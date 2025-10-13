İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Mısır'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Gazze Zirvesi'nde bir araya gelecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN