Narin cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar telefon kayıtlarını neden sildi? | 3 bakan Diyarbakır’a gidiyor!

NARİN NE ZAMAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Türkiye'nin merak ettiği en önemli soru ise "Narin ne zaman öldürüldü?" sorusu. 19 gün sonra bulunan Narin ilk gün mü öldürüldü yoksa daha sonra öldürülüp mü dereye atıldı? Narin o gün Kur'an kursundan çıktıktan sonra eve gitti mi?

Konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre Narin Güran, 21 Ağustos günü saat 15:15'te eve gittikten sonra öldürüldü.