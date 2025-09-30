Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid el-Ensari, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı için "Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak" ifadelerini kullandı.
CANLI ANLATIM
AL SANİ: GAZZE PLANININ TEMEL AMACI SAVAŞI DURDURMAKTIR
Katar Başbakanı Al Sani, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna, Gazze’de ateşkes müzakereleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze çatışmasını sonlandıracak kapsamlı plana ilişkin açıklamalarda bulundu.
Al Sani, “Gazze planının temel amacı savaşı durdurmaktır. Ancak planın açıklığa kavuşturulması ve özellikle İsrail’in çekilmesi gereken bölgeler ve Gazze’nin idaresi gibi konular üzerinde daha fazla müzakere yapılması gerekiyor.” dedi.
Katar’ın, Mısır ile birlikte söz konusu planı Hamas heyetine ilettiğini kaydeden Al Sani, “Görüşmeler genel çerçevede gerçekleşti. Hamas sorumlu bir tavır sergileyerek öneriyi inceleyeceklerini bildirdi. Nihai tutum ise diğer Filistinli gruplarla istişare sonrası açıklanacak.” diye konuştu.
"AYRINTILAR ÜZERİNDE ÇALIŞILMASI GEREKİYOR"
Gazze planının, Gazze’de bir Filistin yönetimine işaret ettiğini, bu konunun da Washington ile detaylıca müzakere edileceğini vurgulayan Al Sani, Katar’ın önceliğinin “savaşı, açlığı, ölümleri ve zorla göçü durdurmak” olduğunu belirterek, “Şu an sadece genel prensipler ortaya konmuş durumda, ayrıntılar üzerinde çalışılması gerekiyor.” ifadesini kullandı.
Planın en net unsurunun “savaşın durdurulması” olduğunu söyleyen Al Sani, çekilme konusunun ise daha fazla açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, ABD’nin sunduğu planın savaşın durdurulması yönünde net bir madde içerdiğini, ancak İsrail’in çekilmesine ilişkin detayların hâlâ belirsiz olduğunu ifade etti.
Al Sani, “Bu mesele Washington ile tartışılmalı ve daha açık hale getirilmelidir.” dedi.
“NETANYAHU’NUN ÖZRÜ LÜTUF DEĞİL, EN TEMEL HAKTIR”
Katar Başbakanı ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Doha’ya yönelik saldırılar nedeniyle dile getirdiği özre de değinerek, “Bu bir lütuf değil, en temel haktır. Asıl önemli olan benzer ihlallerin tekrarlanmaması yönünde taahhütte bulunulmasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.
"MISIR VE TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÖNCELİĞİMİZ GAZZE’DEKİ SAVAŞI VE İNSANİ FELAKETİ DURDURMAK”
Katar Başbakanı Al Sani, yapılacak Gazze arabuluculuk toplantısına Mısır ve Türkiye’nin de katılacağını hatırlatarak, planın kabul edilmesi halinde, Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilere destek sağlayacak mekanizmalara katılmaya hazır olduklarını vurguladı.
Al Sani, Trump tarafından ortaya konan planın henüz ilk aşamalarında olduğunu belirterek, “Arabulucular, bu planı Filistinlilerin haklarını koruyacak bir yola dönüştürmeye çalışıyor.” ifadesini kullandı.
“Şu anki odak noktamız Gazze’de savaşın, açlığın, ölümlerin ve zorla göçün durdurulmasıdır” diyen Al Sani, planın yalnızca genel ilkeler ortaya koyduğunu, ayrıntıların ise müzakerelerle şekilleneceğini söyledi.
Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilerin topraklarında kalabilmesi ve iki devletli çözümün sağlanabilmesi için yoğun çaba gösterdiğini kaydeden Al Sani, Mısır ve Türkiye ile birlikte Hamas heyetiyle yapılan görüşmelerde en temel hedefin savaşı bir an önce durdurmak olduğunu vurguladı.
ABD MEDYASI YAZDI: HAMAS'A ÇAĞRI
ABD medyasına göre Katar, Mısır ve Türkiye Hamas'a Trump'ın planını kabul etme çağrısı yaptı.
"HAMAS ANLAŞMAYA UYMAK ZORUNDA"
ABD Başkanı Donald Trump, yüzlerce amiral ve generalle askeri üste yaptığı konuşmada Gazze konusuna da değindi ve "Hamas anlaşmaya uymak zorunda" dedi.
TRUMP'TAN AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray çıkışında gazetecilere, Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına ilişkin açıklama yaptı.
Gazze'de barış planına ilişkin Hamas'ın yanıtını beklediklerini belirten Trump, "3-4 gün içinde nasıl olacağını göreceğiz. Hamas ya (kabul edecek) yapacak ya da yapmayacak, eğer yapmazsa çok üzücü bir son olacak." dedi.
Trump, Gazze'deki esirlerin hemen serbest bırakılmasını istediklerini ifade ederek, Hamas ile müzakerede "pek fazla alan olmadığını" söyledi.
Öte yandan Trump, Venezuela'nın "çok tehlikeli" bir hal aldığını belirterek, bu ülkeyle ilgili neler yapacaklarına ilişkin karar vereceklerini dile getirdi.
Trump, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucuyla yüklü olduğunu belirttiği gemileri vurduklarını hatırlatarak, bunu yaptıktan sonra ABD'ye "su yoluyla uyuşturucu girişinin" olmadığını ifade etti.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.
Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.
Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.
ANKARA KATAR'DA
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planıyla ilgili gelişmeler konusunda temasta bulunmak için Katar'a gitti.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden müzakerelerde Trump'ın gündeme getirdiği Gazze planı üzerine ilgili taraflarla görüşmeler yapacak.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes ve Trump'ın açıkladığı kapsamlı plana ilişkin müzakerelere, Türkiye'nin de katılacağını belirterek "Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabaları, savaşı sona erdirmek için kolektif ve eşgüdümlü şekilde yürütülecektir." ifadesini kullanmıştı.
HAMAS YETKİLİLERİ TRUMP PLANINI İNCELİYOR
Gazze barış planının durumuna ilişkin basın mensuplarına konuşan Ensari, Hamas yetkililerinin dün gece geç saatlerde planın tamamını aldıklarını ve bugün yapılacak toplantılarla birlikte bunu "sorumlu bir şekilde inceleme" sözü verdiklerini söyledi.
El-Ensari ayrıca, "sonuç hakkında yorum yapmak için çok erken" olduğunu belirtirken planın "kapsamlı" olması nedeniyle Katar'ın "iyimser" olduğunu vurguladı.
TÜRKİYE BUGÜN MASAYA OTURACAK
Ensari, Hamas yetkililerinin Trump'ın önerisini değerlendirmesi sürerken, Türkiye'den temsilcilerin bugün Gazze arabuluculuk ekibinin toplantısına katılmayı planladıklarını söyledi ve "Türkiye artık ABD girişiminin bir parçası" diyerek bu konuda yakın iş birliği yaptığını da sözlerine ekledi.
NETANYAHU'NUN KATAR'DAN ÖZRÜ
Ensari, Hamas liderlerine yönelik Doha'daki saldırı nedeniyle İsrail'in özrünü kabul edip etmedikleri sorulduğunda, ülkenin "asıl önceliğinin bunun bir daha asla yaşanmamasını sağlamak" olduğunu söyledi.
El-Ensari, bu konuda ABD'den alınan güvenlik güvencelerinden Katar'ın "memnun" olduğunu da sözlerine ekledi.
Haftalık basın toplantısındaki açıklamalarına devam eden Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ülkesinin Gazze'deki savaşı sona erdirmeye, bölgeyi yeniden inşa etmeye ve halka yardım etmeye katkı sağlayacak her türlü desteği vermeye kararlı olduğunu söyledi ve "Bu, şu anda masada olan her türlü girişim için geçerlidir. Bu rolleri üstlenmekten kaçınmayacağız, ancak elbette bunu [tüm ortaklarımızla birlikte] yapıyoruz." dedi.