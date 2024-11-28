Lübnan’dan direniş mesajı: Gözler üzerinizde eller tetikte

Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında yapılan ateşkes anlaşmasının ardından Lübnanlılar terk ettikleri evlerine dönmeye başladı. 60 günlük ateşkes sırasında İsrail ordusu bölgeden çekiliyor. İsrail çekilirken bile tehditlerini sürdürürken Hizbullah'tan ise "Gözler üzerinizde eller tetikte" mesajı geldi.

LÜBNAN'DA 60 GÜN ATEŞKES

Lübnan ile İsrail arasında yürürlüğe giren 13 maddelik ateşkes anlaşmasına göre, Hizbullah ve Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı gruplar, İsrail'e karşı herhangi bir eylemde bulunmayacak buna karşılık İsrail, Lübnan'a herhangi bir askeri saldırı düzenlemeyecek.

Lübnan ile İsrail arasında yürürlüğe giren 13 maddelik ateşkes anlaşmasına göre, Hizbullah ve Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı gruplar, İsrail'e karşı herhangi bir eylemde bulunmayacak buna karşılık İsrail, Lübnan'a herhangi bir askeri saldırı düzenlemeyecek, AA