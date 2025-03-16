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Son dakika: Kuzey Makedonya'da bir gece kulübünde yangın: Onlarca ölü var

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti resmi haber ajansı MIA'nın son dakika haberine göre Cumartesiyi Pazara bağlayan gece Kuzey Makedonya'da bir gece kulübünde çıkan yangında onlarca kişi hayatını kaybetti. Yaşanan tüm gelişmeleri takvim.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 10:23 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 11:19
Son dakika: Kuzey Makedonya’da bir gece kulübünde yangın: Onlarca ölü var

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    Kuzey Makedonya'da binden fazla kişinin bulunduğu bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek kulübün tavanına ve çatısına sıçradı.

    Yangında ilk belirlemelere göre en az 50 kişi hayatını kaybetti.

    Yaşanan tüm gelişmeleri takvim.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

    CANLI ANLATIM
    11:16 16 Mart 2025
    YARALI SAYISI ARTIYOR

    Makedonya merkezli yayın kuruluşu SDK, yangının yerel saatla saat 03.00'te (TSİ ile 05.00) başladığını ve kurtarma kaynaklarına dayanarak 100'den fazla yaralı olduğunu bildirdi.

    Yaralılar ya yerel Koçanai hastanesine ya da kasabanın yaklaşık 30 kilometre güneyindeki İştip'e sevk edildi.

    11:15 16 Mart 2025
    YANGIN NEDEN ÇIKTI?

    Yerel medyada çıkan haberlere göre, yangının muhtemelen havai fişek gibi piroteknik cihazların kullanımından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

    MIA haber ajansı, yangının, ülke genelinde popüler olan hip-hop ikilisi DNK'nin konser verdiği "Pulse" adlı gece kulübünde çıktığını bildirdi. Koçana yaklaşık 30 bin nüfusa sahip küçük bir kasaba.

    AĞIRLIKLI OLARAK GENÇLER VARDI

    AFP'nin haberine göre Pazar günü gece yarısı başlayan konsere ağırlıklı olarak gençler katıldı.

    10:50 16 Mart 2025
    KAÇMAK İSTEYENLER İZDİHAMA NEDEN OLDU
    Daily Star gazetesinde yer alan habere göre, görgü tanıkları, dehşet verici yangının ardından eğlenceye katılanların canlarını kurtarmak için kaçıştığını ve 'izdiham' sırasında çok sayıda kişinin ezilerek öldüğünü söyledi.

    Sosyal medyaya düşen görüntülerde gece kulübünün olduğu yerden alevlerin yükseldiği görüldü.
    10:40 16 Mart 2025
    KISA SÜREDE ÇATIYA YAYILDI
    Yerel medyada yer alan haberlere göre, çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve mekanın tavanına ve çatışına sıçradı. can kayıplarının yanı sıra çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

    Yaralıların sayısı henüz net olarak bilinmiyor, yetkililer olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.
    10:35 16 Mart 2025
    İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

    Feci yangından ilk görüntüler geldi.

     

     

    10:34 16 Mart 2025
    SAVCILIKTAN AÇIKLAMA
    Savcılıktan yapılan açıklamada, can kaybının artacağı vurgulanarak, “Yangında ölen ve yaralananların sayısı belirlenmeye çalışılıyor” denildi.
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