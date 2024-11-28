Lübnan’dan direniş mesajı: Gözler üzerinizde eller tetikte

Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında yapılan ateşkes anlaşmasının ardından Lübnanlılar terk ettikleri evlerine dönmeye başladı. 60 günlük ateşkes sırasında İsrail ordusu bölgeden çekiliyor. İsrail çekilirken bile tehditlerini sürdürürken Hizbullah'tan ise "Gözler üzerinizde eller tetikte" mesajı geldi.
LÜBNAN'DA 60 GÜN ATEŞKES
Lübnan ile İsrail arasında yürürlüğe giren 13 maddelik ateşkes anlaşmasına göre, Hizbullah ve Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı gruplar, İsrail'e karşı herhangi bir eylemde bulunmayacak buna karşılık İsrail, Lübnan'a herhangi bir askeri saldırı düzenlemeyecek.
İsrail ordusunun ateşkesin ikinci gününde Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesini topçu atışlarıyla hedef aldı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mercaiyun'a bağlı Merkeba beldesinde de bir meydanı hedef alması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İsrail ordusuna ait tanklar da el-Vizani beldesini hedef aldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından, Lübnan'ın güneyindeki "10 köye yaklaşılmaması" uyarısı yapmıştı.
"Lübnan'ın güneyindeki Şeba, el-Habariye, Mercaiyun, Ernun, Yahmer, el-Kantara, Şakra, Beraşit, Yatir ve el-Mansuri köylerine ve çevrelerine yaklaşmama" çağrısı yapan Adraee, "Bir sonraki duyuruya kadar bu hattın güneyinden evlerinize dönmeniz yasaktır. Bu hattın güneyine doğru hareket eden herkes kendisini tehlikeye atar." ifadelerini kullanmıştı.
Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, dün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.
Ateşkese rağmen İsrail Lübnan’ı tehdit etmeyi sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ateşkes ile ilgili yaptığı açıklamada Golan Tepeleri ve kuzey sınır bölgelerindeki okulları ateşkese rağmen kapalı tutma kararı hakkında konuştu ve "Savunma kısıtlamalarını kaldırmama ve Celile ve kuzey bölgelerinde hayatı normale döndürmeme kararı, gerekli bir tedbir adımı ve İsrail'in antlaşmayı uygulama kararlılığıyla ilgili net bir mesajdır" ifadelerini kullandı.
Katz ayrıca Hizbullah ile Lübnan hükümetini ateşkes antlaşmasına uymaları konusunda uyarırken “Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etme girişimleri devam ederse ve Lübnan hükümeti yükümlülüklerini yerine getirmezse, İsrail güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazır” dedi.
İsrail ile Hizbullah arasında ilan edilen ateşkes anlaşmasının ardından Lübnan’daki İslami Direniş’ten Tel Aviv’e net mesaj geldi.
Hizbullah İslami Direniş Operasyon Odası, ateşkes anlaşmasının ardından çarşamba günü 4638'de yayımladığı mesajda “Direniş, 13 aydan fazla süren mücadelesinde ahdine ve cihadına sadık kaldı ve düşmanın iradesini kıramadığı, azmini yenemediği zaferi elde etti” dedi. Hizbullah tarafından paylaşılan mesajda ayrıca, İsrail’in olası saldırılarına karşı direnişçilerin gözlerinin Tel Aviv’de ve ellerinin ise tetikte olduğu belirtildi.