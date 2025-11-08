Kocaeli'de parfüm deposu faciası! 6 kadın gözyaşları içinde toprağa verildi | İş yeri sahibi yakalandı | Başkan Erdoğan'dan mesaj

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangından acı haber geldi.
Yangında yaşamını yitiren 2'si 18'den küçük 6 kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi.Dilovası'nda yangın faciası
6 KADIN GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Dilovası ilçesindeki farklı camilere getirildi.
Esma Gikan'ın cenazesi Vahdet Cami’sinde, Şengül Yılmaz'ın cenazesi Gül Cami’sinde, Hanım Gülek’in cenazesi Mimar Sinan Mahallesi Eyüp Sultan Cami’sinde, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.
Tuba Taşdemir, Nisa Taşdemir ve Cansu Esetoğlu'nun cenazeleri ise Kayapınar Mahallesi’nde bulunan Selahattin Eyyübi Camisi’nde kılınan namaz sonrası Kayapınar Mezarlığı’nda defnedildi.
Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şengül Yılmaz’ın cenazesine katıldı.
CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ
Kocaeli’de fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.
Yangın, dün 09.00 sıralarında Kocaeli Dilovası’ndaki 2 katlı kozmetik fabrikasında çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan yangında yaralanan 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ADLİ TIP'TA YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Yangında hayatını kaybeden Esma Dikan (65), Hanım Gülek(65), Şengül Yılmaz(55), Nisa Taşdemir(17), Tuğba Taşdemir(18), Cansu Esatoğlu'nun(16) cenazeleri otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan 6 kişinin cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
7 KİŞİ AÇIĞA ALINDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli'de meydana gelen facia ile ilgili 7 kişinin açığa alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
Kocaeli ili Dilovası ilçesinde meydana gelen elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından iki Başmüfettiş ve bir Müfettiş görevlendirilmiş olup süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilmektedir.
Ayrıca olayla ilgili olarak SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından;
SGK Kocaeli İl Müdürü,
SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı,
Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü,
Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü,
İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü,
İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştır.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır.
YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLERDEN 2'Sİ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK
Yangında hayatını kaybeden kişilerin isimlerinin yanı sıra yaşlarına da ulaşıldı.
Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan ve Hanım Gülek (65) yaşında olduğu belirlendi.
Bölgede bulunan bilirkişi heyeti, incelemelerine devam ediyor.
BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME YAPTI
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, 6 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yararlandığı yangına ilişkin, bilirkişi heyeti kozmetik fabrikasında incelememede bulundu.
İŞ YERİ SAHİBİ KAÇMAYA HAZIRLANIYORDU
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
İŞ YERİ SAHİBİ YAKALANDI, OĞLU ARANIYOR
Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri ortadan kaybolan iş yeri sahibi K. O'yu Yalova'da yakaladı. Aracından valizleri çıkan K.O''nun kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. K.O'nun telefonlarını kapatıp kayıplara karışan oğlu İ.O ise her yerde aranıyor. .
YANGINLA İLGİLİ 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuşmasının sonunda Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili de konuştu. Bakan Tunç, "Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm deposunda çıkan yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. 1 Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Gerekli adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülecektir" dedi.
"KUSURU VE İHMALİ OLANLAR HESAP VERECEK"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yangınla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.
Bakan Işıkhan, "Bakanlık olarak olayın ilk anından itibaren süreci yakın bir şekilde takip ediyoruz. Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumumuz, başmüfettişlerimiz ve müfettişlerimiz olay yerine hızlı bir şekilde intikal etmiştir. Olayın nedeni ve sorumluları ile ihmal hakkında detaylı inceleme yapıyoruz. Gerekli incelemeler, raporlar tutulmaya başladı. İnceleme ve adli süreç neticesinde kusur ve ihmali olanların hesap vermeleri için takipçisi olacağız. Sağlık Bakanlığımızla birlikte yaralılarla ilgili süreci takip edeceğiz. Olayın ilk anından itibaren tüm arkadaşlarımız ve ekiplerimiz burada. AFAD ve itfaiye zamanında müdahale etti. Ama 6 kişinin ölümüyle ilgili büyük üzüntü içerisindeyiz" dedi.
'TÜM İDDİALARI KAYDEDİYORUZ'
Bakan Işıkhan, bir gazetecinin fabrikada sigortasız ve yaşı küçük kişilerin çalıştığı iddiasıyla ilgili soruya ilişkin "Gelen tüm iddiaları kaydediyoruz. Müfettişlerimiz büyük bir titizlikle olayın üzerine gidiyorlar. Kimin ihmali ve kusuru varsa adalet sürecini başlattık. Olayın sorumluları hakkında gerekli incelemeler yapılıyor. Başsavcılığımız aracılığıyla soruşturmayı koordineli bir şekilde sürdüreceğiz" cevabını verdi.
3 GÖZALTI
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucu, aralarında iş yeri sahibi ve vardiya amirlerinin de bulunduğu 3 zanlı, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
2 MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangında 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yerlikaya, "Yangında vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yangın ile ilgili 2 mülkiye müfettişimiz görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasındaki yangında ölen 6 kişinin kimlikleri tespit edildi.
Yangında ölenlerin Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin olduğu bildirildi
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ
Başkan Erdoğan olaya ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, bir depoda meydana gelen yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."
CENAZELER FABRİKADAN ÇIKARILDI
Hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, ceset torbalarıyla fabrikadan çıkarıldı. Cenazeler otopsi için morga götürüldü. Ekiplerin, fabrikada başka birinin olup olmadığını kontrol çalışmaları sürüyor.
BAKAN IŞIKHAN: BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, "Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki fabrikada meydana gelen yangın nedeniyle büyük üzüntü yaşanıyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımız Başmüfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İŞLETME SAHİBİ FİRARDA
Kocaeli'nde 6 kişinin öldüğü işletmenin sahibinin kaçtığı ve emniyet güçleri tarafından arama çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Antalya'da, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Tunç, şunları kaydetti:
"Yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir daha böyle acılar yaşamamamızı temenni ediyorum. Gerekli adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam edecektir. Bu konuda sorumluluğu bulunanlarla ilgili gerekli kararlar elbette verilecektir. Tekrar başımız sağ olsun."
BAKAN KURUM: YARALILARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yangın sonrası açıklama yaptı.
Kurum şunları söyledi:
"Kocaeli'den gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun."
VALİ AKTAŞ: 6 CAN KAYBI 1'İ AĞIR 5 YARALI
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş parfüm deposundaki yangına ilişkin son durumu açıkladı.
Vali Aktaş, gazetecilere, Dilovası'nda bu sabah saat 09.00 sıralarında yangın meydana geldiğini belirterek, "Yangında maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik. Bu olayda yine 1 vatandaşımızın durumu yanık sebebiyle ağır olmakla birlikte 4 yaralımız var. Hastalarımızın biri, Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki yanık ünitesinde tedavi altına alınacak. Diğer yaralılarımızın durumu, diğer yaralımıza göre nispeten iyi, onların da tedavisi devlet hastanesinde devam ediyor." dedi.
Ekiplerin olayın ilk anından itibaren yangını söndürme, arama kurtarma, yaralıları çıkarma ve cenazelere ulaşma faaliyetlerini icra ettiğini ifade eden Aktaş, yangının çok kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğünü söyledi.
"Cumhuriyet savcılarımızın koordinesinde emniyet müdürlüğümüz, itfaiye dairemiz ve AFAD yangının çıkış sebebiyle ilgili gerekli araştırma ve incelemeleri yapıyorlar." ifadesini kullanan Aktaş, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.
Basın mensubunun "Ölenlerin kimlikleri belirlendi mi?" sorusu üzerine Aktaş, çalışmaların devam ettiğini, netleşince açıklama yapılacağını bildirdi.
Çalışanların yaşlarının küçük olup olmadığının sorulmasına ilişkin Aktaş, yanık olduğu için şu anda ellerinde bilgi olmadığını ifade ederek, tespitinin yapılıp sonrasında bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.
Aktaş, "İşletmede tam çalışan sayısı belli mi?" sorusuna, fabrikada çalışıp yangından sağ olarak kurtulanların olduğu yanıtını verdi.
İş yerinin ruhsatının bulunduğunu belirten Aktaş, fabrikada sigortasız çalışan olup olmadığının sorulması üzerine şöyle konuştu:
"Bununla ilgili Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüştük, talimatları verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüze de talimatımızı verdik, Çalışma Genel Müdürlüğümüzden de incelemeler yapılıyor. Olay çıkış sebebiyle, işletmenin durumuyla, idari işlemleriyle beraber her türlü araştırılacak ve gün yüzüne çıkarılacak. Kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın."
KAHREDEN DETAY
A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Hakan Süer yangınla ilgili kahreden detayları aktardı. Süer, "Valiliğin açıklamasının ardından 6 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşti. 1 kişinin de ağır yaralı olduğunu belirtebiliriz. Ne yazık ki hayatını kaybedenlerin hepsi kız çocuğu yaşlarının küçük olma ihtimali yüksek. Resmi bir açıklama yok ama biz bunu net olarak biliyoruz. Hepsi kız çocuğu." dedi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kocaeli Valiliği Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dilovası İlçemizde Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bugün 09.05'de yangın meydana gelmiştir. Olay mahallinde AFAD, Emniyet, Sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahele edilen yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları ve incelemeler devam etmektedir. Meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1 vatandaşımız da yaralanmıştır."
DEHŞETTEN KAÇIŞ ANI KAMERADA
Depodan yaralı çıkan kişi cep telefonuyla görüntülendi.
6 ÖLÜ 1 YARALI
Parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
PARFÜM FABRİKASINDA YANGIN
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahalesi sürüyor.