanlığı yaşatmış gibidir’ buyuruyor” diyen Dalkıran, konuşmasına şöyle devam etti:
"Gazze, bu ilahi kelamın sarsıcı bir imtihanıdır. Bizler İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz. Barış kadınla mümkün. Barışcıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu’nu dünya öylece seyretti. Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı. Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir. İşte bugün o umut sözleri de bu meydanda yankılanıyor. Nehirden denize özgür Filistin. Sevgili dostlar, biz bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak; sadece kadın kimliğimizle buradayız. Çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Ve bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır. Ve şimdi sizleri de sessiz çığlık zincirimize davet ediyorum.”
Ardından sessiz zincir oluşturan kadınlar, Konak Meydanı'na yürüdü
81 İLDE GAZZE İÇİN SESSİZ ÇIĞLIK
81 ilde halk meydanlarda "Gazze İçin Sessiz Çığlık" adlı programda Filistin'e destek zinciri oluşturdu.
Üsküdar'da Gazze'ye destek için meydana inen çok sayıda kişi sahil boyunca uzun bir kuyruk oluşturdu.
Üsküdar Meydanı'ndan Harem'e kadar yürüyen kadınlar Gazze için tek yürek oldu.