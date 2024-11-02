Lübnan ile İsrail arasında misilleme savaşı devam ediyor. Lübnan'dan İsrail'e atılan roketler sonucunda sekiz kişi yaralandı. İsrail'e yönelik operasyonun ardından ABD harekete geçti ve Pentagon İsrail'e destek gönderilmesi için emir verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile telefonda görüştü. Biden yönetiminin en üst düzey yetkilisinin bölgedeki sivillere yardımların artırılması için daha fazla adım atılması çağrısında bulunduğu belirtildi.
Pentagon, Orta Doğu'ya ilave balistik füze savunma muhripleri, savaş uçakları ve tanker uçakları ile çok sayıda B-52 uzun menzilli saldırı bombardıman uçağının konuşlandırılmasını emrettiğini duyurdu.
Pentagon, USS Abraham Lincoln uçak gemisi saldırı grubunun ayrılmaya hazırlanmasıyla birlikte bu kuvvetlerin önümüzdeki aylarda gelmeye başlayacağını söylüyor.
İsrail medyasına göre, cumartesi sabahı erken saatlerde İsrail'in merkezine düzenlenen roketli operasyonda çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in orta kesimindeki Herzilya, Ranana, Kfar Saba ve Tira'da sirenlerin çaldığı belirtildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'dan İsrail topraklarına üç roketin geçtiğini söyledi. İki roketin engellendiğini ve bir roketin İsrail topraklarına isabet ettiğini doğruladılar.
N12, Tira'daki bir binada birkaç kişinin mahsur kaldığını ve olay yerine yaklaşık beş itfaiye ekibinin çağrıldığını bildirdi. Binadan yaklaşık sekiz kişi kurtarıldı ve bunlardan birkaçı yaralandı.
Olayda sekiz kişinin hafif yaralandığı bildirildi.