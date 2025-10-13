İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Mısır'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Gazze Zirvesi'nde bir araya gelecek.
CANLI ANLATIM
BİBİ DE GİDECEK MAHMUD ABBAS DA
Mısır Cumhurbaşkanlığı "Filistin Devlet Başkanı ve İsrail Başbakanı, Gazze'de savaşın durdurulması anlaşmasını pekiştirmek için Şarm El-Şeyh zirvesine katılacaklak" açıklaması yaptı.
İSRAİL BASINI "NETANYAHU KATILACAK" DEDİ
İsrail Yayın Kurumu tarafından yapılan açıklamada, İNetanyahu'nun Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüşerek, Şarm el-Şeyh zirvesine katılacağını bildirdiğini duyurdu.
Daha önce İsrail Hayom gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu'nun, Netanyahu'nun Şarm el-Şeyh zirvesine katılma olasılığını değerlendirdiklerini duyurmuştu.
Gazete, öneriyi Trump'ın ortaya attığını belirterek, Trump'ın , Ben Gurion Havalimanı'ndan Knesset'e giden ortak uçuş sırasında Netanyahu'ya öneride bulunduğunu kaydetti.