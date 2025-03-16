Son dakika: Kuzey Makedonya’da bir gece kulübünde yangın: Onlarca ölü var

Kuzey Makedonya'da binden fazla kişinin bulunduğu bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek kulübün tavanına ve çatısına sıçradı.
Yangında ilk belirlemelere göre en az 50 kişi hayatını kaybetti.
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Makedonya merkezli yayın kuruluşu SDK, yangının yerel saatla saat 03.00'te (TSİ ile 05.00) başladığını ve kurtarma kaynaklarına dayanarak 100'den fazla yaralı olduğunu bildirdi.
Yaralılar ya yerel Koçanai hastanesine ya da kasabanın yaklaşık 30 kilometre güneyindeki İştip'e sevk edildi.
Yerel medyada çıkan haberlere göre, yangının muhtemelen havai fişek gibi piroteknik cihazların kullanımından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
MIA haber ajansı, yangının, ülke genelinde popüler olan hip-hop ikilisi DNK'nin konser verdiği "Pulse" adlı gece kulübünde çıktığını bildirdi. Koçana yaklaşık 30 bin nüfusa sahip küçük bir kasaba.
AĞIRLIKLI OLARAK GENÇLER VARDI
AFP'nin haberine göre Pazar günü gece yarısı başlayan konsere ağırlıklı olarak gençler katıldı.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde gece kulübünün olduğu yerden alevlerin yükseldiği görüldü.
Yaralıların sayısı henüz net olarak bilinmiyor, yetkililer olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.
Feci yangından ilk görüntüler geldi.