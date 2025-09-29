Netanyahu ve Trump görüşmesine saatler kala 21 maddelik Gazze planı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım gerçekleştiren İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump bu akşam yerel saatle 18.35'te 21 maddelik Gazze planını görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
Takvim.com.tr görüşmeyle ilgili detayları ve son gelişmeleri anbean aktarıyor...
CANLI ANLATIM
TRUMP'IN 21 MADDELİK GAZZE PLANI
İsrail basını, 21 maddelik planının ayrıntılarını paylaştı. Haberde, henüz Hamas'a sunulmadığı belirtilen teklifte yer alan 21 madde şu şekilde sıralandı:
"1. Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, radikalleşmenin ortadan kaldırıldığı, terörden arındırılmış bir bölge olacaktır.
2. Gazze, (Filistinli) halkın yararına yeniden geliştirilecektir.
3. İsrail ve Hamas bu öneriyi kabul ederse, savaş derhal sona erecek, İsrail ordusu tüm saldırılarını durduracak ve Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilecektir.
4. İsrail'in anlaşmayı kamuoyu önünde kabul etmesinden sonraki 48 saat içinde, sağ ve ölü tüm İsrailli esirler iade edilecek.
5. Esirler iade edildikten sonra İsrail, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış birkaç yüz Filistinli esiri ve savaşın başlangıcından bu yana esir alınan binden fazla Gazze sakinini serbest bırakacak, birkaç yüz Filistinlinin naaşını teslim edecek.
6. Esirler iade edildikten sonra barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt eden Hamas üyeleri affedilecek, Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen üyelere ise kendilerini kabul eden ülkelere gitmek için güvenli geçiş hakkı tanınacaktır.
7. Anlaşmaya varıldığında, Gazze Şeridi'ne Ocak 2025'teki anlaşmada belirlenen miktardan daha az olmamak kaydıyla insani yardım girişi başlayacaktır. Bu kapsamda günde 600 kamyon yardım, kritik altyapının yenilenmesi ve molozların kaldırılması için gerekli ekipmanların girişine izin verilecektir.
8. Yardımlar, her iki tarafın da (Hamas ve İsrail) müdahalesi olmaksızın, Birleşmiş Milletler (BM), Kızılay ve bağımsız diğer uluslararası kuruluşlar tarafından dağıtılacaktır.
9. Gazze, halka günlük hizmetleri sağlamakla sorumlu olacak Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir geçiş hükümeti tarafından yönetilecektir. Hükümet, ABD'nin Arap ve Avrupalı ortaklarıyla istişare ederek kurduğu yeni bir uluslararası kuruluş tarafından denetlenecektir. Filistin Yönetimi reform programını tamamlayana kadar Gazze'nin yeniden inşası için bir finansman çerçevesi oluşturacaktır.
10. Modern Orta Doğu şehirlerinin inşasında deneyimli uzmanların bir araya getirilmesi, yatırımları çekmek ve istihdam oluşturmak amacıyla Gazze'nin yeniden inşası için bir ekonomik plan oluşturulacaktır.
11. Katılımcı ülkeler tarafından müzakere edilmiş indirimli gümrük tarifeleri ve erişim oranları ile bir ekonomik bölge kurulacaktır.
12. Kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak, terk etmeyi seçenlerin ise geri dönmesine izin verilecek. Ayrıca Gazze sakinleri kalmaya teşvik edilecek ve orada daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatı sunulacak.
13. Hamas, Gazze'nin yönetiminde hiçbir rol oynamayacak. Tüneller dahil olmak üzere saldırı amaçlı askeri altyapının yıkılması ve inşasının durdurulması konusunda taahhüt verilecek. Gazze'nin yeni liderleri, komşularıyla barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt edecek.
14. Hamas ve diğer Gazze gruplarının yükümlülüklerini yerine getirmesini ve Gazze'nin İsrail'e veya kendi halkına tehdit oluşturmamasını sağlamak için bölgesel ortaklar tarafından bir güvenlik garantisi verilecektir.
15. ABD, Arap ülkeleri ve diğer uluslararası ortaklarla Gazze Şeridi'ndeki güvenliği denetlemek üzere derhal konuşlandırılacak geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturmak için çalışacaktır. Bu güç, uzun vadeli bir iç güvenlik organı olarak görev yapacak bir Filistin polis gücü oluşturacak ve eğitecektir.
16. İsrail, Gazze'yi işgal veya ilhak etmeyecek, İsrail ordusu, bölgede değişen güvenlik güçleri istikrarı sağlandıkça şu anda işgal ettiği toprakları kademeli olarak devredecektir.
17. Hamas bu öneriyi geciktirir veya reddederse, yukarıdaki noktalar terörden arındırılmış bölgelerde uygulanacak ve İsrail ordusu bu bölgeleri kademeli olarak uluslararası istikrar gücüne devredecektir.
18. İsrail, Katar'da gelecekte saldırı düzenlememeyi kabul eder. ABD ve uluslararası toplum, Doha'nın Gazze'de önemli arabuluculuk rolünü kabul eder.
19. Nüfusu radikalleşmeden uzaklaştırmak için bir süreç oluşturulacaktır. Bu süreç, İsrail ve Gazze'deki zihniyet ve anlatıları değiştirmek amacıyla dinlerarası diyalogu da içerecektir.
20. Gazze'nin yeniden inşası ilerledikçe ve Filistin Yönetimi reform programı uygulandıkça Filistin halkının arzusu olarak kabul edilen Filistin Devleti'nin kurulması için güvenilir bir yolun koşulları oluşabilir.
21. ABD, barış içinde bir arada yaşama için siyasi bir ufuk üzerinde anlaşmak üzere İsrail ve Filistinliler arasında bir diyalog kuracaktır."
NETANYAHU -TRUMP GÖRÜŞMESİ: GAZZE'DE ATEŞKES OLACAK MI?
Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin detayları belli oldu.
İsrail medyasında yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile soykırımcı İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu arasında bugün yapılacak Oval Ofis görüşmesinde ele alınması beklenen temel konulardan biri, Katar'ın Gazze'nin yeniden inşası ve yönetimindeki rolü olacak.
İSRAİL KATAR’IN OLMASINI İSTEMİYOR
İsrail, Katar’ın savaş sonrası Gazze planında hiçbir rolünün olmaması gerektiğini söylüyor. Ancak Washington’ın bu görüşe karşı çıktığı belirtildi.
İsrail ayrıca kendisine Gazze Şeridi'ndeki tehditleri ortadan kaldırma yetkisi verecek bir bildiri talep ediyor. Arabulucular bunun bir anlaşmayı bozacağı konusunda uyarırken en büyük zorluğun, Hamas'la İsrailli esirlerin 'hepsini birden' serbest bırakma konusunda anlaşma sağlamak olduğu belirtildi.
İsrail, birkaç ay önce Katar'ın yeniden inşa sürecine derinlemesine müdahil olacağını ve finansman sağlayacağını kabul etmişti.
İsrail medyasına göre Katar, Gazze Şeridi'nde baskın aktör olmak istiyor ve bu rol konusunda Mısır ile rekabeti mevcut görüşmelerde kendini gösteriyor.
İsrail'in Hamas liderlerine yönelik hava saldırıları ve Doha'nın İsrail hükümetine karşı yürüttüğü uluslararası kampanya nedeniyle tedirgin olan İsrail, Katar'ın etkisini "ertesi gün" senaryosuyla mümkün olduğunca sınırlamak istiyor.
Bu tutumun Washington tarafından kabul edilebilir olmadığı kaydedildi. Pazar günü itibarıyla müzakereciler konuyla ilgili bir uzlaşma metni taslağı hazırlamıştı.
GAZZE’DE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ GARANTİSİ
İsrail medyasına göre bir diğer konu, Hamas'ın yeniden silahlanması, yeniden yapılanması veya başka bir şekilde güç kazanması durumunda İsrail'in hareket özgürlüğüdür.
İsrail, ABD'li muhataplarından, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki faaliyetleri ortadan kaldırmak için hareket özgürlüğünü açıkça belirtmelerini talep etti.
Arabulucu ülkeler, bu tür bir ifadenin Hamas'ı herhangi bir anlaşmadan uzaklaştırabileceği konusunda uyardı.
EN BÜYÜK ZORLUK!
İsrailli yetkililer, en büyük zorluğun Hamas'ın tüm rehineleri tek seferde serbest bırakması konusunda anlaşmaya varmak olacağını düşünüyor.
KUSHNER VE WİTKOFF NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ
İsrailli bir yetkili, dün gece Başkan Trump'ın 21 maddelik planı üzerindeki görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini söyledi.
Ynet News’in haberine göre Trump'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, soykırımcı Netanyahu’nun kaldığı New York otelinde saatlerce görüştü ve taraflar kalan boşlukların çoğunu kapattı.
Yetkili, bir anlaşmaya varma şansı konusunda iyimserliğini dile getirerek, "Sonuca doğru olumlu bir atmosfer var. Anlaşmalara doğru önemli ilerleme kaydedildi." dedi.
BATI ŞERİA İŞGALCİLERİ DE GELDİ
Trump'ın İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmesine karşı çıkan açık sözlü açıklamalarına rağmen, Yesha Konseyi adlı Yahudi bir yerleşimci grubu, New York'a uçarak Netanyahu ile görüştü.
İsrail medyasına göre Siyonist serleşim liderleri ile Netanyahu arasındaki görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Kushner ve Witkoff, başbakanın oteldeki toplantısından ayrılırken yanlarından geçtiler.
Yahudi heyet daha öncesinde ise New York Başkonsolosu Ophir Akunis ile bir araya geldi. Netanyahu ile görüşmede bulunanlar arasında Yesha Konseyi Başkanı Israel Gantz ve Samaria Bölge Konseyi başkanı Yossi Dagan da vardı.
NETANYAHU’DAN BATI ŞERİ SÖZÜ
Netanyahu, heyete Trump’la Batı şeria konusunu görüşeceğini söyledi, ancak karmaşık bir gerçeklikle yüzleşmeleri gerektiğinin de altını çizdi. Netanyhau Siyonist yerleşimcilere “Sempati kuran bir Başşkan (Trump) var; Obama dönemini hatırlayın, tek bir tuğla bile yapmayacağız demişti” dedi.
Toplantıya Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu da katıldı. Siyonist yerleşimcilerin liderleri, Netanyahu'dan Trump'a Batı Şeria işgalinin uygulanması gerektiğini söylemesini istedi.
GÖRÜŞME 18.00’DE
Bu akşam İsrail saatiyle 18:00'de Netanyahu ve Trump, 21 maddelik planı da görüşmek üzere Washington'daki Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
Özel bir görüşme yapacaklar, öğle yemeği yiyecekler ve ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler.