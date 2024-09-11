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Narin Güran cinayetinde ikinci tanık: Amca Salim'i Narin'in evinin orada gördüm | 3 bakan Diyarbakır'da | DNA suda bozulur mu?

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Cinayetle ilgili gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar, "Salim Güran bana 'Aileni düşün, 200 bin TL'yi al cesedi yok et' dedi. Ben de dereye götürüp üstüne büyük bir taş koydum" demişti. Ancak itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın verdiği ifadelerin hepsi birbiriyle çelişirken Narin'in öldürüldüğü gün tıpkı Salim Güran gibi onun da telefon yazışmalarını sildiği ortaya çıktı. Öte yandan tutuklu amca Salim Güran muhtarlık görevinden açığa alındı. Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez Antalya'da kimi aradığı araştırılırken ikinci bir tanık daha ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 10:43 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 00:33
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık: Amca Salim’i Narin’in evinin orada gördüm | 3 bakan Diyarbakır’da | DNA suda bozulur mu?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilini arıyor.

    Minik Narin'in cansız bedeni köyün 2 kilometre uzağındaki Eğertutmaz Deresi'nde çuvala konulmuş ve üzeri taşla kapanmış şekilde bulundu. 14 saatlik adli tıp incelemesi sonrasında açıklanan raporda Narin'in bir bacağının dizden kopuk ve kaval kemiğinin çuval içerisinde olduğu, boynunda boğmaya bağlı oluşabilecek lezyonların olduğu ifade edildi.

    İTİRAFÇI AMCA SALİM GÜRAN'I İŞARET ETTİ
    Narin Güran cinayetiyle ilgili amca Salim Güran tutuklanmış, 23 kişi ise gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki Nevzat Bahtiyar'ın "Salim Güran bana 'Aileni düşün, 200 bin TL'yi al cesedi yok et' dedi" itirafında bulunması cinayet soruşturmasının daha da derinleşmesini sağladı.

    SİLİNEN WHATSAPP YAZIŞMALARI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
    Narin'in bulunduğu Eğertutmaz deresinde itirafçı Nevzat Bahtiyar'a keşif yaptırılırken Salim Güran'ın sildiği WhatsApp yazışmaları da META'dan istendi.

    Peki Narin Güran'ın katili kim? İşte Narin Güran cinayetinde yeni iddialar ve gelişmeler:

    CANLI ANLATIM
    17:51 11 Eylül 2024
    3 BAKAN DİYARBAKIR'DA I NARİN'İN KABRİNE ZİYARET

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti.

    Diyarbakır'a gelen Bakanlar Göktaş, Tunç ve Yerlikaya, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın kabrinin bulunduğu Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na geçti.

     

    16:41 11 Eylül 2024
    İKİNCİ BİR TANIK!
    NTV'nin aktardığı habere göre; Güran, jandarmadaki ifadesinde Narin'in kaybolduğu gün 18:50'de tarlada olduğunu iddia etmişti. Ancak tanık Mehmet Şevket Kaya, amcayı 18.30- 19.00 saatlerinde çocuğun evinin orada gördüğünü söyledi. Güran bu ifadeye "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor" diye tepki gösterdi.
    16:15 11 Eylül 2024
    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİZZAT TAKİP EDECEK

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Narin Güran cinayeti hakkında Başkan Erdoğan'ın süreci bizzet takip ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

    "Milletimizin acısı olarak toprağa verdiğimiz Narin kızımızı halen büyük bir acıyla hatırlıyoruz. Bugün de bakanlarımız, genel merkezden bir heyet Narin'in mezarını ziyaret edecekler. Oradan milletimize taziyelerini ifade edecekler. Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi olacağını, bu kişilerin gereken cezayı alması için en yüksek şekilde bu konuyu takip edeceklerini ifade ettiler. Bugün de bu hassasiyet çerçevesinde milletimizle bu taziyeleri paylaşarak mezarı ziyaret edecekler. Bu konularda siyasi cümle kurmak son derece yanlıştır. Bu vicdanları yaralayan, kanatan bir meseledir. Buradan bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışmak yanlıştır. Burada birkaç konuyla karşı karşıya kaldık. Acıyı paylaşmak yerine doğrudan hükümetimize, partimize dönük bir takım lafların söylenmesi söz konusu oldu.

    Özellikle PKK terör örgütünü destekleyen, Diyarbakır Anneleri'nin yanına bir kere gitmemiş olanların burada Narin'e sahip çıkıyor gibi bir tabloyla görüntü vermeleri ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Diyarbakır Anneleri'ne sahip çıkmayanlar, bu acı üzerinden politika üretmeye çalışıyorlar. DEM Parti Mardin milletvekilinin kuran kurslarını hedef alması da bu çerçevede gündeme gelmiştir. Siyasi ikiyüzlülüktür. Bütün bu gelişmeler en yakın şekilde, bütün detaylarıyla takip edilmektedir. Bu acı milletimizin acısı olarak hafızalara kazınmıştır."

    15:40 11 Eylül 2024
    SALİM GÜRAN'IN 5 KEZ ARADIĞI KİŞİ KİM?

    Amcanın olay günü yaptığı telefon görüşmelerinde Antalya'dan bir kişiyle defalarca telefonda görüştüğü ortaya çıktı.

    HTS kayıtlarında amcanın, Narin'in kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan bir kişiyi 5 kez aradığı anlaşıldı. Ekipler bu arama kaydını araştırıyor.

    13:07 11 Eylül 2024
    DELİLLER NE ZAMAN SONUÇLANIR?

    A Haber canlı yayınında konuşan Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin "Olayın başından beri aslında olay hakkında bilgisi olduğunu düşündüğümüz aile bireylerinin dirençli bir tavır sergiledikleri çok açık. Konu ile ilgili bilgi vermekten kaçındıkları gibi herhangi bir kimseyi de işaret etmediler. Bu durumda bu kişilerin ifade verirken de aynı direnci gösterdiklerini tahmin edebiliriz. Orada da muhtemelen bir takım şeyleri kabul etmeyecekler ve konuyu dağıtmak isteyeceklerdir. Ailenin tavrı başından beri böyle. Benim tahminim konunun maddi deliller üzerinden yürütülecek ve bir sonuca varılacak. Toplanan delillerin yeterince iyi toplandığı anlaşılıyor. Onların sonuç vermesi belki bir 15-20 günü bulur" dedi.

    13:04 11 Eylül 2024
    MUHTAR SALİM AÇIĞA ALINDI
    Narin Güran olayında tutuklu bulunan Tavşantepe Mahalle Muhtarı ve amca Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı’nca görevinden açığa alındı. Mevzuat gereği ilçe idare kurulu kararıyla tutukluğundan dolayı açığa alınıp birinci aza muhtar olarak geçici görevlendirildi.
    12:49 11 Eylül 2024
    DNA'LAR SUDA BOZULUR MU?

    A Haber canlı yayınına katılan Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu, “Çok ciddi bir örnek alım süreci gerçekleşmiş. 91 örnek alınmış, delilleştirilmek üzere incelemeye gönderilmiş. Öncelikle bize neden öldüğünü açıklayacak örnekler incelenmekte. Ölüm zamanıyla ilgili daha detaylı bilgi verilebilir ama sanırım en önemli sorumuz değil. En önemli sorumuz nasıl öldürüldüğü. Katilin kimliğinin de tespit imkanı olabilir toplanan örneklere bağlı olarak. Narin’imizin tırnaklarından alınan dokular eğer boğuşma yaşandıysa katili yine ele verecektir. Bu örnekler suda kaybolur mu? Sorusu herkesin merak ettiği nokta. Evet kaybolabilir, bozuladabilir ancak teknoloji o kadar gelişti ki çok minik miktarda örnek elimizdeyse bunun kime ait olduğunu tespit edebiliriz” dedi.

     

     

    10:54 11 Eylül 2024
    TÜLİN'E NE OLDU?
    Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturmaya bakan 4 savcının, küçük kızın 2019 yılında 5 yaşındayken hayatını kaybeden ablası Tülin Güran'ın ölümünü incelemeye aldığı öğrenildi.
    10:36 11 Eylül 2024
    BAKANLARDAN NARİN'İN KABRİNE ZİYARET
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, "Bizim için, çocukların iyilik hali her zaman önce gelmektedir. Aksi bir duruma neden olanlar. işledikleri suçun bedelini hem hukuki hem de vicdani olarak ödemek zorundadır. Bu anlamda Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki, Narin’in acı haberini aldık. Bakanlık olarak, sahada, tüm ekiplerimizle sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladık. Bugün de Adalet Bakanımız ile Diyarbakır’da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz" dedi.
    10:29 11 Eylül 2024
    İMAM SERBEST!

    Serbest bırakılan şüphelinin mahallede görevli imam olduğu öğrenildi.

    Diğer 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

    10:25 11 Eylül 2024
    NARİN'İ ÇUVALA KİM YERLEŞTİRDİ
    İtirafçı Nevzat Bahtiyar, ilk ifadesinde cesedi amcayla birlikte yerleştirdiklerini söylemişti. 

    Mahkemede bu ifadesini değiştiren Bahtiyar "Daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim" dedi.

     

     

    10:21 11 Eylül 2024
    O DA TELEFON KAYITLARINI SİLMİŞ!

    İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın da tıpkı amca Salim Güran gibi telefon kayıtlarını sildiği ortaya çıktı. Bahtiyar’ın telefondaki tüm arama kayıtları ile yazışmaları Narin Güran’ı dereye götürdüğü gün sildiği belirlendi. Savcılık sorgusunda “Telefon kayıtlarını neden sildin” sorusuna Nevzat Bahtiyar, “Telefonum dolmuştu. Çok aşırı gelen aramalar ve mesajlar nedeniyle silmek istedim” dedi. 

    10:17 11 Eylül 2024
    İTİRAFÇININ ÇELİŞKİSİ! 1 TAŞ MI 3 TAŞ MI?

    İtirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne götürdüğünü söylemiş, “Amcası bana dereyi işaret ederek o bölgeye götürmemi istedi. Bende dere yatağına geldiğimde önce çuvalın ağzını Narin’in çantasının ipiyle bağladıktan sonra ağaçlık alanda fazla derin olmayan su birikintisi olan yere içinde ceset olan çuvalı bırakırken Arif’in kızı Narin olduğunu anladım. Çuval birileri tarafından fark edilmesin diye üzerine yaklaşık 20 kilo ağırlığında bir taş bıraktım” demişti. Ancak Jandarma Olay Yeri İnceleme tutanaklarında Narin’in cesedinin üzerinde 3 büyük taş olduğu yer aldı.

    09:45 11 Eylül 2024
    HAVİN KİM? HAVİN'E NE YAPTILAR?

    Narin cinayetiyle ilgili bilgiler üst üste gelirken minik kızın mezarı başında bulunan bir kadının sözleri tüm Türkiye'nin dikkatini çekti.

    Narin defnedikten sonra mezarı başında oturan bir kadının ağıt yakarken söylediği “Havin’ime de böyle kıydılar” dedi.

    Bu sözlerin ardından Havin kim? Havin'e ne yaptılar? sorularının yanıtı merak edildi.

    09:30 11 Eylül 2024
    NARİN NE ZAMAN ÖLDÜRÜLDÜ?

    Türkiye'nin merak ettiği en önemli soru ise "Narin ne zaman öldürüldü?" sorusu. 19 gün sonra bulunan Narin ilk gün mü öldürüldü yoksa daha sonra öldürülüp mü dereye atıldı? Narin o gün Kur'an kursundan çıktıktan sonra eve gitti mi? 

    Konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre Narin Güran, 21 Ağustos günü saat 15:15'te eve gittikten sonra öldürüldü.

    09:09 11 Eylül 2024
    GÖZALTINDAKİLER YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
    Narin cinayetiyle ile ilgili gözaltılar için son kez uzatma geldi. Anne, baba, amcalar, kardeşler ve çok sayıda yakının bulunduğu gözaltılar yarın adliyeye sevk edilecek.
    08:32 11 Eylül 2024
    NARİN'İN CANSIZ BEDENİNİN SARILDIĞI BATTANİYE NEREDE?

    Narin Güran’ın kaybından sonra hem Salim Güran’ın gittiği petrol ofisinde çalışan bir vatandaş hem de itirafçı Nevzat Bahtiyar, kahverengi bir battaniyeden bahsetmişti. Narin’in cansız bedenine ulaşıldı ancak o battaniye ortalıkta yok. Battaniyenin hangi eve ait olduğu ve üzerindeki DNA örnekleri cinayeti aydınlatmada büyük etki yaratacak.

    08:05 11 Eylül 2024
    AMCA SALİM'İN AVUKATI ÇEKİLDİ

    Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanan amca Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul, davadan çekildiğini açıkladı.

    BİR ANNE OLARAK DEVAM EDEMEYECEĞİM

    Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğini belirten avukat Toğrul, yaptığı açıklamada, “Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür. Şüpheli Salim Güran’ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül tarihinde Narin’in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken Anayasa’nın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafilik görevi üstlenmiş isek de; dosyada gelinen aşamada sanık beyanları, Narin’in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen diğer delilleri de göz önünde bulundurarak, bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım. Güzel kızımız Narin’in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundan sonra sanık müdafii olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçi olacağımı, adil bir yargılanmanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım” ifadelerini kullandı.

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