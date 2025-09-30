Son dakika: Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da

HAMAS YETKİLİLERİ TRUMP PLANINI İNCELİYOR

Gazze barış planının durumuna ilişkin basın mensuplarına konuşan Ensari, Hamas yetkililerinin dün gece geç saatlerde planın tamamını aldıklarını ve bugün yapılacak toplantılarla birlikte bunu "sorumlu bir şekilde inceleme" sözü verdiklerini söyledi.

El-Ensari ayrıca, "sonuç hakkında yorum yapmak için çok erken" olduğunu belirtirken planın "kapsamlı" olması nedeniyle Katar'ın "iyimser" olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray'da Gazze masası, Reuters

TÜRKİYE BUGÜN MASAYA OTURACAK

Ensari, Hamas yetkililerinin Trump'ın önerisini değerlendirmesi sürerken, Türkiye'den temsilcilerin bugün Gazze arabuluculuk ekibinin toplantısına katılmayı planladıklarını söyledi ve "Türkiye artık ABD girişiminin bir parçası" diyerek bu konuda yakın iş birliği yaptığını da sözlerine ekledi.

NETANYAHU'NUN KATAR'DAN ÖZRÜ

Ensari, Hamas liderlerine yönelik Doha'daki saldırı nedeniyle İsrail'in özrünü kabul edip etmedikleri sorulduğunda, ülkenin "asıl önceliğinin bunun bir daha asla yaşanmamasını sağlamak" olduğunu söyledi.

El-Ensari, bu konuda ABD'den alınan güvenlik güvencelerinden Katar'ın "memnun" olduğunu da sözlerine ekledi.

Haftalık basın toplantısındaki açıklamalarına devam eden Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ülkesinin Gazze'deki savaşı sona erdirmeye, bölgeyi yeniden inşa etmeye ve halka yardım etmeye katkı sağlayacak her türlü desteği vermeye kararlı olduğunu söyledi ve "Bu, şu anda masada olan her türlü girişim için geçerlidir. Bu rolleri üstlenmekten kaçınmayacağız, ancak elbette bunu [tüm ortaklarımızla birlikte] yapıyoruz." dedi.