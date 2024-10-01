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CANLI | Lübnan’da İsrail işgali! Önce havadan vurdular sonra tanklarla topçu atışına başladılar! Hizbullah'tan karşı atak

İsrail ordusu Lübnan’da kara saldırısına başladı. Hava saldırılarının ardından Lübnan’a yönelik topçu ateşine başlayan İsrail’in saldırılarında sadece pazartesi günü 95’ten fazla kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Hizbullah da İsrail yerleşimlerine topçu atışı başlattıklarını bildirdi. Öte yandan ABD’den Lübnan’ın işgaline tam destek geldi. Peki, Beyrut-Tahran-Tel Aviv hattında neler oluyor? İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler…

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:50 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 10:05
CANLI | Lübnan’da İsrail işgali! Önce havadan vurdular sonra tanklarla topçu atışına başladılar! Hizbullah’tan karşı atak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Çağrı cihazlı suikastların ardından Lübnan'a günlerdir hava saldırısı düzenleyen İsrail pazartesi günü topçu atışlarına başladı ve Lübnan'a yönelik kara saldırısının başladığını bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre pazartesi günü İsrail saldırılarında en az 95 kişi hayatını kaybetti. İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler…

    İsrail ordusu, hareket öncesi yapılan hazırlık görüntüleri paylaştı

    CANLI ANLATIM
    09:54 01 Ekim 2024
    9 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
    İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Daoudia kasabasına düzenlediği baskında 9 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
    09:50 01 Ekim 2024
    ABD'DEN İŞGALE DESTEK

    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail’in Lübnan’ın güneyine kara operasyonlarına başladığını duyurmasının ardından İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştü.

    Pentagon’dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Austin’in İsrail’in kendini savunma hakkına verdiği desteği yinelediği belirtilerek, “Bakan Austin, ABD'nin İsrail'in İran, Lübnan Hizbullahı, Hamas, Husiler ve diğer İran destekli terör örgütlerine karşı kendini savunma hakkına verdiği desteği yeniden teyit etti. Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzey topluluklarına 7 Ekim tarzı saldırılar düzenleyememesi için sınır boyunca saldırı altyapısının kaldırılmasının gerekliliği konusunda anlaştılar. Bakan, sivillerin sınırın her iki yakasında da evlerine güvenle dönebilmelerini sağlamak için diplomatik bir karara ihtiyaç olduğunu yeniden teyit etti. Kendisi ve Bakan Gallant, mümkün olan en kısa sürede güvenlik ve istikrarı sağlamak için askeri operasyonlardan diplomatik bir yola geçmenin önemini görüştüler. Bakan, ABD'nin İran ve İran destekli terör örgütlerinden gelen tehditlere karşı ABD personelini, ortaklarını ve müttefiklerini savunmak için iyi bir konumda olduğunu ve herhangi bir aktörün gerginlikleri istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye kararlı olduğunu açıkça belirtti. Bakan Austin ve Bakan Gallant, İran'ın İsrail'e doğrudan askeri saldırı başlatmayı seçmesi durumunda İran için ciddi sonuçları görüştüler” denildi.

    09:26 01 Ekim 2024
    HİZBULLAH'TAN KARŞI ATAK
    Hizbullah İsrail'e topçu ateşi düzenlediklerini bildirdi ve “Avim yerleşimindeki düşman askerlerinin toplandığı bir alanı topçu ateşiyle bombaladık.” açıklamasını yaptı.
    08:52 01 Ekim 2024
    LÜBNAN'DA SİYONİST İŞGAL
    İsrail gazetesi The Jerusalem Post, IDF kara kuvvetleri hava kuvvetlerinin koruması altında doğu Lübnan'a doğru ilerlediğini iddia etti.
    08:49 01 Ekim 2024
    İSRAİL'DEN BEYRUT'A SALDIRI
    İsrail ordusu, dün gece Beyrut'taki Da'ha'da Hizbullah'ın mühimmat üretim tesislerini ve diğer altyapılarını hedef aldıklarını bildirdi.

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