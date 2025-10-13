Son dakika: Mısır'da tarihi zirve! Gazze için tarihi 'Niyet Belgesi' imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür

"SAVAŞI HEP BERABER BİTİRDİK"

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Trump konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bu benim için büyük bir onur. Bugün bütün bölgedeki insanların uzun zamandır beklediği gün. Geçtiğimiz ay boyunca bu konuşuldu. Kimse bunun olacağına inanmadı bile. Rehineler bırakıldı. Cansız bedenlerine ulaştık bazıların. çok basit bir şey söylüyoruz. Ortadoğu'da barış diyoruz. Gazze'deki savaşı hep beraber bitirdik. Tıbbi ekipman da sağladık. Bu odadaki herkes katkı sağladık. Herkes çok sevgiyle yaptı işini. Annelerini babalarını görmediler. Çok uzun sürdü bu hasret.

Çok ufak tünele sıkışmışlardı. Şuan gördüğümüz manzara çok güzel. Yeniden inşa süreci başlıyor. Bu en kolay kısmı olacak. İnşaat konusunda en iyisiyiz. Arap ve Müslüman ülkelere teşekkürlerimi sunuyorum. Sisi'ye çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir iş çıkardı. Barış anlaşmasında payları çok büyük. Devlet başkanına ve bize destek sağlayan 6 savaş uçağına da çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın en güçlü ordusuyuz. Bizden o uçakları almak için çok para ödedi. Bize eskort olarak verdi o uçakları. Katar emirine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Uzun zamandır dostuz.

TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR

Herkes kendisine çok saydı duyar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Çok çetin adam. Seninle ne zaman sorunları olsa beni arıyorlar. Ve işin sonunda olay tatlıya bağlanıyor. Başında beri çok iyi ilişkimiz var. Eşine selam söyle, güzel eşine. Her zaman yanımda kendisi.