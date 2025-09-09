İSRAİL MÜZAKERE MASASINI VURDU!
Hamas'ın üst düzey yetkilisi, "Doha'daki müzakere heyetimiz, Başkan Trump'ın ateşkese dair önerisini değerlendirme toplantısındayken hedef alındı" duyurusu yaptı.
Takvim.com.tr gelişmeleri anbean aktarıyor.
CANLI ANLATIM
MÜZAKERE HEYETİ SAĞ KURTULDU
Hamas yetkilisi "Müzakere heyeti İsrail saldırısından sağ kurtuldu, bazı yaralılar var" açıklamasında bulundu.
Bir başka yetkili ise "Liderimiz Al Hayya'nın oğlu şehit oldu" dedi.
KATAR ASKIYA ALDI!
Katar, İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuğu askıya aldığını açıkladı.
KALLEŞ SUİKAST KALLEŞ PLAN!
İsrail'in Doha'daki kalleş saldırısının altından sinsi bir plan çıktı.
Önce Trump çıktı "ateşkes" önerisi sundu. Bu vesileyle Hamaslıların bir araya gelmesi sağlandı.
Sonra da İsrail tek lokasyonda toplanan heyeti bombaladı.
NETANYAHU: İSRAİL TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİYOR
İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail'in Doha'daki saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.
Netanyahu'nun ofisi sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hamas'ın en üst düzey terörist liderlerine yönelik bugün gerçekleştirilen eylem, tamamen bağımsız bir İsrail operasyonudur" ifadelerine yer verdi.
Netanyahu, “İsrail başlattı, İsrail yürüttü ve İsrail tüm sorumluluğu üstleniyor" dedi.
"SUİKASTTAN SAĞ KURTULDULAR"
Katar merkezli Al Jazeera: Hamas kaynakları, liderlerinin İsrail suikastinden kurtulduğunu bildirdi.
"TRUMP SALDIRIYA YEŞİL IŞIK YAKTI"
İsrailli bir yetkili, Tel Aviv'in Katar'da Hamas'a yönelik saldırıyı Washington'a bildirdiğini ve tam destek verdiğini belirtti. Katar ise, İsrail saldırısını sert bir dille kınayarak, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyelerinin ikametgahını hedef alan saldırıyı "korkakça" olarak nitelendirdi.
KATAR DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Katar Dışişleri Bakanlığı, güvenlik, sivil savunma ve ilgili makamların olayla derhal ilgilenmeye başladığını ve sonuçlarını kontrol altına almak ve bölge sakinlerinin ve çevre bölgelerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldığını teyit etti
İSRAİL'DEN "HALİL EL HAYYA" İDDİASI
İsrail merkezli Kanal 14'e konuşan İsrailli yetkili:
Katar'daki saldırıda Halil el-Hayya gibi üst düzey Hamas liderleri hedef alındı.
HAMAS: MÜZAKERE MASASI VURULDU
Al Jazeera'ye konuşan Hamas’ın üst düzey yetkilisi:
Doha’daki müzakere heyetimiz, Başkan Trump’ın ateşkese dair önerisini değerlendirme toplantısındayken hedef alındı.
El Arabiya kaynakları, İsrail'in Doha'daki saldırısının, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki Amerikan önerisine yanıt niteliğindeki önerisini görüşen bir Hamas müzakere heyetini hedef aldığını doğruladı
İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA
İsrail ordusu ve Shin Bet'ten gelen son dakika açıklamasında "Kısa süre önce Hamas'ın üst düzey liderlerine yönelik hedefli bir saldırı gerçekleştirdik" ifadeleri yer aldı.
Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:
-İsrail Ordusu ve Şin Bet, Hava Kuvvetleri aracılığıyla kısa bir süre önce Hamas terör örgütünün üst düzey liderliğini hedef alarak saldırı düzenledi.
-Hedef alınan örgüt yöneticileri, yıllardır terör faaliyetlerini yöneten ve 7 Ekim katliamının icrasından ve İsrail Devleti’ne karşı yürütülen savaşın yönetiminden doğrudan sorumlu kişilerdir.
-Saldırı öncesinde, masum sivillere zarar verilmesini en aza indirmek amacıyla hassas mühimmat ve ek istihbarat bilgileri kullanılması dahil bir dizi önlem alındı.
-İsrail Ordusu ve Şin Bet, 7 Ekim katliamından sorumlu Hamas terör örgütünü bertaraf etmek için kararlılıkla operasyonlarını sürdürecektir.
İSRAİL'DEN HAMAS'A SUİKAST
İsrail medyası, Doha'daki saldırıda Halid Meşal'in hedef alındığını yazdı.