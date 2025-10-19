KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'dan Türkiye'ye teşekkür! Başkan Erdoğan tebrik etti

TATAR OYUNU KULLANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçimi için oy verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ile oyunu Şehit Tuncer İlkokulu'ndaki 157 numaralı sandıkta kullandı.

Tatar, oy kullanmak için aynı sandıkta bulunan eski KKTC Başbakanı Hakkı Atun ile selamlaştı.

Oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Tatar, kendisinin de 1960'lı yıllarda bu ilkokulda okuduğunu belirterek, bu nedenle burada oy kullanmasının özel bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Zorlu mücadelelerden geçen Kıbrıs Türk halkını kutladığını dile getiren Tatar, tüm seçim düzenlemelerini yapan Yüksek Seçim Kuruluna, sandık görevlilerine, şu anda görev başında olan devlet temsilcilerine ve diğer adaylara teşekkür etti.

Tatar, bugün 777 sandıkta yaklaşık 3 bin kişinin görev başında olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız gidip sandıkta oylarını kullanmak suretiyle iradenin ortaya çıkması için o fedakarlığı yapmak durumundadır." dedi.

Bugün pazar olduğunu ve havanın güzel olduğunu vurgulayan Tatar, "Ama neticede beş senede bir yapılan ve kendi geleceğimizi tayin etme veya kendi geleceğimize yön verme noktasındaki bu seçimin önemi hepimizin malumudur. Dolayısıyla benim beklentim halkımızın sandıklara gidip oyunu kullanıp geleceğimize olan kendi katkılarını, iradelerini oraya koyabilmesidir. Dolayısıyla ben bir kez daha Kıbrıs Türk halkının kendi demokrasisine olan inancına, kendi devletine olan bağlılığına ve gerçekten burada iradenin ortaya çıkması için yapacaklarına bir kez daha çok önem ve değer verdiğimi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Tatar, uzun bir seçim propaganda döneminin geride kaldığını ve bu süreçte birçok şeyin ifade edildiğini belirterek, "Ama bir de insanların vicdanları vardır. Vicdan meselesine gelince onun muhakemesini mutlaka halkımız yapmıştır. Kıbrıs Türkü elbette aydındır, kültürü vardır, burada milli değerleri vardır, maneviyatı vardır." ifadelerini kullandı.

"Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve onun arkasındakilerin, Kıbrıs Türk halkına her türlü haksızlığı halen reva gördüğünü" söyleyen Tatar, "Bizi bir bakıma zoraki bir çözüm dayatmaya ve buradaki egemenlik hakkımızdan bizleri mahrum etmeye çalışan bir anlayışla savaşıyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEŞEKKÜRÜ

Tatar, son 5 yılda iki devletli çözüm siyasetiyle KKTC'nin varlığını tüm dünyaya duyurduklarına dikkati çekerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetinden bu süreçte destek gördüğünü söyledi.

Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden bütün dünyaya Kıbrıs'ta iki devlet olduğunu ve bunun tanınması gerektiğini söylediğini hatırlatan Tatar, bunların çok önemli kazanımlar olduğunu dile getirdi.

Tatar, Türkiye'nin destekleriyle KKTC'ye birçok altyapı yatırımları yapıldığını ve Lefkoşa'da TEKNOFEST düzenlendiğini anımsatarak, kendisinin önerisi ve Başkan Erdoğan'ın desteğiyle KKTC Cumhuriyet Yerleşkesinin inşa edildiğine dikkati çekti.

Seçim sonucunun hayırlı olmasını temenni eden Tatar, "Önemli olan Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği yaşam mücadelesi, önümüzdeki dönemde refahının artması, Kıbrıs Türkü'nün asli unsur olarak Kıbrıs'ın iki halkından bir tanesi olarak hakkıyla, hukukuyla, egemenliğiyle geleceğe güçlü bir şekilde yürüyüşüdür." değerlendirmesini yaptı.

"RUM TARAFININ SİYASETİNİ BİR KEZ DAHA KINAMAK İSTİYORUM"

Tatar, AA muhabirinin sorusu üzerine yaptığı değerlendirmede, Kıbrıs Türk halkının kendi iradesi, demokrasisi ve kendi ülkesine olan bağlılığıyla, bütün dünyaya burada bir yönetim ve devlet olduğunu duyurmaya çalıştığını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bize yapılan haksızlıklar ve hala üzerimizdeki bu çağ dışı ambargolar, izolasyonlar, kısıtlamalar ve bir takım tecrit politikasıyla, bizleri abluka altına alma niyetiyle bizleri bastırmaya yönelik Rum tarafının siyasetini bir kez daha kınamak istiyorum. Bu halka bu, gerçekten büyük bir haksızlıktır." ifadelerini kullandı.

Bu baskılara büyük bir başarıyla direnen Kıbrıs Türk halkının her zaman ana vatan Türkiye'nin desteğini gördüğünü belirten Tatar, tüm baskılara rağmen ülkeyi birçok alanda geliştirdiklerini, ülkede refah ve düzen olduğunu söyledi.

Tatar, seçimlerin önemine işaret ederek, "Bu seçimin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Önemli bir seçimdir. Çünkü benim propaganda döneminde 'bu referandum niteliği taşıyan bir varoluş seçimidir' şeklinde ifadelerimin doğru olduğuna inanıyorum." diye konuştu.