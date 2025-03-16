Son dakika: Kuzey Makedonya’da bir gece kulübünde yangın: Onlarca ölü var

KISA SÜREDE ÇATIYA YAYILDI

Yerel medyada yer alan haberlere göre, çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve mekanın tavanına ve çatışına sıçradı. can kayıplarının yanı sıra çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.



Yaralıların sayısı henüz net olarak bilinmiyor, yetkililer olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.