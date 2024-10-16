ALMANYA'DAN İSRAİL'E TAM DESTEK

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'e silah ve mühimmat desteği vermeye devam edeceklerini bir kez daha yineledi.

Olaf Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, İsrail'e silah ve mühimmat desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

İsrail'i her zaman kendini savunabilecek ülke konuma getirmek ve bu konumda tutmak istediklerini belirten Scholz, "Geçmişte silah ve mühimmat sağlamamızın nedeni budur. Teslimatlarımız var ve gelecekte de olacak. İsrail her zaman buna güvenebilir." dedi.

Scholz, Gazze'ye insani yardım erişiminin önemi, uluslararası hukuk kurallarına her zaman riayet edilmesi gerektiği ve iki devletli bir çözüme götürecek bir perspektifin olmasını da her zaman dile getirdiklerini aktardı.

Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybedenleri de hatırlatan Scholz, "Bombaların ve yıkımın tüm kurbanlarının acısını paylaşmamız çok ama çok önemli, insanlık bizden bunu talep ediyor." ifadesini kullandı.

Scholz, konuşmasında İran'ı da uyararak "İran'ın İsrail'e füzelerle saldırması kabul edilemez. Bu, olmamalı. Bölgenin daha fazla istikrarsızlaşmasına yol açmamalı. İran ateşle oynuyor, buna bir son verilmeli." diye konuştu.