Son dakika: Mısır'daki tarihi zirve başladı! Gazze için tarihi 'Niyet Belgesi' imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür

TRUMP'TAN BAŞKAN'A ÖVGÜ VE TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump, zirvede yaptığı açıklamada, "Bunun bir parçası olmak büyük bir onu. Bir anlaşma imzalayacağız. Çok kapsamlı bir anlaşma. Her şeyle ilgili anlaşmamız var. Rehineleri kurtardık. Planımıza uygun şekilde rehineleri aldık. Ne yazık ki bir sürü ölü bedeni de bulduk. Bazılarını da bulamadık. Kalan bedenlerin nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bu çok üzücü bir durum. 300 yıllık çatışmayı sonlandırdık.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ VE TEŞEKKÜR

Bu masada ülkelerini temsil eden liderler çok iyi. Katar'a da teşekkür ediyorum. Harika bir beyefendi kendisi. Uzun zamandır dost olduğum bir adam. Çetin adamları daha çok seviyorum. Türkiye'deki beyefendiden bahsediyorum. Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Geçmiş çatışmalara bakarsanız hepsini kazandı. Adının anılmasını istemiyor. Kendisi çok çetin ceviz. Ne zaman yardım istesem benim için orada oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. NATO ile bir sorunu var. Beni aradılar. Bize iyilik yapar mısın dediler. Erdoğan'la konuşur musun dediler. O bizi hiçbir zaman yüz üstü bırakmadı. Dostluğundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum.