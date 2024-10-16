İsrail Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik saldırılara devam ederken Beyrut-Tahran-Tel Aviv hattında gerilim her geçen gün artıyor. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım dün açıkça savaşın içinde olduklarını söyledi. ABD ise Gazze'ye insani yardım girişlerinin son dönemde azaldığını belirterek İsrail'e 30 gün süre verdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin sürekli silah tedarikinin tehlikeye gireceği belirtildi.
ABD ordusu, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki uluslararası sularda seyreden askeri ve sivil gemileri hedef alan Husilere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de İran destekli Husilere ait çeşitli gelişmiş konvansiyonel silahların bulunduğu çok sayıda silah deposuna yönelik hassas hava saldırıları düzenlendiği" kaydedildi.
Saldırıların Husilerin Kızıldeniz, Bab-El Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki gemilere yönelik "pervasız" ve "yasadışı" saldırılarını sürdürme ve bölgesel ortakları tehdit etme kabiliyetlerini azaltmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, "CENTCOM kuvvetleri, Husilerin bölgedeki askeri ve sivil gemileri hedef almak için kullandıkları füzeleri, silah bileşenlerini ve diğer mühimmatları barındıran yeraltı tesislerini hedef almıştır" denildi.
Husilere yönelik operasyona ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 Spirit uzun menzilli hayalet bombardıman uçakları da dahil ABD hava ve deniz kuvvetleri unsurlarının katıldığı belirtilen açıklamada, "B-2 bombardıman uçağının kullanılması, ABD'nin gerektiğinde, her zaman, her yerde bu hedeflere ulaşma konusundaki küresel saldırı kabiliyetini göstermektedir" ifadelerine yer verildi. Hasara yönelik değerlendirmelerin sürdüğü ifade edilirken, ilk belirlemelere göre sivil can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Hizbullah, İsrail'in Kiryat Shmona şehrine bir dizi füze saldırısı gerçekleştirildiğini ve Labbouneh Tepeleri'nde seyreden bir İsrail tankının güdümlü füzeyle vurulduğunu açıkladı.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah İsrail’e çifte darbe vurdu. Hizbullah’ın sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Kiryat Shmona şehrine bir dizi füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıyı doğrulayan İsrail basını en az 10 füze fırlatıldığını duyururken, şehirde meydana gelen patlama ve yangın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Hizbullah ayrıca Lübnan’ın Nakura bölgesi yakınlarındaki Labbouneh Tepeleri'nde seyreden bir İsrail tankının güdümlü füzeyle vurulduğunu duyurdu. Saldırı sonrasında alev alan tank kilometrelerce öteden amatör kameralara yansırken, İsrail’den Hizbullah’ın son misilleme eylemlerine dair resmi açıklama yapılmadı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneydeki Tayrdaba kasabasına düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail'in ülkenin güneyindeki Habbuş kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği ve evin tamamen yıkıldığı aktarıldı.
Haberde ayrıca İsrail'in son 3 saatte Lübnan'ın doğu ve güneyindeki kasabalara 15'ten fazla hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Lübnan'dan atılan roketler Kiryat Şmona bölgesine isabet etti.
ABD medyası: İsrail'in İran'a misilleme yapması an meselesi
İsrail’in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de belediye binası ve Nebatiye Belediyeleri Birliği'ne düzenlediği saldırıda can kaybı arttı.
SALDIRILARDA 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya, yaralıların sayısının ise 52’ye yükseldiğini bildirdi.
Öte yandan saldırıda Belediye Başkanı Dr. Ahmed Kahil de hayatını kaybetmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki sağlık hizmetlerine yönelik 23 saldırıda 72 sağlık çalışanı ve hastanın öldüğünü bildirdi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da sağlık hizmetlerine yönelik 23 saldırıyı doğruladıklarını belirten Ghebreyesus, bu saldırıların 72 sağlık çalışanı ve hastanın ölümüne, 43'ünün ise yaralanmasına yol açtığını ifade etti.
Lübnan'da sağlık tesislerine yönelik saldırıların devam ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, özellikle ülkenin güneyinde yoğun bombardıman ve güvensiz ortam nedeniyle kapanmak zorunda kalan sağlık tesisi sayısının arttığını söyledi.
Ghebreyesus, "Çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki sağlık ocaklarının neredeyse yarısı artık kapalı. 6 hastane tamamen, 5 hastane ise kısmen boşaltıldı." diye konuştu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'e silah ve mühimmat desteği vermeye devam edeceklerini bir kez daha yineledi.
Olaf Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, İsrail'e silah ve mühimmat desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.
İsrail'i her zaman kendini savunabilecek ülke konuma getirmek ve bu konumda tutmak istediklerini belirten Scholz, "Geçmişte silah ve mühimmat sağlamamızın nedeni budur. Teslimatlarımız var ve gelecekte de olacak. İsrail her zaman buna güvenebilir." dedi.
Scholz, Gazze'ye insani yardım erişiminin önemi, uluslararası hukuk kurallarına her zaman riayet edilmesi gerektiği ve iki devletli bir çözüme götürecek bir perspektifin olmasını da her zaman dile getirdiklerini aktardı.
Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybedenleri de hatırlatan Scholz, "Bombaların ve yıkımın tüm kurbanlarının acısını paylaşmamız çok ama çok önemli, insanlık bizden bunu talep ediyor." ifadesini kullandı.
Scholz, konuşmasında İran'ı da uyararak "İran'ın İsrail'e füzelerle saldırması kabul edilemez. Bu, olmamalı. Bölgenin daha fazla istikrarsızlaşmasına yol açmamalı. İran ateşle oynuyor, buna bir son verilmeli." diye konuştu.
Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail tankları ve topçu mevzilerini hedef aldıklarını duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Ramiye beldesinin çevresindeki İsrail tankını güdümlü füzeyle hedef aldıklarını, mürettebatının öldüğü veya yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Dalton ve Dişon bölgelerindeki topçu mevzilerinin yanı sıra Safed kenti ve Yiftah bölgesinin de füzelerle hedef alındığı aktarıldı.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki bölgelere 90 füze fırlatıldığı belirtildi.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle SunExpress, Beyrut ve Erbil seferlerini 17 Aralık'a kadar durdurma kararı aldı.
Edinilen bilgiye göre, daha önce Tel Aviv seferlerini durduran SunExpress, 17 Aralık'a kadar Beyrut ve Erbil seferlerini de iptal etti.
İsrail'in başta Gazze olmak üzere Lübnan'a yaptığı saldırılar ve güvenlik gerekçesiyle yerli ve yabancı birçok hava yolu şirketi Lübnan, Ürdün ve Irak seferlerini iptal etmişti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in işlediği suçları sona erdirmesi için bu rejimin destekçilerine daha fazla baskı yapılması gerektiğini söyledi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarını ve ikili ilişkileri ele aldılar.
Pezeşkiyan, "Bölge ülkeleri arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin yaygınlaştırılması, bölge sorunlarının çözümüne, ülkelerin kalkınmasına, barış ve refahın desteklenmesine katkı sağlayacaktır." dedi.
İsrail'in işlediği suçları durdurmak için ona destek veren ülkelere daha fazla baskı yapılması gerektiğini dile getiren Pezeşkiyan, bu konuda İslam ülkelerinin dayanışmasının önemine vurgu yaptı.
Pezeşkiyan, "Biz İslam ülkeleri birlik olursak İsrail, bu tür suçları kolay kolay işlemeye cesaret edemez. Ayrıca ABD ve Batılı ülkeler de ona destek olamazlar." ifadelerini kullandı.
Umman Sultanı Bin Tarık ise konuşmasında bazı Batılı ülkelerin İsrail'in işlediği suçlar konusunda çifte standart uyguladığına dikkati çekerek, Batılı ülkelerin İsrail'i desteklemelerinin hiçbir makul açıklaması olmadığını kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletlere (BM) İsrail'in cinayetlerini durdurma ve insani yardımların Gazze ve Lübnan'a ulaşmasını sağlamak için sahip oldukları tüm imkanları kullanma çağrısı yaptı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile telefonda bölgesel konuları görüştü.
Erakçi, Guterres'den, İsrail'in cinayetlerini durdurma, insani yardımların Gazze ve Lübnan'a girişinin sağlanması için sahip oldukları tüm imkanları kullanmalarını istedi.
Savaşın sona erdirilmesi için siyasi çözüm ve yardım sağlanmasına çaba gösterdiklerini dile getiren Guterres bölgede gerilimin yükselmesinden endişe ettiklerini belirtti.
Öte yandan Erakçi ile Fransız mevkidaşı Barrot görüşmede bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdiler.
Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurgulayan İranlı Bakan, İsrail'in bölgede yeni maceralara atılmasına karşı uyarıda bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gönderilen balistik füze savunma sistemine ilişkin ABD Kongresine gönderdiği bilgilendirme mektubunda, ülkenin "bölgede önemli ulusal çıkarlara hizmet etmek amacıyla bölgedeki tutumuna devam edeceğini" bildirdi.
Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Biden'ın Kongreyi bilgilendirme mektubunda, İsrail'e gönderilen balistik füzelerin yer aldığı savunma sistemine ilişkin ifadelerine yer verildi.
İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına değinerek ülkesinin "İsrail'in güvenliğine ve İran'ın tehditlerinden korunmasına bağlılığını" belirten Biden, mektupta ABD'nin "İsrail'in savunmasına ilişkin duruşunu bildirdiğini" ifade etti.
Biden, daha önce ABD'den İsrail'e gönderilen "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi gibi çeşitli askeri desteğe değinerek ABD'nin "İran ve İran'la bağlantılı tehditlere karşı bölgede önemli ulusal çıkarlara hizmet etmek amacıyla bölgedeki tutumuna devam edeceğini" kaydetti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran tehdidine karşı konuşlandıracağını duyurduğu Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ile askeri personelin İsrail'e ulaştığını açıklamıştı.
İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.
Beyaz Saray, İsrail'e Gazze'deki insani durumu önemli ölçüde iyileştirmesi için bir ay süre verdiğini, aksi takdirde ABD'nin sürekli silah tedarikinin tehlikeye gireceğini bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e yazdıkları mektupta, son birkaç ayda Gazze'ye giren yardım miktarında önemli bir azalma görüldüğünü belirttiler.
ABD'li üst düzey yetkililer, bu tür gelişmelerin İsrail'in Gazze'ye yardım girişini kısıtlamayacağı ve uluslararası hukuka uygun olarak ABD silahlarını kullanacağı yönündeki kararlılığını sorgulattığını söyledi.
Saldırılar, Adraee'nin Beyrut'un güneyindeki bazı noktalara Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırma tehdidinde bulunmasının ardından geldi.