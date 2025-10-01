TBMM'de yeni yasama yılı başladı! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan meşruiyet açıklaması: "Yok hükmündedir"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2,5 aylık aranın ardından bugün yasama çalışmalarına başladı.
KURTULMUŞ OTURUMU AÇTI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de yeni yasama yılında oturumu açtı. Terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda terörsüz bölge olacağını belirten Kurtulmuş, "Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacak." dedi.
YOK HÜKÜMÜNDEDİR
Meşruiyet tartışmaları TBMM açısında yok hükmünde tartışmalardır. Milletten başka hiçbir gücün bu ülkenin yönetimine herhangi bir meşruiyet sağlamak gibi haddi olamaz.
BAŞKAN ERDOĞAN TBMM'DE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM açılışına katılmak üzere Meclis'e geldi.
TÖREN DÜZENLENDİ
28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan, Tekin Bingöl ve Pervin Buldan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve Meclis bürokratları katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN MECLİS'E HİTAP EDECEK
TBMM yeni yasama yılına bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması ile başlayacak. Başkan Erdoğan, Terörsüz Türkiye, Gazze’deki soykırım ve ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verecek.
2,5 AYLIK ARADAN SONRA
Anayasa ve İçtüzük gereği TBMM’nin 20 Temmuz’da başlayan tatili 1 Ekim Çarşamba günü sona erecek. Milletvekilleri 2,5 aylık aranın ardından tekrar işbaşı yapacak. TBMM’nin 4’üncü Yasama Yılı 1 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.
BAŞKAN ERDOĞAN’IN MESAJLARI
TBMM 20 Temmuz’da tatile giren TBMM, 1 Ekim Çarşamba günü 4’üncü Yasama Yılına başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul’da milletvekillerine hitap edip edecek. Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında atılacak adımlar ve yasal düzenlemeler konusunda önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan’ın gündeminde Gazze’de yaşanan soykırımın durdurulması ve ekonominin de yer alması bekleniyor.
GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE
TBMM’nin yeni yasama yılının önemli gündem maddesi de Terörsüz Türkiye olacak. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun toplumun çeşitli kesimlerini dinleme çalışmalarını tamamlaması ve yasal düzenlemeleri konuşma aşamasına geçmesi bekleniyor. Bu kapsamda Ceza İnfaz Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılacak değişiklikler masaya yatırılacak. Aynı zamanda silahları bırakıp dağdan inecek teröristlerin rehabilitasyonu, sürece özel yasa çıkartılması konuları da komisyon gündemin olacak.
SUÇA SÜREKLENEN ÇOCUKLAR
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile gündeme gelen ve giderek yaygınlaşmaya başlayan suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenlemeler, yeni yargı paketleri Meclis’in yeni dönem gündem maddeleri arasında yer alıyor.
EKONOMİ GÜNDEMİ
Meclis’in önemli gündem maddelerinden biri de ekonomi olacak. 17 Ekim’de 2026 bütçesi TBMM Başkanlığına sunulacak. Bütçe önce komisyon, sonra da Genel Kurul’da görüşülecek. Hal ve ihale yasa tekliflerinin de önümüzdeki dönemde Meclis’e sunulması bekleniyor.
YASAMA YILI BAŞLIYOR
28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı öncesinde Meclis'te temizlik, tadilat ve bakım işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda TBMM içerisinde ve hizmet binalarında çevre düzenlemesi yapıldı. Ayrıca iktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantı salonları, milletvekili odaları, komisyon toplantı salonları, basın toplantı salonu başta olmak üzere bütün oda ve salonlarda periyodik bakım işlemleri tamamlandı. Yıprandığı tespit edilen alanlarda boya ve tadilat işlemlerinin yanı sıra TBMM içi yollar da yenilendi. Diğer taraftan açılış töreni öncesinde genel kurul salonu, şeref holü, kulis koridorları, Atatürk Anıtı, 15 Temmuz Anıtı, koridorlar ve camlar detaylı bir şekilde temizlendi.
Açılış kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis'teki Atatürk Anıtı'nda türen düzenlenecek. Kurtulmuş, anıta çelenk bırakacak. Ardından saat 14.00'te Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Genel Kurulu toplanacak. Kurtulmuş, birleşimi açacak ve sunuş konuşması gerçekleştirecek.
CHP KATILMAYACAK
CHP KATILMAYACAK

Yolsuzluk çetelerini miting meydanlarında savunan CHP, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışına katılmayacağını bildirdi.