ÜSKÜDAR'DA GAZZE İÇİN EL ELE ZİNCİR

AK Parti Kadın Kolları, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla Üsküdar Meydanı'nda 'Gazze için sessiz çığlık' eylemi düzenledi. Meydan da el ele tutuşan kadınlar zincir oluşturdu. Burada konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bugün Üsküdar'da olduğu gibi sıradan insanlar kalplerinden, ruhlarından çığlık atıyorlar. 'Yeter' diyorlar. Bu yeter sesi kendi ülkelerine, devletlerine, İsrail'e destek veren kendi ülke liderlerine 'Durun' diyorlar. Bu sessiz çığlık dünyada ses getirdi. O sebeple asıl gücün sivil insanlarda olduğunu görmek için çok önemli bir fırsat" dedi.

Gazze'de yaşanan İsrail saldırılarına tepki olarak Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı 'Gazze için Sessiz Çığlık' eylemi düzenlendi. AK Parti Kadın Kolları tarafından organize edilen etkinlikte kadınlar, el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu. Etkinliğe AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demire ve çok sayıda kadın katıldı. Üsküdar Meydanı'nda başlayan etkinliğe yoğun katılım olurken Gazze'li kadınlar ve çocuklar için denize gül atıldı.

'BU SESSİZ ÇIĞLIK DÜNYADA SES GETİRDİ'

Burada bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Öncelikle iyi ki geldiniz. Çünkü bugün burada varlığınızın en önemli sebebi sesinizi duyurmak. Hem Türkiye'de hem dünyada. Şu anda kelimeler tükendi. O yüzden adı sessiz. Fakat dünyada şunu görüyorum. Dünyanın her yerinde küçük bir sokakta bir meydanda bugün Üsküdar'da olduğu gibi sıradan insanlar kalplerinden, ruhlarından çığlık atıyorlar. 'Yeter' diyorlar. Bu yeter sesi kendi ülkelerine, devletlerine, İsrail'e destek veren kendi ülke liderlerine 'Durun' diyorlar. Bu sessiz çığlık dünyada ses getirdi. O sebeple asıl gücün sivil insanlarda olduğunu görmek için çok önemli bir fırsat. Bakın meydanı görüyorsunuz. Sadece bir duyuruyla binlerce kadın bugün buraya geldi. Türkiye'nin her yerinde AK Parti kadın kolları olarak Türkiye'nin her yerinde bu sessiz çığlığın aslında bir simgesi olarak bugün burada. O sebeple ben bu vicdansızlığın, bu katliamın sonuna gelindiğini düşünüyorum. İnsanlar utanıyorlar. Kendi çocuğuna yemek hazırlarken, onun önüne güzel bir sofra koyarken, çocuğunun başını okşarken en çok da anneler utanıyor. O yüzden sizlerin varlığı da çok önemli bunun tekrar duyulması için. Filoda hiçbir şey olmadan insanlar kalktı Gazze'ye gitmeye çalıştı. Hep beraber, insanlık olarak hep beraber yan yana durduğumuzda bu yan yana olmanın gücünün bu katliamı durduracağına inanıyoruz. Ve bunu hep beraber yapacağız inşallah. Bütün Türkiye ve bütün dünya hep beraber yapacağız" dedi.

'GAZZE İÇİN TÜM SÖZLER SÖYLENDİ SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ'

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, “Artık söylenecek tüm sözlerin söylendiğini düşünüyoruz. Gazze için tüm sözler söylendi. Sözün bittiği yerdeyiz. Gazze'li annelerin, Gazze'li çocukların ve bütün vatandaşların sessiz çığlığını ifade etmek için burada 'Gazze'nin Sessiz Çığlığı' adı altında el ele tutuşarak bütün gördüğünüz gibi Harem'e kadar İstanbul'da, Üsküdar Meydanı'ndan Harem'e kadar 3,5-4 kilometre şu anda kadınlarımız burada. 81 ilimizde keza aynı şekilde meydanlarda şu anda tüm kadınlarımız el ele tüm dünyaya kadınların, annelerin, çocukların sesini duyurmak istiyoruz. Ve duyuracağımıza da inanıyoruz. Çünkü barışın kadınla mümkün olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı