Son dakika: Mısır'daki tarihi zirve başladı! Gazze için tarihi 'Niyet Belgesi' imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Mısır'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Gazze Zirvesi'nde bir araya geleceği iddia edilmişti. İsrail Netanyahu'nun zirveye katılmayacağını bildirdi.
CANLI ANLATIM
TRUMP'TAN BAŞKAN'A ÖVGÜ VE TEŞEKKÜR
ABD Başkanı Donald Trump, zirvede yaptığı açıklamada, "Bunun bir parçası olmak büyük bir onu. Bir anlaşma imzalayacağız. Çok kapsamlı bir anlaşma. Her şeyle ilgili anlaşmamız var. Rehineleri kurtardık. Planımıza uygun şekilde rehineleri aldık. Ne yazık ki bir sürü ölü bedeni de bulduk. Bazılarını da bulamadık. Kalan bedenlerin nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bu çok üzücü bir durum. 300 yıllık çatışmayı sonlandırdık.
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ VE TEŞEKKÜR
Bu masada ülkelerini temsil eden liderler çok iyi. Katar'a da teşekkür ediyorum. Harika bir beyefendi kendisi. Uzun zamandır dost olduğum bir adam. Çetin adamları daha çok seviyorum. Türkiye'deki beyefendiden bahsediyorum. Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Geçmiş çatışmalara bakarsanız hepsini kazandı. Adının anılmasını istemiyor. Kendisi çok çetin ceviz. Ne zaman yardım istesem benim için orada oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. NATO ile bir sorunu var. Beni aradılar. Bize iyilik yapar mısın dediler. Erdoğan'la konuşur musun dediler. O bizi hiçbir zaman yüz üstü bırakmadı. Dostluğundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum.
TARİHİ GAZZE ZİRVESİ'NDE AİLE FOTOĞRAFI
Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde Gazze’deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi"nde liderler aile fotoğrafı çektirdi.
TRUMP BAŞKAN ERDOĞAN'I GAZZE ZİRVESİ'NDE KARŞILADI
ABD Başkanı Donald Trump Gazze Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'a övgü yağdırdı:
"Dostum... Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Bu adamı seviyorum. Bu adamı seviyorum" dedi.
"BANA GÖRE İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI"
Mısır'a gelen ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. Trump'ın açıklamaları şu şekilde:
İran'a yaptırımları kaldırmayı isterim. Bana göre anlaşmanın ikinci aşaması başladı.
TRUMP MISIR'A GİDİYOR
ABD Başkanı Donald Trump İsrail ziyaretinin ardından Mısır'a gidiyor.
NETANYAHU KATILMAYACAK
İsrail, Netanyahu'nun Mısır'daki Gazze zirvesine katılmayacağını bildirdi.
Netanyahu'nun bugün dünya liderleriyle birlikte Şarm El-Şeyh'te düzenlenecek barış zirvesine katılmak üzere oraya uçacağı yönündeki haberlerin ardından, Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun bu gece başlayacak Şemini Atzeret-Simhat Tora tatili nedeniyle seyahat etmeyeceğini açıkladı.
MAHMUD ABBAS MISIR'DA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze zirvesi için Mısır'a ulaştığı bildirildi.
BİBİ DE GİDECEK MAHMUD ABBAS DA
Mısır Cumhurbaşkanlığı "Filistin Devlet Başkanı ve İsrail Başbakanı, Gazze'de savaşın durdurulması anlaşmasını pekiştirmek için Şarm El-Şeyh zirvesine katılacak" açıklaması yaptı.
İSRAİL BASINI "NETANYAHU KATILACAK" DEDİ
İsrail Yayın Kurumu tarafından yapılan açıklamada, İNetanyahu'nun Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüşerek, Şarm el-Şeyh zirvesine katılacağını bildirdiğini duyurdu.
Daha önce İsrail Hayom gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu'nun, Netanyahu'nun Şarm el-Şeyh zirvesine katılma olasılığını değerlendirdiklerini duyurmuştu.
Gazete, öneriyi Trump'ın ortaya attığını belirterek, Trump'ın , Ben Gurion Havalimanı'ndan Knesset'e giden ortak uçuş sırasında Netanyahu'ya öneride bulunduğunu kaydetti.