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Lübnan'dan İsrail'e füze yağmuru! Gazze'de Filistinlilere göç dayatması

İsrail ile Lübnan arasında gerilim had safhaya çıkarken İsrail Savunma Kuvvetleri, merkez semalarında uçan iki İHA'nın Lübnan'dan gönderildiğini duyurdu. İHA’lardan birinin bir binaya isabet ettiği ve yaralananlar olduğu bildirildi. Öte yandan İsrail ordusu Gazze’nin kuzeyi için tahliye emri yayımladı. Peki, bölgede neler oluyor? İşte, Gazze-Tahran-Beyrut-Tel Aviv hattından dakika dakika gelişmeler…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 09:07 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 09:20
Lübnan’dan İsrail’e füze yağmuru! Gazze’de Filistinlilere göç dayatması

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İsrail, Lübnan ve İran arasında tansiyon her geçen dakika daha da yükseliyor. İsrail ve Lübnan arasında misilleme saldırıları devam ederken son olarak İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine siber saldırı düzenlediği iddia edildi.

    CANLI ANLATIM
    09:07 12 Ekim 2024
    HİZBULLAH DUYURDU
    Hizbullah bugün İsrail mevzilerine yönelik yedinci saldırısında Hayfa'nın güneyinde silah üreten bir İsrail askeri üssünü “nitelikli füzelerle” vurduğunu açıkladı. 
    09:06 12 Ekim 2024
    LÜBNAN'DAN İSRAİL'E FÜZE
    İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'dan iki insansız hava aracının İsrail'e gönderildiğini, bunlardan birinin Herzliya'daki bir huzurevine düştüğünü ve yaralılar olduğunu bildirdi.
    09:00 12 Ekim 2024
    İSRAİL'DEN İSRAİL'E GÖÇ DAYATMASI
    İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyi için yeni tahliye emirleri yayımladı İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee X'te Gazze'nin kuzeyini gösteren bir harita yayımladı ve Cibaliye civarındaki bir bölgede yaşayanlara bölgeyi terk etmeleri talimatını verdi.

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