TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı! TAKVİM sahada.... NSosyal'den sonra "Küre" geliyor

BAYRAKTAR'DAN "GAZZE" VURGUSU

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'un açılış töreninde Gazze'yi unutmadı.



Bayraktar, "Gazze'de soykırım yaşanıyor, masumlar ölüyor" dedi.



Bayraktar şu ifadeleri kullandı:



“Köklerin göklere uzandığı tarihin akışının yeniden yazıldığı bu meydana TEKNOFEST’e hoş geldiniz. TEKNOFEST Kendi gök kubbemiz altında kendi kanatlarımızla uçma sevdamızdır. Bu yıl sınırları aşarak önce kardeş vatana uzandı. KKTC tarihinin en büyük açık hava organizasyonunda 270 bin kardeşimizle kucaklaştık. TEKNOFEST Mavi Vatan’da İstanbul Tersanesinde yüz binleri ağırladık. Şimdi Atatürk Havalimanı’ndayız.

Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik. 13 yeni olmak üzere 64 farklı yarışma ile dünyanın en büyük teknoloji festivali olma rekorumuzu yeniliyoruz.

Türkçe büyük dil modeli yarışmasıyla yapay zeka çağında dilimizin geleceğini koruyan gençlerimiz aramızda. Mesleki yetenek yarışmasıyla milli teknoloji hamlemizin kahramanları, üretimin bel kemiği olacak geleceğin usta teknisyenleri de burada. İlk kez kurulan TEKNOFEST şampiyonlar geçicinde gençlerimizin hayallerini, yüzden fazla milli teknoloji ürününü gururla izleyeceğiz. Tıpkı Tuz Gölü’ndeki Roket Yarışmamızda aynı anda üç roketin gökyüzü ile buluştuğu o an gibi tarihe nice notlar düşeceğiz.



"BİZİM KUTLU MÜCADELEMİZ TEKNOFEST KUŞAĞININ ÖZGÜVENİNİ DİRİLTMEKTİR"

Sadece bunlarla da kalmıyoruz TEKNOFEST bilim sokağında geleceğin Aziz Sancarları aydınlık yarınlarımızı temellerini atacak. Ortaya koyulan onca emeğin, kırılan bunca rekorun tek bir amacı var. O da gençlerimize hayallerini gerçeğe dönüştürebildiklerini göstermektir. İşte bizim kutlu mücadelemiz TEKNOFEST kuşağının özgüvenini diriltmektir.

Dünya pusulasını yitirmiş bir gemi gibi korkunç bir karanlığa sürükleniyor. Adaletin ve ahlakın olmadığı insan onurunun hiçe sayıldığı karanlık bir çağa tanıklık ediyoruz. Gözlerimizin önünde modern çağın soykırımı yaşanıyor. Gazze’de çocuklar masum insanlar katlediliyor. Bir yerde bebekleri öldürmek meşru görülüyorsa orada artık ahlaki ve hukuki hiçbir sınır kalmamıştır. Tüm kalbimle inanıyorum ki medeniyetimizin bize emrettiği adaleti, üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğimizde er ya da geç iyilik muhakkak kazanacak."

Milli teknoloji hamlesi sadece daha hızlı roketler, daha akıllı sistemler yapmak değildir. Bizim davamız teknolojiyi vicdanla birleştirmektir. Bizim davamız bu zulme dur diyecek caydırıcı güce ulaşmaktır. TEKNOFEST kuşağı sadece gökleri değil vicdanları da aydınlatmak insanların onurunu koruyacak teknolojileri de geliştirmek zorundadır.

Milli teknoloji hamlesinin tek bir gayesi var. Tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye idealine ulaşmak. Yüksek teknoloji sağlıktan tarıma, ulaşımdan haberleşmeye kadar her alanda aydınlık geleceğimizin anahtarı. Bizler burada sadece parlak fikirleri ve icatları görmüyoruz. O fikirleri koda, ürüne dönüştüren usta elleri ve zihinleri görüyoruz. Yarın bu teknolojileri fabrikalarda üretecek on binlerce gencimizi görüyoruz.