Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bugün bir grup Avrupalı liderin de katılımıyla ABD Başkanı Trump ile görüşecek.
BEYAZ SARAY'DA BÜYÜK BİR GÜN
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler ile yapacağı görüşmelerin öncesinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
BAKALIM SONUÇLARI NE OLACAK?
Trump paylaşımında, “Beyaz Saray’da büyük gün. Hiç bu kadar çok sayıda Avrupalı lideri aynı anda ağırlamamıştık. Bakalım sonuçları ne olacak?” ifadelerini kullandı.
BASIN YERİNİ ALDI
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa liderlerini karşılama anlarını görüntülemek isteyen basın mensuplıarı Beyaz Saray'ın girişindeki yerini aldı.
ZELENSKİY NE GİYECEK?
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde takım elbise benzeri bir kıyafet giyeceği öne sürüldü.
Axios haber platformuna konuşan ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, marttaki Trump-Zelenskiy görüşmesinde tartışma konusu olan Zelenskiy'nin takım elbise giymemesinin ardından yeni toplantıdaki kıyafetine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yetkililer, Beyaz Saray görevlilerinin, Ukraynalılara Zelenskiy'nin Trump ile yapacağı görüşmede takım elbise giyip giymeyeceğini sorduklarını ileri sürdü.
Zelenskiy'nin görüşmede hazirandaki NATO zirvesinde giydiği siyah ceket benzeri bir kıyafet giyeceğini belirten Ukraynalı bir yetkili, "Takım elbise benzeri bir kıyafet olacak ama tam takım elbise olmayacak." dedi.
ABD'li bir yetkili, Trump ile görüşmesinde Zelenskiy'nin takım elbise giymesinin "barış için iyi bir işaret olacağını" belirterek bunu yapmasını beklemediklerini, bir başka ABD'li yetkili ise "Kravat taksa harika olurdu ancak bunu beklemiyoruz." ifadesini kullandı.
RUSYA ÖDÜLLENDİRİLMEMELİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarını "gösterişli" ve "alaycı" olarak nitelendirerek, Moskova'nın savaştaki rolü nedeniyle ödüllendirilmemesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentinde düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını "gösterişli" ve "alaycı" olarak nitelendiren Zelenskiy, "Rusya bu savaşa katılımından dolayı ödüllendirilmemelidir. Savaş sona erdirilmelidir ve "Dur" sözünü duyması gereken Moskova'dır." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, bugün ABD'nin başkenti Washington'da savaşın sona erdirilmesinin görüşüleceği bir toplantının yapılacağına işaret ederek, paylaşımında "Şu anda Ruslar, Harkiv, Zaporijya, Sumy bölgesi ve Odessa'ya saldırıyor, konut binalarını ve sivil altyapımızı yok ediyor." ifadesine yer verdi.
Ukrayna'nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya, Avrupa Birliği (AB) ve NATO liderlerinin de görüşmeye katılacağını belirten Zelenskiy, herkesin "onurlu bir barış" ve "güvenlik" istediğinin altını çizdi.
Rusya'nın sivilleri "kasten" hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diledi.
Zelenskiy ayrıca Odessa'daki Azerbaycanlı bir şirkete ait enerji tesisinin hedef alındığını belirterek, söz konusu saldırının yalnızca Ukrayna'ya değil aynı zamanda Ukrayna'nın ilişkilerine de yönelik olduğunu vurguladı.
"PUTİN TRUMP'I KANDIRDI" İDDİASI
ABD'li Senatör Chris Van Hollen, Başkan Donald Trump'ın, 15 Ağustos'ta Alaska'daki görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından "bir kez daha kandırıldığını" ileri sürdü.
ABC News'in "This Week" programına konuk olan Demokrat Senatör Van Hollen, Trump-Putin görüşmesini değerlendirdi.
Van Hollen "Trump, Putin tarafından bir kez daha kandırıldı. Putin, Amerikan topraklarında kırmızı halıda ağırlandı. Ama ne ateşkes, ne de Putin ile (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy arasında yakın bir görüşme oldu." dedi.
Trump'ın görüşme öncesi dile getirdiği yaptırımların "bir kenara bırakıldığını" ifade eden Van Hollen, Trump'ın da Putin tarafından övüldüğünü vurguladı.
Van Hollen, Kongre'nin ve Senato'nun, Rusya'ya ve Putin'e yaptırımlar getirecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışması gerektiğinin altını çizdi.
Görüşme öncesi Putin'in aklında tek bir hedef olduğunu ve görüşme sonrası o hedeften vazgeçmediğini belirten Van Hollen, Trump'ın yapmayı umduğu ateşkesi "dahi yapamadığını" bu yüzden bu görüşmenin Putin için bir "zafer" sayıldığını savundu.
Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.
TRUMP BEYAZ'DA ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEK
Beyaz Saray'da gerçekleşecek görüşmenin Türkiye saati ile 20:15'te başlaması planlanıyor.
WASHİNGTON'DA İLK MESAJ
Zelenskiy, Washington'a ulaşır ulaşmaz tüm tarafların savaşın hızlı bir şekilde sona ermesini istediğini söyleyerek kalıcı barış çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabında Trump'la görüşmek üzere Washington'a ulaştığını belirten Zelenskiy, daha sonra Avrupalı liderlerin de katılımıyla bir görüşme gerçekleştireceklerini aktardı.
Zelenskiy, açıklamasında şunları kaydetti:
"Hepimiz bu savaşı hızlı ve güvenilir bir şekilde sona erdirmek için güçlü bir istek duyuyoruz. Ve barış kalıcı olmalıdır. Yıllar önce Ukrayna'nın, Kırım'dan ve doğumuzun bir parçası, Donbas bölgesinin bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldığı ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bunu yeni saldırısı için sıçrama tahtası olarak kullandığı zamanki gibi olmamalıdır."
Ukrayna'ya 1994'te verilen güvenlik garantilerinin işe yaramadığını vurgulayan Zelenskiy "Elbette o dönemde Kırım'dan vazgeçilmemeliydi, tıpkı 2022'den sonra Ukraynalıların Kiev, Odessa ya da Harkiv'den vazgeçmediği gibi." ifadesini kullandı.
AVRUPA YALNIZ BIRAKMADI
Avrupalı liderler Zelenskiy'i Trump görüşmesinde yalnız bırakmadı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in görüşme için Washington'a gitmesi bekleniyor. Kritik zirvede ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de yer alacak.
Batı medyasında yer alan haberlere göre Avrupalı liderler zirvede Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdikleri desteği yineleyecek ve herhangi bir toprak takası planına karşı çıkacak, ayrıca anlaşma durumunda ABD'nin sunmaya istekli olduğu güvenlik garantileri konusunda daha fazla netlik talep edecekler.
Trump ise son açıklamasında bu kadar çok sayıda Avrupalı lideri ağırlamaktan dolayı gurur duyduğunu ve barışa giden süreçle ilgili önemli görüşmeler yapacaklarını vurguladı.
TRUMP BASKIYI ARTIRDI: NATO VE KIRIM'A VETO
İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Trump zirve öncesi Zelenskiy'e baskıyı artırdı. Ukrayna Devlet Başkanı'nın isterse savaşı "hemen hemen" bitirebileceğini vurgulayan ABD başkanı, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına veya Rusya işgali altındaki Kırım'ı geri almasına izin verme olasılığını reddetti.
Trump, sosyal medya platformu Truth'tan yaptığı açıklamada Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin ve Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı geri almasının söz konusu olmadığını belirtti.
ZELENSKİY TOPRAK VERMEYE NİYETLİ DEĞİL
Zelenskiy ise Washington'a uçmadan önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile düzenlediği basın toplantısında toprak feda edemeyeceklerini vurguladı.
Zelenskiy, Putin'in "12 yıldır Donbas bölgesini ele geçiremediğini ve Ukrayna anayasasının toprak veya ticaret alanından vazgeçmeyi imkansız kıldığını" hatırlatarak taviz vermeyi reddetti.
PUTİN'İN TALEP LİSTESİNİN BAŞINDAKİ MADDE: DONBAS
Rusça konuşulan bölge, Putin'in savaşın "kök nedenleri" olarak adlandırdığı şeyin merkezinde yer alıyor ve burayı ele geçirmek, onun toprak ve siyasi talepler listesinin en başında yer alıyor.
RUBİO: HER İKİ TARAF DA TAVİZ VERMELİ
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bir barış anlaşmasının sağlanabilmesi için hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın bazı tavizler vermesi gerektiğini belirtti.
ABD'li bakan CBS News kanalına verdiği röportajda "Bu savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamak istiyoruz, böylece Ukrayna halkı hayatlarına devam edebilecek, ülkelerini yeniden inşa edebilecek ve bunun bir daha asla tekrarlanmayacağından emin olabilecek. Ancak bunun için her iki tarafın da bazı ödünler vermesi gerekecektir." değerlendirmesini yaptı.
Rubio, taraflar arasındaki güvenlik garantileri, toprak takası konuları ve diğer ana hususları görüşmeye devam ettiklerini aktararak, "Bir taraf istediği her şeyi elde ederse, buna teslimiyet denir. Biz bunu yapıyor değiliz, çünkü buradaki hiçbir taraf teslimiyetin eşiğinde hatta ona yakın bir durumda bile değil." yorumunu yaptı.
"TÜRKİYE HAZIR"
Alaska'daki Trump-Putin zirvesi sonrası Ankara'nın diplomatik girişimleri de hız kazandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır" mesajı sonrası Ankara - Moskova - Kiev üçgeninde peş peşe kritik temaslar kayda geçti.