Narin Güran cinayetinde ikinci tanık: Amca Salim’i Narin’in evinin orada gördüm | 3 bakan Diyarbakır’da | DNA suda bozulur mu?

Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilini arıyor.
Minik Narin'in cansız bedeni köyün 2 kilometre uzağındaki Eğertutmaz Deresi'nde çuvala konulmuş ve üzeri taşla kapanmış şekilde bulundu. 14 saatlik adli tıp incelemesi sonrasında açıklanan raporda Narin'in bir bacağının dizden kopuk ve kaval kemiğinin çuval içerisinde olduğu, boynunda boğmaya bağlı oluşabilecek lezyonların olduğu ifade edildi.
İTİRAFÇI AMCA SALİM GÜRAN'I İŞARET ETTİ
Narin Güran cinayetiyle ilgili amca Salim Güran tutuklanmış, 23 kişi ise gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki Nevzat Bahtiyar'ın "Salim Güran bana 'Aileni düşün, 200 bin TL'yi al cesedi yok et' dedi" itirafında bulunması cinayet soruşturmasının daha da derinleşmesini sağladı.
SİLİNEN WHATSAPP YAZIŞMALARI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Narin'in bulunduğu Eğertutmaz deresinde itirafçı Nevzat Bahtiyar'a keşif yaptırılırken Salim Güran'ın sildiği WhatsApp yazışmaları da META'dan istendi.
Peki Narin Güran'ın katili kim? İşte Narin Güran cinayetinde yeni iddialar ve gelişmeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti.
Diyarbakır'a gelen Bakanlar Göktaş, Tunç ve Yerlikaya, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın kabrinin bulunduğu Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na geçti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Narin Güran cinayeti hakkında Başkan Erdoğan'ın süreci bizzet takip ettiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Milletimizin acısı olarak toprağa verdiğimiz Narin kızımızı halen büyük bir acıyla hatırlıyoruz. Bugün de bakanlarımız, genel merkezden bir heyet Narin'in mezarını ziyaret edecekler. Oradan milletimize taziyelerini ifade edecekler. Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi olacağını, bu kişilerin gereken cezayı alması için en yüksek şekilde bu konuyu takip edeceklerini ifade ettiler. Bugün de bu hassasiyet çerçevesinde milletimizle bu taziyeleri paylaşarak mezarı ziyaret edecekler. Bu konularda siyasi cümle kurmak son derece yanlıştır. Bu vicdanları yaralayan, kanatan bir meseledir. Buradan bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışmak yanlıştır. Burada birkaç konuyla karşı karşıya kaldık. Acıyı paylaşmak yerine doğrudan hükümetimize, partimize dönük bir takım lafların söylenmesi söz konusu oldu.
Özellikle PKK terör örgütünü destekleyen, Diyarbakır Anneleri'nin yanına bir kere gitmemiş olanların burada Narin'e sahip çıkıyor gibi bir tabloyla görüntü vermeleri ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Diyarbakır Anneleri'ne sahip çıkmayanlar, bu acı üzerinden politika üretmeye çalışıyorlar. DEM Parti Mardin milletvekilinin kuran kurslarını hedef alması da bu çerçevede gündeme gelmiştir. Siyasi ikiyüzlülüktür. Bütün bu gelişmeler en yakın şekilde, bütün detaylarıyla takip edilmektedir. Bu acı milletimizin acısı olarak hafızalara kazınmıştır."
Amcanın olay günü yaptığı telefon görüşmelerinde Antalya'dan bir kişiyle defalarca telefonda görüştüğü ortaya çıktı.
HTS kayıtlarında amcanın, Narin'in kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan bir kişiyi 5 kez aradığı anlaşıldı. Ekipler bu arama kaydını araştırıyor.
A Haber canlı yayınında konuşan Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin "Olayın başından beri aslında olay hakkında bilgisi olduğunu düşündüğümüz aile bireylerinin dirençli bir tavır sergiledikleri çok açık. Konu ile ilgili bilgi vermekten kaçındıkları gibi herhangi bir kimseyi de işaret etmediler. Bu durumda bu kişilerin ifade verirken de aynı direnci gösterdiklerini tahmin edebiliriz. Orada da muhtemelen bir takım şeyleri kabul etmeyecekler ve konuyu dağıtmak isteyeceklerdir. Ailenin tavrı başından beri böyle. Benim tahminim konunun maddi deliller üzerinden yürütülecek ve bir sonuca varılacak. Toplanan delillerin yeterince iyi toplandığı anlaşılıyor. Onların sonuç vermesi belki bir 15-20 günü bulur" dedi.
A Haber canlı yayınına katılan Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu, “Çok ciddi bir örnek alım süreci gerçekleşmiş. 91 örnek alınmış, delilleştirilmek üzere incelemeye gönderilmiş. Öncelikle bize neden öldüğünü açıklayacak örnekler incelenmekte. Ölüm zamanıyla ilgili daha detaylı bilgi verilebilir ama sanırım en önemli sorumuz değil. En önemli sorumuz nasıl öldürüldüğü. Katilin kimliğinin de tespit imkanı olabilir toplanan örneklere bağlı olarak. Narin’imizin tırnaklarından alınan dokular eğer boğuşma yaşandıysa katili yine ele verecektir. Bu örnekler suda kaybolur mu? Sorusu herkesin merak ettiği nokta. Evet kaybolabilir, bozuladabilir ancak teknoloji o kadar gelişti ki çok minik miktarda örnek elimizdeyse bunun kime ait olduğunu tespit edebiliriz” dedi.
Serbest bırakılan şüphelinin mahallede görevli imam olduğu öğrenildi.
Diğer 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.
Mahkemede bu ifadesini değiştiren Bahtiyar "Daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim" dedi.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın da tıpkı amca Salim Güran gibi telefon kayıtlarını sildiği ortaya çıktı. Bahtiyar’ın telefondaki tüm arama kayıtları ile yazışmaları Narin Güran’ı dereye götürdüğü gün sildiği belirlendi. Savcılık sorgusunda “Telefon kayıtlarını neden sildin” sorusuna Nevzat Bahtiyar, “Telefonum dolmuştu. Çok aşırı gelen aramalar ve mesajlar nedeniyle silmek istedim” dedi.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne götürdüğünü söylemiş, “Amcası bana dereyi işaret ederek o bölgeye götürmemi istedi. Bende dere yatağına geldiğimde önce çuvalın ağzını Narin’in çantasının ipiyle bağladıktan sonra ağaçlık alanda fazla derin olmayan su birikintisi olan yere içinde ceset olan çuvalı bırakırken Arif’in kızı Narin olduğunu anladım. Çuval birileri tarafından fark edilmesin diye üzerine yaklaşık 20 kilo ağırlığında bir taş bıraktım” demişti. Ancak Jandarma Olay Yeri İnceleme tutanaklarında Narin’in cesedinin üzerinde 3 büyük taş olduğu yer aldı.
Narin cinayetiyle ilgili bilgiler üst üste gelirken minik kızın mezarı başında bulunan bir kadının sözleri tüm Türkiye'nin dikkatini çekti.
Narin defnedikten sonra mezarı başında oturan bir kadının ağıt yakarken söylediği “Havin’ime de böyle kıydılar” dedi.
Bu sözlerin ardından Havin kim? Havin'e ne yaptılar? sorularının yanıtı merak edildi.
Türkiye'nin merak ettiği en önemli soru ise "Narin ne zaman öldürüldü?" sorusu. 19 gün sonra bulunan Narin ilk gün mü öldürüldü yoksa daha sonra öldürülüp mü dereye atıldı? Narin o gün Kur'an kursundan çıktıktan sonra eve gitti mi?
Konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre Narin Güran, 21 Ağustos günü saat 15:15'te eve gittikten sonra öldürüldü.
Narin Güran’ın kaybından sonra hem Salim Güran’ın gittiği petrol ofisinde çalışan bir vatandaş hem de itirafçı Nevzat Bahtiyar, kahverengi bir battaniyeden bahsetmişti. Narin’in cansız bedenine ulaşıldı ancak o battaniye ortalıkta yok. Battaniyenin hangi eve ait olduğu ve üzerindeki DNA örnekleri cinayeti aydınlatmada büyük etki yaratacak.
Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanan amca Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul, davadan çekildiğini açıkladı.
BİR ANNE OLARAK DEVAM EDEMEYECEĞİM
Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğini belirten avukat Toğrul, yaptığı açıklamada, “Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür. Şüpheli Salim Güran’ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül tarihinde Narin’in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken Anayasa’nın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafilik görevi üstlenmiş isek de; dosyada gelinen aşamada sanık beyanları, Narin’in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen diğer delilleri de göz önünde bulundurarak, bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım. Güzel kızımız Narin’in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundan sonra sanık müdafii olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçi olacağımı, adil bir yargılanmanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım” ifadelerini kullandı.