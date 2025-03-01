Trump - Zelenskiy kavgasında ikinci raunt! Rusya da dahil oldu

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Beyaz Saray'da tüm dünyanın gözü önündeki kavgaları Oval Ofis çıkışında da devam etti. Oval Ofis'te adeta birbirine giren iki lider toplantının ardından sert açıklamalarda bulundu. Tartışmaya dünyadan da tepki yağarken Oval Ofis adeta Üçüncü Dünya Savaşı'nın ilk cephesi oldu. İşte Trump - Zelenskiy kavgası sonrası tüm gelişmeler...
Zelenskiy, Oval Ofis’te Trump ile yaptığı tartışmanın ardıdnan Fox News kanalına verdiği röportajda, Trump ile yaşadığı gerginliği ve bundan sonraki süreci değerlendirdi.
ÖZÜR DİLEYECEK Mİ?
Zelenskiy, sunucunun Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki sorusuna, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Başkanı ile yaşadıkları tartışma için, "Trump'a ve Amerikalılara saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" söyledi.
"Başkan Trump'a ve Kongre'nin iki partili desteğine müteşekkirim. Trump bu savaşı bitirmek istiyor ama tüm saygımla söylüyorum ki kimse bizden daha fazla savaşı bitirmek istemiyordur." diye konuşan Zelenskiy, adil bir anlaşma ve güvenlik garantileri istediklerini vurguladı.
“ÇOK FARKLI DİYALOGLAR YAŞADIK”
"Bugün olanlar için pişman mısınız?" sorusuna, "Evet, bence iyi değildi çünkü çok farklı diyaloglar yaşadık" cevabını veren Zelenskiy, Trump ile ilişkisinin kurtarılabileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Evet, elbette, çünkü bu ilişkiler iki başkandan daha fazla tarihi ve halklarımız arasındaki güçlü ilişkilerdir." diye karşılık verdi.
"Herkes Putin'in yarın geri döneceğinden korkuyor. Biz adil ve kalıcı bir barış istiyoruz. Güvenlik garantileri istiyoruz." ifadesini kullanan Zelenskiy, istifa edip etmeyeceği hakkındaki soruya ise "Bu, Ukrayna halkının vereceği bir karadır." yanıtını verdi.
POLİTİK TRUMP AÇIKLAMASI
Zelenskiy, Trump'ın Putin'e yakın olduğu konusundaki eleştirilerle ilgili Trump'ın bir arabulucu olmak istediğini ancak onu kendi taraflarında görmeyi istediklerini ifade etti.
Zelenskiy, "Bence bunu bugün çok açık bir şekilde konuştuk. Başkan Trump bu konuda ortada olmak istediğini, değilse onları (Rusları) masaya getiremeyeceğini söyledi. Gerçekten, çok dürüst olmak istiyorum, onun bizim tarafımızda daha fazla olmasını istiyorum." dedi.
Beyaz Saray'a geri dönme fırsatı olsaydı bunu yapıp yapmayacağı sorusuna olumsuz cevap veren Zelenskiy, "Her şeyden önce barış istiyoruz. Bu yüzden ABD'deyim ve Başkan Trump'ı ziyaret ettim." demekle yetindi.
Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi konusunda tüm ülkelerin aynı düşünmediğini belirttiği konuşmasını, "Tamam. NATO olmayacaksa kimse zorlamıyor. O zaman Ukrayna'da bir NATO kuralım. Benim pozisyonum bu." dedi.
TRUMP’I YALANLADI
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'den iddia edildiği gibi 3 yılda 183 değil 100 milyar dolar aldıklarını ve bunun 67 milyar dolarlık kısmının silah yardımı, 31,5 milyar dolarının ise nakit olduğunu belirterek, bu konuda hesap vermeye çok açık olduklarını söyledi.
Zelenskiy, "Ukrayna'nın neredeyse yok olduğu, askerlerinin kaçtığı, kahraman olmadıkları, milyonlarca sivili kaybettiği ve başkanının diktatör olduğu" söylemlerine karşı verdiği tepkinin şahsıyla değil ABD'nin Ukrayna'nın dostu olduğu ön kabulü çerçevesiyle ilişkilendirilmesi gereğine değindi.
Ayrıca, "Milyonlarca kayıplarının olmadığını, Münih konferansı sürecinde yaptığı görüşmelerde bu ifadenin düzeltilmesini istediğini" kaydeden Zelenskiy, ABD ile maden anlaşmasına karşı olmadıklarını yineledi.
Zelenskiy, "Ancak güvenlik garantilerindeki hangi kısımların bu anlaşmayı kapsayacağını ve sonraki adımların ne olacağını anlamak istedik." diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Zelenskiy’in Oval Ofis'te "layık olduğu şekilde tokatlandığını" yazdı.
Sosyal yaptığı paylaşımda Trump - Zelenskiy kavgasını "Oval Ofis'te acımasız azarlama" ifadeleriyle nitelendiren Medvedev, "Donald Trump haklı. Kiev rejimi, III. Dünya Savaşı çıkarmak pahasına kumar oynuyor" dedi.
Rus yetkililer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki tartışmasından dolayı eleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Trump'ın Zelenskiy ile görüşmede sabırlı olduğunu belirtti.
Zaharova, "Zelenskiy'nin yalanlarından en büyük olanı, Beyaz Saray'da Kiev yönetiminin 2022'de desteksiz ve yalnız bırakıldığı yönündeki açıklaması." ifadesini kullandı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da "dayak" yediğini belirterek "Bu faydalı, ancak yeterli değil. Askeri desteğin durdurulması gerekiyor. Trump, kokain palyaçosunun yüzüne ilk kez gerçeği söyledi; Kiev rejimi, üçüncü dünya savaşıyla oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.
“SONRAKİ TURDA DİZLERİNİN ÜSTÜNE ÇÖKECEK”
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev de Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da yalan söylemeye devam ettiğini belirterek "Zelenskiy, bu turu kaybetti. Zelenskiy'in bir sonraki turda dizleri üstüne çökmesi gerekecek." ifadesini kullandı.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması milletvekillerinden Aleksey Juravlyov, Rus haber ajansı RİA'ya yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin ABD'nin güvenini kaybettiğini ifade ederek "Ancak bu, savaşın sona ereceği anlamına gelmiyor. Rusya'ya karşı olan Avrupalılar, palyaçoyu kendi kaderine terk etmeyecek." dedi.
Rus senatör Aleksandr Şendryuk-Jidkov da Zelenskiy'nin görevini bırakması gerektiğini vurgulayarak "Beyaz Saray'daki müzakereler, Zelenskiy'nin artık dünya siyasetinde yeri olmadığını gösterdi. Maalesef, herkes bunu anlayana kadar 3 yıl geçti." değerlendirmesini yaptı.