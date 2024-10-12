Lübnan’dan İsrail’e füze yağmuru! Gazze’de Filistinlilere göç dayatması

İsrail, Lübnan ve İran arasında tansiyon her geçen dakika daha da yükseliyor. İsrail ve Lübnan arasında misilleme saldırıları devam ederken son olarak İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine siber saldırı düzenlediği iddia edildi.

CANLI ANLATIM 09:07 12 Ekim 2024 HİZBULLAH DUYURDU Hizbullah bugün İsrail mevzilerine yönelik yedinci saldırısında Hayfa'nın güneyinde silah üreten bir İsrail askeri üssünü “nitelikli füzelerle” vurduğunu açıkladı. 09:06 12 Ekim 2024 LÜBNAN'DAN İSRAİL'E FÜZE İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'dan iki insansız hava aracının İsrail'e gönderildiğini, bunlardan birinin Herzliya'daki bir huzurevine düştüğünü ve yaralılar olduğunu bildirdi. 09:00 12 Ekim 2024 İSRAİL'DEN İSRAİL'E GÖÇ DAYATMASI İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyi için yeni tahliye emirleri yayımladı İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee X'te Gazze'nin kuzeyini gösteren bir harita yayımladı ve Cibaliye civarındaki bir bölgede yaşayanlara bölgeyi terk etmeleri talimatını verdi.