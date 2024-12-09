Son dakika: Isparta Keçiborlu’da askeri helikopter düştü! Acı haber geldi: Paşamıza da ulaştık | Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir?

Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.
Başkan Başdeğirmen, arama-kurtarma ekiplerinin yola çıktığını ve bilgi beklediklerini de kaydetti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Isparta'da düşen askeri helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.
Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin başı sağ olsun
Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan 6 askerimize Allah’tan rahmet; acılı ailelerine, Kahraman Ordumuza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.
Şehitlerimizin ruhları şad, makamları âli olsun."
Helikopter kazası sonrası ilk müdahale anlarının görüntüleri ortaya çıktı.
Türkiye’de daha önce de UH-1 tipi askeri helikopter kazaları yaşandı.
O kazalar şöyle:
8 Kasım 2002: Bandırma 6’ncı Ana Jet Üssü’ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü.Kaza sonucunda ikisi ağır altı askeri personel yaralandı.
16 Mart 2006: Erzincan’a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan’a 55 km uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada beş asker hayatını kaybederken asker de yaralı kurtuldu.
10 Nisan 2006: Kocaeli’nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü. Üç askeri personel hayatını kaybetti.
10 Ocak 2011: Kara Havacılık Okul Komutanlığı’na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin Sincan ilçesine bağlı Temelli ile Polatlı ilçesine bağlı Dodurga Köyü Kapalıtepe mevkii arasındaki bölgede düşmesi sonucu beş subay hayatını kaybetti.
26 Kasım 2018: İstanbul’da 26 Kasım 2018 tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi’nde düşmesi sonucu beş asker hayatını kaybetti.
11 Şubat 2019: İstanbul Sancaktepe'de bir site içerisine UH-1 tipi askeri helikopter düştü. Kazada 4 asker şehit oldu.
5 Mart 2024: İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan kalkan Hava Kuvvetleri’ne ait UH-1H, Bademler Köyü yakınlarında mecburi iniş yaptı. Bir personel yaralandı.
MSB^den yapılan son dakika açıklamasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan diğer personelin de şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz."
KONTROL AMAÇLI HASTANEYE GETİRİLDİLER
Diğer helikopterdeki 2 personel ise Kara Havacılık Okulu'nun revirindeki kontrolün ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Güvenli iniş yapan helikopterdeki personelin ambulansla hastaneye gelişi sırasında yakınları, “Ne olur göreyim. Görmek, öpmek istiyorum” diye gözyaşı döktü. 2 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bu helikopterler, 1970 yılından beri TSK envanterinde. Skorsky'lerin, göreve başlamasının ardından UH-1'ler, daha çok eğitim uçuşlarında kullanılmaya başlandı.
KIBRIS'TA DA KULLANILDI
UH-1 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı’nda da görev aldı. Peki 1970'den beri envanterde olan bu helikopterin özellikleri neler?
UH-1 arama kurtarma, nakliye ve pilot eğitimleri görevlerinde kullanılmak üzere ABD merkezli Bell firması tarafından üretildi.
Ağırlık (yüksüz:) 2.363 kg
En Yüksek Kalkış Ağırlığı: 4.309 kg
Gövde: 12,77 m
En Yüksek Hız: 204 km/sa.
Uçuş Yüksekliği: 4.280 m
Menzil: yaklaşık 510 km
1956'DA ÜRETİLDİ
UH-1'in iskelet yapısı Bell Model 204'e dayanıyor. ABD yapımı UH-1'ler İlk uçuşlarını 22 Ekim 1956'da yaptı, Pentagon envanterine ise 1959'da girmişti.
İLK VİETNAM SAVAŞI'NDA KULLANILDI
İlk olarak Vietnam Savaşı'nda kullanılan helikopterin UH-1B modelinde kabin, 9 asker ve 3 sedye alabilecek şekilde düzenlenmiştir.
Son üretimi 1976 yılında yapılan helikopterden bugüne kadar yaklaşık 16 bin adet üretildi. Bu modelin yaklaşık 5 bini Vietnam Savaşı'nda kullanılamaz hale geldi.
Tek motorlu UH-1 helikopterleri, dönem dönem yenilenen versiyonlarıyla 1980’lı yılların sonuna kadar TSK'nın helikopter filosunun bel kemiğini oluşturdu.
Ancak Skorsky’lerin devreye girmesiyle, eğitim helikopterleri olarak kullanılmaya başlandı.
Düşen helikopterde, şehit olan paşanın Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu öğrenildi.
Tuğgeneral Baydilli, 2022 yılında albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etmiş ve Kara Havacılık Okulu Komutanlığı görevine atanmıştı. Okulun komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, askeri havacılık alanındaki deneyimiyle tanınıyor. Baydilli’nin liderlik ettiği Kara Havacılık Okulu, Türk Kara Kuvvetleri’ne yetişmiş pilotlar kazandırma misyonuyla faaliyet gösteriyor.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz."
Pilot Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İzgi, “Özellikle eğitim uçuşlarında bu kazaların olması bizi çok yaralıyor. Sebepleri ortaya çıkacak zaman içerisinde. Helikopterler ile uçaklar farklı iki sistemle uçarlar. Uçaklar çok kısa bir süre içerisinde bulut üstüne çıkarlar kabin basınçlıdır. İnsanların nefes alamayacağı yüksekliklerde uçarak çok hızlı bir şekilde insanları bir yerden bir yere taşırlar. Ama helikopterler kabin basınçlı değildir. Kabin basınçsız olduğu için bulut altı uçarlar. Bu tip uçuşlar hava şartlarından çok etkilenir. Bulut altı uçuşlarda meteoroloji çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından şehitlerimizin yakınları için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehid olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun"
Isparta Valisi Abdullah Erin A Haber'e yaptığı açıklamada "Eğitim uçuşu sırasında Kara Havacılık Okulu'muza ait eğitim uçuşu yapan iki helikopterimizin havada teması sonrası bir helikopterimiz maalesef kaza kırıma uğradı ve düştü. Helikopterde Kara Havacılık Okul Komutanımız paşamız da vardı. 5 şehidimiz var maalesef. 4'tü paşamıza ulaşamıyorduk. Paşamız da eğitim uçuşundaydı. Maalesef onu da kaybettik. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.