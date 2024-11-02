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CANLI | Roketler İsrail’i vurdu Pentagon yardıma koştu! ABD’den takviye kuvvet

Lübnan sınırından İsrail’e roketler ateşlendi. İsrail medyasına göre, cumartesi sabahı erken saatlerde İsrail'in merkezinde sirenlerin çalması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. İsrail’e yönelik operasyonun ardından Pentagon’un Orta Doğu'ya ilave balistik füze savunma muhripleri, savaş uçakları ve tanker uçakları ile çok sayıda B-52 uzun menzilli saldırı bombardıman uçağının konuşlandırılmasını emrettiği bildirildi. İşte, Gazze-Beyrut-Tahran-Tel Aviv hattından dakika dakika gelişmeler…

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 09:05 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 09:33
CANLI | Roketler İsrail’i vurdu Pentagon yardıma koştu! ABD’den takviye kuvvet

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Lübnan ile İsrail arasında misilleme savaşı devam ediyor. Lübnan'dan İsrail'e atılan roketler sonucunda sekiz kişi yaralandı. İsrail'e yönelik operasyonun ardından ABD harekete geçti ve Pentagon İsrail'e destek gönderilmesi için emir verdi.

    CANLI ANLATIM
    08:55 02 Kasım 2024
    BLINKEN'DAN İSRAİL TELEFONU

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile telefonda görüştü.  Biden yönetiminin en üst düzey yetkilisinin bölgedeki sivillere yardımların artırılması için daha fazla adım atılması çağrısında bulunduğu belirtildi.

    08:53 02 Kasım 2024
    PENTAGON'DAN İSRAİL'E DESTEK

    Pentagon, Orta Doğu'ya ilave balistik füze savunma muhripleri, savaş uçakları ve tanker uçakları ile çok sayıda B-52 uzun menzilli saldırı bombardıman uçağının konuşlandırılmasını emrettiğini duyurdu.

    Pentagon, USS Abraham Lincoln uçak gemisi saldırı grubunun ayrılmaya hazırlanmasıyla birlikte bu kuvvetlerin önümüzdeki aylarda gelmeye başlayacağını söylüyor.

    08:32 02 Kasım 2024
    İSRAİL'E ROKET ŞOV

    İsrail medyasına göre, cumartesi sabahı erken saatlerde İsrail'in merkezine düzenlenen roketli operasyonda çok sayıda kişi yaralandı.

    İsrail'in orta kesimindeki Herzilya, Ranana, Kfar Saba ve Tira'da sirenlerin çaldığı belirtildi.

    İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'dan İsrail topraklarına üç roketin geçtiğini söyledi. İki roketin engellendiğini ve bir roketin İsrail topraklarına isabet ettiğini doğruladılar.

    N12, Tira'daki bir binada birkaç kişinin mahsur kaldığını ve olay yerine yaklaşık beş itfaiye ekibinin çağrıldığını bildirdi. Binadan yaklaşık sekiz kişi kurtarıldı ve bunlardan birkaçı yaralandı.

    Olayda sekiz kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

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