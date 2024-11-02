İSRAİL'E ROKET ŞOV

İsrail medyasına göre, cumartesi sabahı erken saatlerde İsrail'in merkezine düzenlenen roketli operasyonda çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in orta kesimindeki Herzilya, Ranana, Kfar Saba ve Tira'da sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'dan İsrail topraklarına üç roketin geçtiğini söyledi. İki roketin engellendiğini ve bir roketin İsrail topraklarına isabet ettiğini doğruladılar.

N12, Tira'daki bir binada birkaç kişinin mahsur kaldığını ve olay yerine yaklaşık beş itfaiye ekibinin çağrıldığını bildirdi. Binadan yaklaşık sekiz kişi kurtarıldı ve bunlardan birkaçı yaralandı.

Olayda sekiz kişinin hafif yaralandığı bildirildi.