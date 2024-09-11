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Narin cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar telefon kayıtlarını neden sildi? | 3 bakan Diyarbakır'a gidiyor!

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Cinayetle ilgili gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar, "Salim Güran bana 'Aileni düşün, 200 bin TL'yi al cesedi yok et' dedi. Ben de dereye götürüp üstüne büyük bir taş koydum" demişti. Ancak itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın verdiği ifadelerin hepsi birbiriyle çelişirken Narin'in öldürüldüğü gün tıpkı Salim Güran gibi onun da telefon yazışmalarını sildiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 10:43 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 11:36
Narin cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar telefon kayıtlarını neden sildi? | 3 bakan Diyarbakır’a gidiyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilini arıyor.

    Minik Narin'in cansız bedeni köyün 2 kilometre uzağındaki Eğertutmaz Deresi'nde çuvala konulmuş ve üzeri taşla kapanmış şekilde bulundu. 14 saatlik adli tıp incelemesi sonrasında açıklanan raporda Narin'in bir bacağının dizden kopuk ve kaval kemiğinin çuval içerisinde olduğu, boynunda boğmaya bağlı oluşabilecek lezyonların olduğu ifade edildi.

    İTİRAFÇI AMCA SALİM GÜRAN'I İŞARET ETTİ
    Narin Güran cinayetiyle ilgili amca Salim Güran tutuklanmış, 23 kişi ise gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki Nevzat Bahtiyar'ın "Salim Güran bana 'Aileni düşün, 200 bin TL'yi al cesedi yok et' dedi" itirafında bulunması cinayet soruşturmasının daha da derinleşmesini sağladı.

    SİLİNEN WHATSAPP YAZIŞMALARI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
    Narin'in bulunduğu Eğertutmaz deresinde itirafçı Nevzat Bahtiyar'a keşif yaptırılırken Salim Güran'ın sildiği WhatsApp yazışmaları da META'dan istendi.

    Peki Narin Güran'ın katili kim? İşte Narin Güran cinayetinde yeni iddialar ve gelişmeler:

    CANLI ANLATIM
    10:54 11 Eylül 2024
    TÜLİN'E NE OLDU?
    Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturmaya bakan 4 savcının, küçük kızın 2019 yılında 5 yaşındayken hayatını kaybeden ablası Tülin Güran'ın ölümünü incelemeye aldığı öğrenildi.
    10:36 11 Eylül 2024
    BAKANLARDAN NARİN'İN KABRİNE ZİYARET
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, "Bizim için, çocukların iyilik hali her zaman önce gelmektedir. Aksi bir duruma neden olanlar. işledikleri suçun bedelini hem hukuki hem de vicdani olarak ödemek zorundadır. Bu anlamda Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki, Narin’in acı haberini aldık. Bakanlık olarak, sahada, tüm ekiplerimizle sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladık. Bugün de Adalet Bakanımız ile Diyarbakır’da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz" dedi.
    10:29 11 Eylül 2024
    İMAM SERBEST!

    Serbest bırakılan şüphelinin mahallede görevli imam olduğu öğrenildi.

    Diğer 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

    10:25 11 Eylül 2024
    NARİN'İ ÇUVALA KİM YERLEŞTİRDİ
    İtirafçı Nevzat Bahtiyar, ilk ifadesinde cesedi amcayla birlikte yerleştirdiklerini söylemişti. 

    Mahkemede bu ifadesini değiştiren Bahtiyar "Daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim" dedi.

     

     

    10:21 11 Eylül 2024
    O DA TELEFON KAYITLARINI SİLMİŞ!

    İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın da tıpkı amca Salim Güran gibi telefon kayıtlarını sildiği ortaya çıktı. Bahtiyar’ın telefondaki tüm arama kayıtları ile yazışmaları Narin Güran’ı dereye götürdüğü gün sildiği belirlendi. Savcılık sorgusunda “Telefon kayıtlarını neden sildin” sorusuna Nevzat Bahtiyar, “Telefonum dolmuştu. Çok aşırı gelen aramalar ve mesajlar nedeniyle silmek istedim” dedi. 

    10:17 11 Eylül 2024
    İTİRAFÇININ ÇELİŞKİSİ! 1 TAŞ MI 3 TAŞ MI?

    İtirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne götürdüğünü söylemiş, “Amcası bana dereyi işaret ederek o bölgeye götürmemi istedi. Bende dere yatağına geldiğimde önce çuvalın ağzını Narin’in çantasının ipiyle bağladıktan sonra ağaçlık alanda fazla derin olmayan su birikintisi olan yere içinde ceset olan çuvalı bırakırken Arif’in kızı Narin olduğunu anladım. Çuval birileri tarafından fark edilmesin diye üzerine yaklaşık 20 kilo ağırlığında bir taş bıraktım” demişti. Ancak Jandarma Olay Yeri İnceleme tutanaklarında Narin’in cesedinin üzerinde 3 büyük taş olduğu yer aldı.

    09:45 11 Eylül 2024
    HAVİN KİM? HAVİN'E NE YAPTILAR?

    Narin cinayetiyle ilgili bilgiler üst üste gelirken minik kızın mezarı başında bulunan bir kadının sözleri tüm Türkiye'nin dikkatini çekti.

    Narin defnedikten sonra mezarı başında oturan bir kadının ağıt yakarken söylediği “Havin’ime de böyle kıydılar” dedi.

    Bu sözlerin ardından Havin kim? Havin'e ne yaptılar? sorularının yanıtı merak edildi.

    09:30 11 Eylül 2024
    NARİN NE ZAMAN ÖLDÜRÜLDÜ?

    Türkiye'nin merak ettiği en önemli soru ise "Narin ne zaman öldürüldü?" sorusu. 19 gün sonra bulunan Narin ilk gün mü öldürüldü yoksa daha sonra öldürülüp mü dereye atıldı? Narin o gün Kur'an kursundan çıktıktan sonra eve gitti mi? 

    Konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre Narin Güran, 21 Ağustos günü saat 15:15'te eve gittikten sonra öldürüldü.

    09:09 11 Eylül 2024
    GÖZALTINDAKİLER YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
    Narin cinayetiyle ile ilgili gözaltılar için son kez uzatma geldi. Anne, baba, amcalar, kardeşler ve çok sayıda yakının bulunduğu gözaltılar yarın adliyeye sevk edilecek.
    08:32 11 Eylül 2024
    NARİN'İN CANSIZ BEDENİNİN SARILDIĞI BATTANİYE NEREDE?

    Narin Güran’ın kaybından sonra hem Salim Güran’ın gittiği petrol ofisinde çalışan bir vatandaş hem de itirafçı Nevzat Bahtiyar, kahverengi bir battaniyeden bahsetmişti. Narin’in cansız bedenine ulaşıldı ancak o battaniye ortalıkta yok. Battaniyenin hangi eve ait olduğu ve üzerindeki DNA örnekleri cinayeti aydınlatmada büyük etki yaratacak.

    08:05 11 Eylül 2024
    AMCA SALİM'İN AVUKATI ÇEKİLDİ

    Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanan amca Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul, davadan çekildiğini açıkladı.

    BİR ANNE OLARAK DEVAM EDEMEYECEĞİM

    Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğini belirten avukat Toğrul, yaptığı açıklamada, “Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür. Şüpheli Salim Güran’ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül tarihinde Narin’in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken Anayasa’nın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafilik görevi üstlenmiş isek de; dosyada gelinen aşamada sanık beyanları, Narin’in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen diğer delilleri de göz önünde bulundurarak, bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım. Güzel kızımız Narin’in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundan sonra sanık müdafii olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçi olacağımı, adil bir yargılanmanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım” ifadelerini kullandı.

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