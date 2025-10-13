Son dakika: Mısır'da tarihi zirve! Gazze için tarihi 'Niyet Belgesi' imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Mısır'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Gazze Zirvesi'nde bir araya geleceği iddia edilmişti. İsrail Netanyahu'nun zirveye katılmayacağını bildirdi.
CANLI ANLATIM
"SAVAŞI HEP BERABER BİTİRDİK"
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Trump konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"SAVAŞI HEP BERABER BİTİRDİK"
Bu benim için büyük bir onur. Bugün bütün bölgedeki insanların uzun zamandır beklediği gün. Geçtiğimiz ay boyunca bu konuşuldu. Kimse bunun olacağına inanmadı bile. Rehineler bırakıldı. Cansız bedenlerine ulaştık bazıların. çok basit bir şey söylüyoruz. Ortadoğu'da barış diyoruz. Gazze'deki savaşı hep beraber bitirdik. Tıbbi ekipman da sağladık. Bu odadaki herkes katkı sağladık. Herkes çok sevgiyle yaptı işini. Annelerini babalarını görmediler. Çok uzun sürdü bu hasret.
Çok ufak tünele sıkışmışlardı. Şuan gördüğümüz manzara çok güzel. Yeniden inşa süreci başlıyor. Bu en kolay kısmı olacak. İnşaat konusunda en iyisiyiz. Arap ve Müslüman ülkelere teşekkürlerimi sunuyorum. Sisi'ye çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir iş çıkardı. Barış anlaşmasında payları çok büyük. Devlet başkanına ve bize destek sağlayan 6 savaş uçağına da çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın en güçlü ordusuyuz. Bizden o uçakları almak için çok para ödedi. Bize eskort olarak verdi o uçakları. Katar emirine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Uzun zamandır dostuz.
TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR
Herkes kendisine çok saydı duyar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Çok çetin adam. Seninle ne zaman sorunları olsa beni arıyorlar. Ve işin sonunda olay tatlıya bağlanıyor. Başında beri çok iyi ilişkimiz var. Eşine selam söyle, güzel eşine. Her zaman yanımda kendisi.
TRUMP'TAN BAŞKAN'A ÖVGÜ VE TEŞEKKÜR
ABD Başkanı Donald Trump, zirvede yaptığı açıklamada:
"300 YILLIK ÇATIŞMAYI SONLANDIRDIK"
Bunun bir parçası olmak büyük bir onu. Bir anlaşma imzalayacağız. Çok kapsamlı bir anlaşma. Her şeyle ilgili anlaşmamız var. Rehineleri kurtardık. Planımıza uygun şekilde rehineleri aldık. Ne yazık ki bir sürü ölü bedeni de bulduk. Bazılarını da bulamadık. Kalan bedenlerin nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bu çok üzücü bir durum. 300 yıllık çatışmayı sonlandırdık.
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ VE TEŞEKKÜR
Bu masada ülkelerini temsil eden liderler çok iyi. Katar'a da teşekkür ediyorum. Harika bir beyefendi kendisi. Uzun zamandır dost olduğum bir adam. Çetin adamları daha çok seviyorum. Türkiye'deki beyefendiden bahsediyorum. Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Geçmiş çatışmalara bakarsanız hepsini kazandı. Adının anılmasını istemiyor. Kendisi çok çetin ceviz. Ne zaman yardım istesem benim için orada oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. NATO ile bir sorunu var. Beni aradılar. Bize iyilik yapar mısın dediler. Erdoğan'la konuşur musun dediler. O bizi hiçbir zaman yüz üstü bırakmadı. Dostluğundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum.
DİKKAT ÇEKEN MASA DETAYI
Gazze için "Niyet Beyanı" imzalarken, Başkan Erdoğan, Trump, Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin diğer liderlerin önünde kurulan masada oturdu.
TARİHİ GAZZE ZİRVESİ'NDE AİLE FOTOĞRAFI
Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde Gazze’deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi"nde liderler aile fotoğrafı çektirdi.
TRUMP BAŞKAN ERDOĞAN'I GAZZE ZİRVESİ'NDE KARŞILADI
ABD Başkanı Donald Trump Gazze Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'a övgü yağdırdı:
"Dostum... Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Bu adamı seviyorum. Bu adamı seviyorum" dedi.
"İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ"
ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfetah es-Sisi, Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde Gazze’deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi" öncesi açıklamalarda bulundu.
Trump, Mısır’a ve gösterdiği liderliğe büyük saygı beslediklerini ifade ederek, es-Sisi’ye "Çok önemli bir rol üstlendiniz. Bunu çok takdir ediyoruz, teşekkürler" dedi.
"İRAN’A YAPTIRIMLARI KALDIRMAK İSTERİM"
İsrail meclisinde İran ile barış yapmak istediklerine ilişkin açıklamasına dair bir soru üzerine Trump, "Bence İran uyum sağlayacak. Çok yıprandılar, çok zarar gördüler ve artık biraz desteğe ihtiyaçları var. Bildiğiniz üzere aleyhlerinde çok büyük ve ağır yaptırımlar var. Görüşmeye hazır olduklarında bu yaptırımları kaldırmak isterim. Bu yaptırımlara uzun süre dayanamazlar. Bunlar gerçekten çok sert. Bir noktada, ‘Bu yaptırımların kalkmasını istiyoruz’ diyecekler ve o zaman biz de bu işi çözeceğiz. Bence İran iyi olacak" dedi.
Trump, "İran’ın nükleer tesislerine o darbeyi indirmeseydik, bugünkü olağanüstü, ömürlük anlaşmayı gerçekleştiremezdik. Bugün olanların bir benzerini kimse daha önce görmedi. Her ülkeden birbirini seven de, sevmeyen de herkes bir araya geldi. Bütün ülkeler birleşti. İran da bir açıklama yayımladı ve bu anlaşmayı tüm kalpleriyle desteklediklerini söylediler. Bence bu bile önemli bir gelişme. Ama onların bir anlaşma yapmak istediklerine inanıyorum. Benim hayatım boyunca yaptığım şeydir bu, anlaşmalar yaparım. Ve onlar da bir anlaşma yapmak istiyor" dedi.
"İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ"
Gazze’ye ilişkin planın ikinci aşamasına ne zaman geçileceği yönündeki soruya Trump, bu aşamanın zaten başladığı cevabını verdi.
Trump, "Biliyorsunuz, aşamalar biraz birbirine girmiş durumda. Yakında her şey temizlenmeye başlanacak. Gazze’ye bakın, orada yapılması gereken çok temizlik var. Bu yüzden konuşmamda ‘enkaz’ ifadesini özellikle kullandım" dedi.
Trump, "İşe koyulacağız ve büyük bir çalışma yapılacak. Bölge çok güçlü, dünyanın en zengin ülkelerinden bazılarının liderleri diğer odada. Liderler, emirler, krallar herkes orada. Çok ilginç bir grup, sanırım yaklaşık 35 ülke var. Davet ettiğimiz 35 ülkenin hepsi geldi. Bu da büyük bir saygının göstergesi. Bence hem Orta Doğu’da hem de genel olarak muazzam ilerlemeler göreceksiniz" dedi.
ABD Başkanı Trump, Gazze’nin idaresinde rol alacak "Barış Kurulu" dahilinde es-Sisi’ye yer verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya, "Kendisini kurulda görmek isterim. Tabii eğer bu uygunsa?" cevabını verdi. Mısır lideri es-Sisi’nin olumlu ifadelerinin ardından Trump, birçok liderin "Barış Kurulu" içerisinde yer almak istediğini söyledi.
"BANA GÖRE İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI"
Mısır'a gelen ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. Trump'ın açıklamaları şu şekilde:
İran'a yaptırımları kaldırmayı isterim. Bana göre anlaşmanın ikinci aşaması başladı.
TRUMP MISIR'A GİDİYOR
ABD Başkanı Donald Trump İsrail ziyaretinin ardından Mısır'a gidiyor.
NETANYAHU KATILMAYACAK
İsrail, Netanyahu'nun Mısır'daki Gazze zirvesine katılmayacağını bildirdi.
Netanyahu'nun bugün dünya liderleriyle birlikte Şarm El-Şeyh'te düzenlenecek barış zirvesine katılmak üzere oraya uçacağı yönündeki haberlerin ardından, Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun bu gece başlayacak Şemini Atzeret-Simhat Tora tatili nedeniyle seyahat etmeyeceğini açıkladı.
MAHMUD ABBAS MISIR'DA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze zirvesi için Mısır'a ulaştığı bildirildi.
BİBİ DE GİDECEK MAHMUD ABBAS DA
Mısır Cumhurbaşkanlığı "Filistin Devlet Başkanı ve İsrail Başbakanı, Gazze'de savaşın durdurulması anlaşmasını pekiştirmek için Şarm El-Şeyh zirvesine katılacak" açıklaması yaptı.
İSRAİL BASINI "NETANYAHU KATILACAK" DEDİ
İsrail Yayın Kurumu tarafından yapılan açıklamada, İNetanyahu'nun Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüşerek, Şarm el-Şeyh zirvesine katılacağını bildirdiğini duyurdu.
Daha önce İsrail Hayom gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu'nun, Netanyahu'nun Şarm el-Şeyh zirvesine katılma olasılığını değerlendirdiklerini duyurmuştu.
Gazete, öneriyi Trump'ın ortaya attığını belirterek, Trump'ın , Ben Gurion Havalimanı'ndan Knesset'e giden ortak uçuş sırasında Netanyahu'ya öneride bulunduğunu kaydetti.