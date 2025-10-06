Suriye'nin Halep kentinde şiddetli çatışmalar sonrası silahlar sustu

Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.
Takvim.com.tr yaşanan gelişmeleri anbean aktardı.
CANLI ANLATIM
ÇATIŞMALARDA 1'İ ASKER 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Suriye’nin Halep kentinde, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye kolu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda 1'i asker 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü asker 28 kişi yaralandı.
Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG’ye bağlı keskin nişancılar Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde binaların çatılarında konuşlanarak çevredeki sivil yerleşimleri hedef aldı. SDG’nin ayrıca Meydan ve Bustan el-Başa mahallelerine de havan topları ve ağır makineli tüfeklerle saldırılar düzenlediği bildirildi. Yaralanan sivillerin büyük kısmı Razi Hastanesi’ne kaldırıldı. Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde ateşkes anlaşmasına varıldığı duyurulurken, güvenlik durumu nedeniyle Halep’te yarın resmi tatil ilan edildi..
HALEP'TE ATEŞKES
Suriye’nin Halep ilinde, güvenlik güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan çatışmalara ilişkin ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirildi.
Suriye’nin resmi haber kanalı El-İhbariyye’ye konuşan bir yetkili, SDG ile yaşanan çatışmaların ardından ateşkesin sağlandığını ve anlaşmanın yürürlüğe girdiğini belirtti.
Öte yandan, Halep Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Ekim itibarıyla şehir genelindeki tüm eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verildiği duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba da Suriye’nin resmi devlet kanalına yaptığı açıklamada, PKKYPG’nin saldırıları sonucunda 25 sivilin yaralandığını söyledi.
Çatışmalarda bir basın mensubunun hafif yaralandığı bilgisi aktarıldı.
1 GÜVENLİK PERSONELİ ÖLDÜ
Suriye’nin Halep ilinde, SDG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Akşam saatlerinde başlayan çatışmalarda SDG, Halep’in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yüksek binalara yerleştirdiği keskin nişancılar ve havan saldırıları ile Suriye güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alıyor.
SEBZE HALİ VE RAHMAN CAMİİ ÇEVRESİNİ HEDEF ALINDI
SDG, havan saldırılarıyla Halep kent merkezi Bustan el Kasr'da yer alan sebze hali ve Rahman Camii çevresini hedef aldı. Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde konuşlu SDG unsurlarının sivillere saldırısında çok sayıda sivil yaralandı.
Çatışmalar, Halep kent merkezinin birçok noktasından duyulurken, siviller güvenli bölgelere göç ediyor.
Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, çatışmaların yaşandığı bölgelere askeri takviye göndererek kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi’nden Suriye resmi haber ajansı SANA’ya yapılan açıklamada, "10 Mart Anlaşması’na bağlıyız ve herhangi bir askeri operasyon niyetimiz yoktur." ifadeleri kullanıldı.
SANA, SDG’nin güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef alması sonucunda 1 güvenlik personelinin öldüğünü, 3 personelin yaralandığını bildirdi.
"NORMALLEŞME ADIMLARI ÖRGÜTLERCE SABOTE EDİLİYOR"
Başkan Türkmen şu ifadeleri kullandı:
"Açıkçası, daha önce de ifade ettiğim gibi, Halep’te terör örgütlerinin varlığı, hem siyasi hem de ekonomik normalleşmenin ve asayişin sağlanmasının önünde ciddi bir engeldir. Seçimlerin ardından Suriye'de atılan her normalleşme adımı, bu örgütler tarafından sabote edilmeye çalışılıyor. Özellikle sıcak bölgelerde örgüt üyeleri devreye sokularak sürece gölge düşürülüyor.
Örneğin dün, Dayr Hafir bölgesinde siviller hedef alındı; bombalar ve füzeler yağdırıldı. Oysa hükümet güçleri 10 Mart Anlaşması'na bağlı olduklarını defalarca ifade etti ve diyalog kanalları açık tutuldu. Buna rağmen, terör örgütü saldırılarına devam ediyor. Dayr Hafir’de başlayan bu terör dalgası, bugün Halep’e taşındı.
Halep’in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahalleleri başta olmak üzere çevre bölgelerde yaşayan insanlar büyük bir tedirginlik içinde. Halk açıkça dile getiriyor: Bu durum böyle devam edemez. Devletimizin ve hükümetimizin bu gidişata bir an önce son vermesi gerekiyor.
Biz savaştan, kan dökülmesinden yana değiliz. Yaşadığımız bölgelerde Kürt kardeşlerimizle birlikte barış ve uyum içinde yaşıyoruz; birlikte ticaret yapıyor, aynı kurumlarda eğitim alıyor, aynı toplumun parçası olarak hayatı paylaşıyoruz. Ancak terör örgütü, Kürt halkını temsil ettiğini iddia ederek Halep’te ve Suriye’nin kuzeydoğusunda terör estiriyor. Rakka, Deyr ez Zor, Haseke ve Ayn el-Arap gibi bölgelerde halk bu yönetimden bıkmış durumda ve bir an önce bu yapıdan kurtulmak istiyor.
10 Mart Anlaşması’ndan bu yana, devlet güçleri provokatif hiçbir eylemde bulunmamıştır. Ancak terör örgütlerinin son günlerdeki saldırganlığı, asıl amaçlarının ne olduğunu açıkça gösteriyor. İsrail’in desteğiyle, Süveyda’daki bazı Dürzi gruplar ve sözde Kürt temsilcileri üzerinden, Suriye’de devletin yeniden inşasını ve güvenliğin tesisi sürecini baltalamaya çalışıyorlar.
Bu örgütler, farklı etnik kimlikleri temsil ettiklerini iddia ederek hem halkı kandırıyor hem de ülkenin huzuruna ve yeniden yapılanma sürecine zarar veriyorlar.
Ben inanıyorum ki bu terör örgütü artık son demlerini yaşıyor. Eninde sonunda bu mücadeleyi devlet, millet ve Suriye halkı kazanacaktır."
HALEP VALİSİ OKULLARI TATİL ETTİ
Halep Valisi Azzam Garib: Halep'te Salı günü tüm okullarda, üniversitelerde ve resmi dairelerde sınavlar ertelendi. Çalışmalar askıya alındı. Kamu kurumları, üniversiteler ve okullarda tatil edildi.
HALEP'TE SURİYE ORDUSU VE SDG ARASINDA ÇATIŞMA: İŞTE BÖLGEDEKİ SON DURUM
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel: Aşiretler bir seferberlik ilan etmeye başladılar. Şu anda Resulayn'dan bölgedeki aşiretler, SDG'ye karşı bir seferberlik ilan etti. Hatırlayacak olursak geride bıraktığımız süreçte Dürzilere karşı Bedevi Arap aşiretler bir seferberlik ilan etmiş, günlerce çatışmalar devam etmişti. Bizler de o noktada takip etmiştik. Şimdi Bedevi aşiretler o zaman da aslında aynı şeyi söylüyorlardı: 'Eğer SDG burada Suriye ordusuna yönelik veya Suriye'nin huzurunu, istikrarını bozacak bir hamle yaparlarsa, bizler de SDG'ye karşı ayaklanıp onlara karşı da bir seferberlik ilan ederiz' demişlerdi A Haber mikrofonlarına bu açıklamaları yapmışlardı. Bugün aslında bu beklenen oldu, aşiretler tarafından beklenen bir şeydi. Aşiretler de şu anda diğer aşiretlere de çağrılarda bulunarak, özellikle Naimi Aşireti ki bölgede en hakim olan aşiret, seferberlik çağrısında bulundu ve SDG'ye karşı Suriye ordusunun yanında olma çağrısında bulundu ve buna dair de açıklamalar yaptı. Şu anda o açıklamanın olduğu görüntüler de bir taraftan ekranda dönüyor.
"SURİYE ORDUSUNA BAĞLI ÖZEL BİRLİKLERE MUHAREBE SEVİYESİ HAZIRLIK TALİMATI VERİLDİ"
Diğer yandan bir önemli son dakika bilgisi daha var: Suriye ordusuna bağlı özel birliklere muharebe seviyesi hazırlık talimatı verildiği bilgisi de şu dakika itibarıyla elimize ulaşmış durumda ki bu da son dakika bilgisi. Öte yandan SDG'nin Seyfud Devle Mahallesi'ne yapmış olduğu bir saldırı sonucunda da bir sivilin o noktada hayatını kaybettiği, bir kadın ve çocuğunun da yaralandığı bilgisi var. Bölgeye yine tanklar ve zırhlı birlikler de Suriye ordusu tarafından sevk edilmiş durumda. Bölgedeki özellikle o huzuru sağlamak için, özellikle SDG'nin yapmış olduğu bu saldırıları bastırmak için bölgeye ek birlikler sevk edilmiş durumda ki Şam'dan özellikle kuzeye doğru ilerliyor. Birliklerin Hama, Humus'tan da yine çok sayıda birliğin o bölgeye, Halep bölgesine, Halep Şeyh Maksud bölgesine sevk edildiğini ifade edelim.
"ŞEYH MAKSUD'DA SİVİLLER TAHLİYE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"
Geride bıraktığımız süreçte hatırlatılacak olursak izleyicilerimize, Esad rejimi devrildikten sonra Şeyh Maksud bölgesinde yer alan SDG'li teröristler o noktadan çekilmeyi reddetmişlerdi ve oraya yerleştirdikleri keskin nişancılarla da sık sık, zaman zaman o bölgeden, Şeyh Maksud'tan Suriye ordusu unsurlarını, özellikle o süreçte Şara'ya bağlı unsurları hedef almışlardı ve 10 Mart'ta yapılan mutabakat sonrasında da o saldırılar da, keskin nişancıların saldırıları sona ermişti. Şu zamana kadar bir sessizlik vardı SDG'den ama Şeyh Maksud'tan hiçbir zaman geri çekilmemişlerdi. "Mutabakata uymadığını" ifade ediyor Suriye ordusundan, Suriye kaynaklarından yapılan açıklama. "Biz mutabakata bağlıyız ancak SDG sivillere saldırıyor" diyor ki, gelen görüntüler de o şekilde: sivil bölgelere, sivil yerleşim yerlerine roketlerle yapılan saldırılar sonucunda siviller yaralanıyor. Şu anda Suriye ordusu Şeyh Maksud girişinde bulunan sivilleri de bir taraftan tahliye etmeye çalışıyor. Aynı zamanda da bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor, özellikle son 2 saatte bu çatışmalar daha da şiddetlenmiş durumda ki bir taraftan SDG güçleri saldırılar gerçekleştirirken, Suriye ordusu da SDG'ye yönelik karşılık vermeyi sürdürüyor. Tabii bilgiler birbiri ardına geliyor, sıcak ve hareketli bir gece olacak gibi görünüyor, bunu ifade edelim. Gelen görüntüler de var çatışmalardan gelen görüntüler.
"ÇATIŞMALARIN SIÇRAMA İHTİMALİ VAR"
Son bilgiyi bir kez daha tekrarlayalım: Suriye ordusundaki özel kuvvetlere muharebe hazırlık seviyesi talimatı verilmiş durumda. Bu çatışmaların bastırılacağı, özellikle SDG'nin saldırılarının bastırılabilecek mi? bu merak ediliyor. Eğer bu çatışmalar daha da yayılırsa Kamışlı, Haseke, Deyrizor'a kadar da uzanabilir. Zira Rakka'da yine terör destekçileri o bölgede de sokaklara dökülmüş durumda. O bölgelere de çatışmaların sıçrama ihtimali var. SDG ne istiyor? Aslında geride bıraktığımız süreçte Dürzilerle başlayan Suriye içerisindeki istikrarı bozma, yani Suriye'de huzur istemiyor. Burada Dürzileri İsrail fişeklemişti özellikle bunu söyleyelim. İsrail o noktada Dürzileri kışkırtarak bir karışıklık çıkartmaya çalışmıştı. Dürziler o zamanlarda yapmış olduğu açıklamalarda, Dürzi liderler kuzeyde SDG ile birleşeceklerini ifade etmişlerdi. SDG ve Dürziler bu noktada bir koridor mu kurmak istiyor? Bu da önemli bir detay. Ama Suriye ordusu ve Suriye hükümeti Suriye içerisinde parçalanmış bir toprak istemiyor. Tek bir devlet tarafından yönetilmesini ve Suriye'nin tek bir çatı altında toplanılmasını istiyor. Ama bunu istemeyenler de tabii Suriye içerisinde sık sık kargaşa çıkartmaya çalışıyorlar.
SURİYELİ AŞİRETLERDEN PKK/YPG'YE KARŞI SEFERBERLİK İLANI
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programında Rasulayn bölgesinde aşiretlerin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı seferberlik ilan ettiğini belirtti.
SURİYE ORDUSU BÖLGEYE KONUŞLANDI
Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; "Kuzey ve Kuzeydoğu cephe hatlarında ordu yeniden konuşlandı" denildi.
ÇATIŞMA SESLERİ KAMERADA!
Suriye'de bugün gerçekleşen seçimlerin ardından Halep kentinde meydana gelen şiddetli çatışma kameralara böyle yansıdı.
1 ASKER HAYATINI KAYBETTİ, 3 ASKER YARALANDI
Suriye basını, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasında Halep’te şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirerek, çatışmalarda 1 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını aktardı.
HAVAN SALDIRISIYLA HEDEF ALINDI
Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.
Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede, çatışmalar aralıklarla sürüyor.
Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.
Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.