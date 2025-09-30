Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Alarm verildi: İsrail'in yasadışı fiziki müdahalesi başladı! 25 Türk aktivist alıkonuldu

İsrail Küresel Sumud Filosu'nu tehditlerle yıldırma çabasına devam ediyor.
İsrail ordusunun, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu engellemek için yasadışı saldırılara başladı. Küresel Sumud Filosu ise yılmadan Gazze'ye yaklaşıyor.
SİYONİSTLERDEN KORSAN KUŞATMA
İsrail devlet televizyonu KAN muhabiri, İsrail ordusunun insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri ele geçirmeye başladığını paylaştı.
CANLI ANLATIM
13 TEKNEYE BASKIN! 25 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının, filoya ait gemilerden 25 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Gazze'ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail'in yasa dışı müdahalesine maruz kalmıştır" ifadesine yer verilerek, İsrail ordusunun Gazze'ye giden Sirius, Alma, Spectre, Huga_A, Deir Yassine_A ve Grande Blue gemilerinden 25 Türk aktivisti alıkoyduğu belirtildi.
Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali, Huga_A gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine_A gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.
Açıklamada, "Bu müdahaleler, uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına gelmektedir. Filomuz tamamen insani yardım amacıyla yola çıkmıştır ve alıkonulan tüm yolcularımızın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz" denildi.
'FİLO GAZZE'YE İLERLEMEYE DEVAM ETMEKTEDİR'
Sosyal medyadan yeni bir açıklama yapan Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, "Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi. Tüm müdahalelere rağmen filo Gazze'ye ilerlemeye devam etmektedir. Filonun amacı tamamen insani yardım ulaştırmak ve uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmektir" ifadelerine yer verdi.
SOYKIRIM ŞEBEKESİ 20 TÜRK AKTİVİSTİ ALIKOYDU
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 20 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Gazze'ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail'in yasa dışı müdahalesine maruz kalmıştır." ifadesi kullanıldı.
İsrail ordusunun Gazze'nin yardımına koşan Sirius, Alma, Spectre, Huga_A, Deir Yassine_A ve Grande Blue gemilerinden 20 Türk aktivisti alıkoyduğu belirtildi.
Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin alıkonduğu kaydedildi.
Huga_A gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine_A gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.
İsrail'in uygulamalarının uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, Sumud Filosu'nun "tamamen insani yardım amacıyla yola çıktığı" vurgulandı.
Filoya katılan gemilerden alıkonulanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.
İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.
Filodaki aktivistler ise filodaki gemilerin İsrail ablukası altındaki Gazze'ye doğru yol almaya devam etmekte kararlı olduğunu ifade etmişti.
TAZİKLİ SUYLA SALDIRDILAR
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı.
İsrail donanması unsurları, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilere tazyikli suyla saldırdı.
KÖR EDİCİ IŞIKLA TACİZ!
“Mango” gemisi, Alma, Adara, Sirius, Yulara, Karma, Meteque, Ohwayla ve Jeanotte III ile birlikte, diğer filotilla gemileriyle aynı yasadışı saldırıya maruz kaldı. Bir İsrail savaş gemisinden su topları ve kör edici ışıklarla karşı karşıya kaldı.
DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE ESİR ALINDI
İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik yasadışı müdahalesi devam ediyor.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu’ndaki bazı aktivistleri esir aldığını belirterek aktivistlerin görüntülerini yayınladı.
ARALARINDA İSVEÇLİ AKTİVİST GRETA THUNBERG DE BULUNUYOR
Thunberg daha öncede İsrail tarafından esir alınmıştı. Thunberg, İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak için 1 Haziran'da İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Katanya kentinden yola çıkan ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisine, 9 Haziran'da İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 185 kilometre mesafede uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahalede gözaltına alınmıştı. Thunberg, daha sonra sınır dışı edilmişti.
"MÜDAHALE DÜŞMANCA VE BARBARCADIR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sumud Filosu, insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biridir.
Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu’nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır.
Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu’na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu’na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır.
Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir.
Sumud Filosu insanlık demektir.
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'na yönelik yapılan yasadışığı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir.
Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze’yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail’in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır.
Söz konusu saldırının, Gazze’de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesini ümit ediyoruz.
Seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eşgüdüm içinde hareket edilmektedir. Bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimler başlatılmaktadır. Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır.
BM ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları, Gazze’ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz."
SİYONİSTLERDEN YASADIŞI KUŞATMA
İsrail işgal güçlerinin Global Sumud Filosu gemisi “Adara”yı yasadışı olarak durdurdu.
"KORSANLIK EYLEMİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Filistin İslami Cihad Hareketi Bildirisi yayımlandı. Bildiride,
⭕️ Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na yapılan acımasız saldırıyı korsanlık eylemi ve uluslararası ile insani hukukun açık bir ihlali olarak şiddetle kınıyoruz.
⭕️ İsrail işgali, tüm katılımcıların, aktivistlerin, gazetecilerin ve uluslararası destekçilerin güvenliğinden tamamen sorumludur ve onlara verilen her türlü zarar, zaman aşımına uğramayan bir suç teşkil eder.
⭕️ İsrail’in saldırganlığı ve uluslararası hukuka saygısızlığı, Trump yönetimi tarafından sağlanan sınırsız siyasi ve askeri koruma ile Avrupa hükümetlerinin sessizliği sayesinde mümkün olmaktadır.
⭕️ Filonun katılımcıları ve aileleri, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından acil, bağımsız bir soruşturma talep etme hakkına sahiptir; ayrıca suçlu varlıkla işbirliğini durdurmak için net bir Avrupa tutumu talep etme hakkına sahiptirler.
maddeleri yer aldı.
SUMUD FİLOSU İSRAİL DENİZ KUVVETLERİ TARAFINDAN ENGELLENDİ
İsrail işgal güçleri, gemileri engellerken Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
1 Ekim 2025 Çarşamba günü, Gazze saatiyle yaklaşık 20:30’da, Global Sumud Filosu’na ait Alma, Surius ve Adara isimli gemiler başta olmak üzere birçok gemi, uluslararası sularda İsrail İşgal Kuvvetleri tarafından yasa dışı şekilde durdurularak baskına uğradı. Gemilere yasa dışı şekilde çıkmadan önce, İsrail savaş gemilerinin bilerek gemilerin iletişimini kesmeye, imdat çağrılarını engellemeye ve yasa dışı gemi baskınlarının canlı yayınlanmasını durdurmaya çalıştığı anlaşılıyor. Baskına uğradığı kesinleşen gemilere ek olarak, diğer gemilerle yapılan canlı yayın bağlantıları ve iletişim de kaybolmuş durumda. Mürettebat ve katılımcıların güvenliği için titizlikle çalışıyoruz. Gemilerin, gözaltıların, yaralıların ve olası can kayıplarının durumuna dair teyitli bilgiler ulaştıkça paylaşacağız.
Bu, uluslararası sularda silahsız insani yardım gönüllülerine yönelik yasa dışı bir saldırıdır. Hükümetlere, dünya liderlerine ve uluslararası kurumlara, gemidekilerin güvenliğini ve serbest bırakılmasını talep etmeleri ve bu durumu yakından takip etmeleri çağrısında bulunuyoruz.
Birkaç geminin engellenmesine rağmen, Global Sumud Filosu Gazze kıyı şeridinin 70 deniz mili açığında yoluna devam etmektedir ve kararlılıkla sürdürülmektedir.
FİLİSTİN BAYRAĞINI İNDİRMEDİLER
Siyonist İsrail donanmasına ait gemilerin Sumud Filosu'ndaki bazı yelkenlilere yaklaştığı anlar görüntülendi. Aynı zamanda Küresel Sumud Filosu’na ait bir gemi, yasadışı şekilde abluka altına almasına rağmen Filistin bayrağını indirmedi.
"SİZ İŞGALCİSİNİZ..."
Sumud Filosunda buluna bir aktivist katil İsrail donanmasının tehditlerine yanıt veriyor: “Biz Filistin sularına gidiyoruz ve siz işgalcisiniz, biz ise Gazze'de öldürdüğünüz insanlara yardım taşıyoruz.”
SİYONİSTLERDEN YASADIŞI MÜDAHALE
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.
Filonun sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.
Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.
Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve AA'nın irtibatı sürdürdüğü az sayıdaki katılımcı da İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını bildirdi.
İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı.
Filonun ABD merkezli Youtube hesabından yapılan canlı yayında da aktivistlerin canlı yayının sürdüğü birkaç teknede can yelekleriyle güvertede oturarak olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda beklediği gözleniyor.
AKTİVİSTLER ALIKONULDU
Küresel Sumud Filosu'nun Alma gemisinin güvertesi boşaltıldı, mürettebat İsrail güçleri tarafından alıkonuldu.
AKTİVİSTLER DUA EDENLERİ SELAMLADI
Sumud Filosu’ndaki Kaptan Nikos gemisindeki aktivistler dünyanın her yerinden Özgür Gazze için dua edenleri selamladı.
KUŞATMA YOĞUNLAŞTI İLETİM KURMAK GÜÇLEŞTİ
İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail donanması kuşatması yoğunlaşırken, filoyla güçlükle iletişim kurulabiliyor.
"KARARTMA VAR"
Küresel Sumud Filosu gemilere karartma uygulandığını açıkladı.
20'DEN FAZLA GEMİ VAR
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu, 3 deniz mili uzaklarında İsrail donanmasına ait olduğu değerlendirilen 20'den fazla geminin tespit edildiğini bildirdi.
Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabındaki paylaşımında, radarlarında 20'den fazla kimliği belirsiz geminin tespit edildiği ve bu gemilerin, filoya yalnızca 3 deniz mili uzaklıkta bulunduğu aktarıldı.
Bunun olası bir deniz ablukasına işaret edebileceği belirtilen açıklamada, "Tehditler, tacizler ya da İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını korumaya dönük girişimlerle sindirilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
FİZİKİ MÜDAHALE BAŞLADI
Filodaki Türk aktivistler genel bir alarm verildiğini ve İsrail ordusunun 12 gemiyle fiziki müdahaleye başladığını bildirdi.
İSRAİL'DEN "ROTANIZI DEĞİŞTİRİN" ANONSU
İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin radarlarda tespit edilmesinin ardından açıklama yapan Küresel Sumud Filosu, "İDF bizimle iletişime geçti ve rotamızı değiştirmemizi talep etti" ifadelerini kullandı.
Küresel Sumud Filosu, daha sonra İsrail gemilerine telsizle anonsta bulunarak, "Bir kez daha tekrarlıyoruz. Bizler, Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz için düzenlenen barışçıl, şiddet içermeyen, insani bir dayanışma misyonuyuz. Misyonumuz uluslararası yasalara uygundur. Bu misyonu engelleme veya sekteye uğratma girişimleri ise uluslararası yasalara aykırıdır. Tüm dünyanın bizimle olduğunu bilmenizi isteriz. Filomuza yönelik her türlü düşmanca eylemden siz sorumlu tutulacaksınız" dedi.
Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Yasemin Acar, İsrail gemilerinin şu anda filodaki gemilerden biri olan Alma'yı kuşattığını belirterek, "İsrail ordusu şu anda Alma gemisini her iki taraftan kuşatmış durumda, çok yaklaştılar, biz de pozisyonumuzu alıyoruz ve durdurulmaya hazırız" dedi.
FİLODA ALARM VERİLDİ
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivist Dilek Tekocak, "Şu anda Sirius gemisinde alarm durumuna geçtik. Önümüzde 12 tane gemi olduğu söylendi. Bize 10 dakikalık bir mesafedeler." dedi.
Sirius gemisinde bulunan aktivist Tekocak, İsrail donanmasının filoya yakın mesafede olduğunu ve filoya bağlı tüm teknelerin alarm durumunda olduğunu belirtti.
Tekocak, "Şu anda Sirius gemisinde alarm durumuna geçtik. Önümüzde 12 tane gemi olduğu söylendi. Bize 10 dakikalık bir mesafedeler." ifadesini kullandı.
Olası İsrail müdahalesine karşı gemilerde can yelekleriyle teyakkuz halinde beklediklerini söyleyen Tekocak, daha önce iki kez askeri botların "tacizine" uğradıklarını hatırlattı.
Silahsız ve tamamen sivil bir inisiyatif olduklarını vurgulayan Tekocak, "Biz şiddetsiz, insani yardım taşıyan bir grubuz. Herhangi bir müdahale olursa mukavemet göstermeyeceğiz, pasif direniş göstereceğiz. Bunu zaten defalarca söyledik." diye konuştu.
MÜDAHALE DURUMUNDA MEYDANLARA İNME ÇAĞRISI YAPTI
Tekocak, dün askeri botlar filoya yanaştığında internet bağlantılarının ve radyo sinyallerinin kesildiğini hatırlatarak, böyle bir durumda dış dünyayla bağlantılarının kesileceğini vurguladı.
Askeri gemilerin yaklaştıklarını gördüklerinde kişisel bilgilere erişilmemesi adına telefonları atacaklarını belirten Tekocak, müdahale olduğu takdirde filodakilerden bir süre haber alınamayabileceğini söyledi.
Tekocak, "Bize müdahale edilmesi durumunda bütün insanları şehirlerindeki en büyük meydanlara, İstanbul'dakileri ise ABD konsolosluğunun önünde toplanmaya davet ediyorum." dedi.
Kamuoyuna, müdahale yapılması durumunda Gazze'yi ve Küresel Sumud Filosu'nu gündemde tutma çağrısı yapan Tekocak, "Çünkü Sumud Filosu sadece içerisinde bulunan aktivistlerden teşekkül değil. Dünyanın her yerinde vicdanlı insanların da aslında bir Sumud yolcusu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.
"BENDEN ALDIĞINIZ SON MESAJ OLABİLİR"
İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye yaklaşırken İsrail'in saldırıya hazırlandığı bildirildi. Küresel Sumud Filosu'ndan Takvim.com.tr'ye özel açıklamada bulunan Mehmet Emin Aydın, 6 mil açıklarında 14-15 tane İsrail gemisinin olduğunu belirterek, "Bu benden aldığınız son mesaj olabilir. Bir müdahale bekliyoruz. Eğer bir müdahale olmazsa inşallah yarın Gazze kıyılarında olacağız." dedi.
"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE SALDIRI OLABİLİR"
Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Birkaç saat içinde saldırı olabilir. Yardımları Gazze'ye ulaştıracağız" dedi.
20 SAVAŞ GEMİSİ FİLOYA 7 İLA 20 MİL UZAKLIKTA!
İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin Küresel Sumud Filosu’na 7 ila 20 mil uzakta olduğu ve filodakilerin muhtemel bir müdahaleye hazırlık amacıyla yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi.
90 DENİZ MİLİ KALDI
Küresel Sumud Filosu'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Gazze'ye yaklaşık 90 deniz mili kaldığı belirtilen paylaşımda, yüksek risk bölgesinde yol alındığı kaydedildi.
İsrail'in "gözdağı taktikleriyle" geçen bir gecenin ardından yolculuğun sürdüğü bildirilen açıklamada, filodaki herkesin güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.
11 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetleri kapsamında 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin Türk Deniz Kuvvetlerince karaya tahliye edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir."
İSRAİL'DEN "DURDURUN" ÇAĞRISI
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze'ye doğru ilerleyen filodaki gemilerin durdurulmasını talep etti.
Saar, X'te yaptığı paylaşımda "Bu çağrılara katılıyoruz ve tekrar vurguluyoruz: Çok geç değil. Lütfen Kıbrıs Limanı, Aşkelon Marinası veya bölgedeki herhangi bir liman aracılığıyla barışçıl yollarla Gazze'ye ulaştırabileceğiniz tüm yardımları iletin." ifadelerini kullandı.
"TEK KORKUMUZ GAZZE'YE ULAŞAMAMAK"
Küresel Sumud Filosu'ndan Mehmet Emin Aydın, sabaha karşı 4 buçuk sularında filonun öncü gemisi ile iletişimlerinin kesildiğini ve liderlik vasfının Sirius gemisine geçtiğini söyledi.
Şu anda aşırı tehlikeli bölgede olduklarını söyleyen Aydın 44 gemi ve yaklaşık 500 kişi ve 51 Türk ile beraber Gazze'ye ilerlediklerini belirtti ve İsrail saldırısından korkmadıklarını sadece Gazze'ye ulaşamamaktan endişe ettiklerini söyledi. Aydın yarın sabah saatlerinde Gazze'ye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Aydın ayrıca güvenlik önlemi olarak geceleri can yelekleriyle uyuduklarını söyledi.
SUMUD FİLOSU SALDIRIYA DEVAM EDİYOR
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru yol almaya devam ediyor.
FİLOYA SİBER SALDIRI
Sumud Filosu’nda en önde ilerleyen teknelerden Sirius İsrail müdahalesine uğradı. Sirius’ta bulunan Lisi Proença adlı aktivist dün gece İsrail donanmasının müdahalesinde teknenin iletişiminin 15 dakika boyunca keslidiğini söyledi.
Proença, “İsrail gemisi Alma’dan ayrıldıktan sonra Sirius’a yaklaştı ve önüne geçti. Doğrudan temas kurmadı ama yaklaşık 15 dakika boyunca geminin etrafında dolaştı.” dedi ve bu süre içinde geminin iletişiminin kesildiğini söyledi.
GAZZE'YE SON 1
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist Dilek Tekocak Gazze'ye son 1-2 saatlerinin kaldığını söyledi ve "Birkaç saate Filistin karasularına gireceğiz." dedi.
İSRAİL SALDIRIYA HAZIRLANIYOR
İsrail Sumud Filosu'nu tehdit etmeye devame diyor. İsrail gazetesi The Times of Israel, "İsrail makamları, çok sayıda gemiyi engellemek ve yüzlerce aktivisti sınır dışı edilmek ya da gözaltına alınmak üzere kıyıya çıkarmak için hazırlık yapıyor. Bu karmaşık operasyonun," Yahudilikte yılın en kutsal günü olan ve çarşamba akşamı başlayacak Yom Kippur sırasında en kritik noktaya ulaşabileceği belirtiliyor. ifadelerini kullandı.
SUMUD GAZZE'YE İLERLİYOR
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru kararlılıkla ilerliyor.
İSRAİL'DEN GECE BOYUNCA SALDIRI
Küresel Sumud Filosu'na liderlik eden "Alma" gemisinde bulunan aktivist Metehan Sarı, dün gece İsrail'e ait bir geminin tacizine uğradıklarını ancak yollarına kararlılıkla devam ettiklerini bildirdi.
İsrail'e ait bir geminin dün gece "tacizine uğradıklarını" kaydeden Sarı, "Şu ana kadar yaşadığımız en büyük tacizlerden biriydi. Bizi korkutmaya çalıştılar ama elhamdülillah korkmadık, korkmayacağımızı da söyledik." dedi.
Gazze seferine kararlılıkla çıktıklarını dile getiren Sarı, "(Taciz esnasında) Büyük bir askeri jammer (sinyal bozucu) kullandılar. Normal bir jammer değildi. Çünkü (bazılarımızın) kameraları yandı." ifadelerini kullandı.
Katılımcıların bazılarının "cihazlarına girilerek hacklenmeye çalışıldığını" belirten Sarı, bazılarının telefonlarını suya atmak zorunda kaldığını söyledi.
"Biz (telefonları) atmadık, süreci takip edelim diye." ifadesini kullanan Sarı, İsrail'e ait geminin Alma gemisine yanaştığı mesafeye eliyle işaret ederek "aramızda 5-10 metrelik mesafe vardı." diye konuştu.
Olay esnasında derhal acil durum moduna geçildiğini kaydeden Sarı, "Allah'a şükür, bir sıkıntımız yok, kararlılıkla Gazze'ye doğru yola devam ediyoruz, dua bekliyoruz." dedi.
Uluslararası toplumun filo konusunda yüksek hassasiyet göstermesini istediklerini belirten Sarı, "Lütfen Gazze'yi ve Sumud'u unutmayın, duyurabildiğiniz kadar duyurun." çağrısında bulundu.
İTALYA SUMUD'U TERK Mİ EDİYOR?
BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İtalyan hükümetinin, Gazze kıyılarına yakın sözde "tehlike bölgesi"ne yaklaşan filodan çekilme kararını sert bir dille eleştirdi.
Albanese, X sitesinde yaptığı paylaşımda, "Filo, insani misyonuyla Gazze sularına girmeye hazırlanırken, İtalyan hükümeti onları terk etmeye hazırlanıyor. Bu da İsrail'in daha fazla ihlalde bulunmasına ve soykırımı rahatsız edilmeden sürdürmesine olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.
3 SAAT SONRA GAZZE
Küresel Sumud Filosu’ndan aktivist Ayçin Kantoğlu AHaber yayınına katıldı. Kantoğlu, “3 saate kadar Gazze kıyılarını görebileceğiz” dedi. Gece boyunca İsrail tarafından iki kez kuşatıldıklarını söyleyen Kantoğlu, İsrail teknelerinin etraflarında tur attığını söyledi.
Kantoğlu, Gazze'ye yeterince yaklaşabilirlerse tekneden atlayıp karaya yüzmeyi planladıklarını söyledi.
İSRAİL GEMİ VE BOTLA FİLOYU TACİZ ETTİ
Katil İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'da bulunan aktivist Hüsamettin Eyüpoğlu A Haber’e bağlanarak son durumu aktardı.
İşte Eyüpoğlu’nun açıklamalarından derlenenler:
İLETİŞİMİ KESTİLER
Şu anda Gazze’ye 135 mil yakındayız. Kırmızı bölgeyi geçmiş bulunuyoruz. Dün gece saat 3’ten sonra büyük bir İsrail savaş gemisi ve botlarla filonun kenarlarındaki iki bota tacizde bulundular. İletişimi kestiler. Teyakkuz halindeydik. Gün ağarınca onlar kayboldular. Yolumuza devam ediyoruz.
FİLO NE ZAMAN GAZZE’DE OLACAK?
Hızımız normale geri döndü. Bu hızla gidersek inşallah yarın öğleden sonra Gazze’de oluruz.
1 ay önce yola çıkıldı. Gecikme oldu bunun nedeni müdahaleler oldu. Dronlar saldırdı. Hiç bizi yıldırmadı. Bütün herkes 46 ülkeden farklı arkadaşlar var. Her bir sabotaj her bir müdahaleden sonra daha da bilenmiş şekilde yola devam ediliyor. 130 mil kaldı. Bundan sonra artık müdahale bekliyoruz ama inşallah onlar da akıllarını değiştirirler. Açıkladıkları planda samimilerse güvenlik geçiş sağlarlar. Çünkü biz sadece insani yardım taşıyoruz. Oraya Gazzeli kardeşlerimize yardım etmeye gidiyoruz. Samimilerse bize güvenli geçiş sağlarlar.
DÜN GECE NELER YAŞANDI?
Filonun formasyonu gereği hareket etme formasyonumuz var. Her tekne birbirine 100’er 150’şer metre takip eder. Kenardaki teknelere müdahale yapıldı. Onlarla iletişimimiz kesildi. Onlara ulaşamadık. Dronlarla Zodyaklarla tacizler yapıldı. Bu denemeydi muhtemelen. Gün ağardığında kayboldu. Gündüz böyle şeylere cesaret edemiyorlar.
ALMA'DAN HABER GELDİ!
Sumud Filosu’nda, Alma gemisiyle iletişim yeniden sağlandığı aktarıldı. Alma gemisiyle VHF haberleşmesi ve canlı yayın, birkaç dakikalık kesintinin ardından yeniden kuruldu. Al Jazeera muhabiri Hayat Yamani, Sirius gemisinde benzer iletişim sorunları yaşadıklarını aktardı.
“ALMA İLE İLETİŞİM KESİLDİ”
Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, "Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilirken filoda Alma gemisi ile iletişimin kesildiği aktarıldı.
120 DENİZ MİLİ SINIRINA YAKLAŞTIĞI BİLDİRİLDİ
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "120 deniz mili sınırına yaklaştığı" bildirildi.
Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Gazze'ye doğru yola devam edildiği kaydedilen açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz." denildi.
"Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler artık filodan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.
"YAYINLAR NORMALDEN DAHA FAZLA ENGELLENİYOR"
Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filonun yolculuğuna ilişkin son durumu bildirdi.
Yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini kaydeden Nouar, Gazze'ye 144 deniz mili kaldığını belirterek, "Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı ve internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadesini kullandı.
CAN YELEKLERİYLE HAZIR BEKLEYİŞ
Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını bildirdi.
Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor." açıklamasında bulundu.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU 140 MİL DENİZ MESAFESİNDE
Gazze’ye doğru yol alan Global Sumud Filosu ekipleri, bölgede İsrail’in insansız hava aracı (İHA) hareketliliğini artırdığını bildirdi. Aktivistler, “Çevremizde yoğun şekilde dronlar uçuyor” ifadelerini kullandı.
Gemiden yapılan bazı paylaşımlarda ise şu mesaj yer aldı:
“Eğer bize bir şey olursa biliniz ki telefonlarımızı denize atmışızdır ve İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmışızdır.”
SUMUD FİLOSU RİSKLİ BÖLGEDE
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "yüksek riskli bölgeye girdiği" bildirildi. Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." denildi.