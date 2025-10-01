TBMM'de yeni yasama yılı başladı! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan meşruiyet açıklaması: "Yok hükmündedir"

BAŞKAN ERDOĞAN MECLİS'E HİTAP EDECEK

TBMM yeni yasama yılına bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması ile başlayacak. Başkan Erdoğan, Terörsüz Türkiye, Gazze’deki soykırım ve ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verecek.

2,5 AYLIK ARADAN SONRA

Anayasa ve İçtüzük gereği TBMM’nin 20 Temmuz’da başlayan tatili 1 Ekim Çarşamba günü sona erecek. Milletvekilleri 2,5 aylık aranın ardından tekrar işbaşı yapacak. TBMM’nin 4’üncü Yasama Yılı 1 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

BAŞKAN ERDOĞAN’IN MESAJLARI

TBMM 20 Temmuz’da tatile giren TBMM, 1 Ekim Çarşamba günü 4’üncü Yasama Yılına başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul’da milletvekillerine hitap edip edecek. Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında atılacak adımlar ve yasal düzenlemeler konusunda önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan’ın gündeminde Gazze’de yaşanan soykırımın durdurulması ve ekonominin de yer alması bekleniyor.

GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE



TBMM’nin yeni yasama yılının önemli gündem maddesi de Terörsüz Türkiye olacak. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun toplumun çeşitli kesimlerini dinleme çalışmalarını tamamlaması ve yasal düzenlemeleri konuşma aşamasına geçmesi bekleniyor. Bu kapsamda Ceza İnfaz Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılacak değişiklikler masaya yatırılacak. Aynı zamanda silahları bırakıp dağdan inecek teröristlerin rehabilitasyonu, sürece özel yasa çıkartılması konuları da komisyon gündemin olacak.

SUÇA SÜREKLENEN ÇOCUKLAR



Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile gündeme gelen ve giderek yaygınlaşmaya başlayan suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenlemeler, yeni yargı paketleri Meclis’in yeni dönem gündem maddeleri arasında yer alıyor.



EKONOMİ GÜNDEMİ



Meclis’in önemli gündem maddelerinden biri de ekonomi olacak. 17 Ekim’de 2026 bütçesi TBMM Başkanlığına sunulacak. Bütçe önce komisyon, sonra da Genel Kurul’da görüşülecek. Hal ve ihale yasa tekliflerinin de önümüzdeki dönemde Meclis’e sunulması bekleniyor.