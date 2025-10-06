Suriye'nin Halep kentinde şiddetli çatışmalar sonrası silahlar sustu

"NORMALLEŞME ADIMLARI ÖRGÜTLERCE SABOTE EDİLİYOR"

Başkan Türkmen şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası, daha önce de ifade ettiğim gibi, Halep’te terör örgütlerinin varlığı, hem siyasi hem de ekonomik normalleşmenin ve asayişin sağlanmasının önünde ciddi bir engeldir. Seçimlerin ardından Suriye'de atılan her normalleşme adımı, bu örgütler tarafından sabote edilmeye çalışılıyor. Özellikle sıcak bölgelerde örgüt üyeleri devreye sokularak sürece gölge düşürülüyor.

Örneğin dün, Dayr Hafir bölgesinde siviller hedef alındı; bombalar ve füzeler yağdırıldı. Oysa hükümet güçleri 10 Mart Anlaşması'na bağlı olduklarını defalarca ifade etti ve diyalog kanalları açık tutuldu. Buna rağmen, terör örgütü saldırılarına devam ediyor. Dayr Hafir’de başlayan bu terör dalgası, bugün Halep’e taşındı.

Halep’in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahalleleri başta olmak üzere çevre bölgelerde yaşayan insanlar büyük bir tedirginlik içinde. Halk açıkça dile getiriyor: Bu durum böyle devam edemez. Devletimizin ve hükümetimizin bu gidişata bir an önce son vermesi gerekiyor.

Biz savaştan, kan dökülmesinden yana değiliz. Yaşadığımız bölgelerde Kürt kardeşlerimizle birlikte barış ve uyum içinde yaşıyoruz; birlikte ticaret yapıyor, aynı kurumlarda eğitim alıyor, aynı toplumun parçası olarak hayatı paylaşıyoruz. Ancak terör örgütü, Kürt halkını temsil ettiğini iddia ederek Halep’te ve Suriye’nin kuzeydoğusunda terör estiriyor. Rakka, Deyr ez Zor, Haseke ve Ayn el-Arap gibi bölgelerde halk bu yönetimden bıkmış durumda ve bir an önce bu yapıdan kurtulmak istiyor.

10 Mart Anlaşması’ndan bu yana, devlet güçleri provokatif hiçbir eylemde bulunmamıştır. Ancak terör örgütlerinin son günlerdeki saldırganlığı, asıl amaçlarının ne olduğunu açıkça gösteriyor. İsrail’in desteğiyle, Süveyda’daki bazı Dürzi gruplar ve sözde Kürt temsilcileri üzerinden, Suriye’de devletin yeniden inşasını ve güvenliğin tesisi sürecini baltalamaya çalışıyorlar.

Bu örgütler, farklı etnik kimlikleri temsil ettiklerini iddia ederek hem halkı kandırıyor hem de ülkenin huzuruna ve yeniden yapılanma sürecine zarar veriyorlar.

Ben inanıyorum ki bu terör örgütü artık son demlerini yaşıyor. Eninde sonunda bu mücadeleyi devlet, millet ve Suriye halkı kazanacaktır."