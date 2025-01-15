Katar’da Gazze masası! Ateşkes olacak mı?

İSRAİL HAZIRLIKLARA BAŞLADI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Ordusu Güney Komutanlığında Gazze'den kademeli çekilmeye ilişkin hazırlıklar için son 24 saat içinde durum değerlendirmesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Haberde, Güney Komutanlığındaki durum değerlendirmesiyle ordunun Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki Netzarim Koridoru ve Gazze-Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan kademeli olarak çekilmesinin planlandığı kaydedildi.

KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndan çekilmesine ilişkin İsrail, Mısır ve ABDli güvenlik yetkilileri arasında pazartesi günü koordinasyon sağlandığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin Hamas ile anlaşma imzalandıktan sonraki ilk birkaç gün içinde Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği belirtilen haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru'nda oluşturduğu altyapıyı dağıtmasının ise bir haftayı bulabileceği öne sürüldü.

Öte yandan haberde, İsrail ordusunun çekilmesine ilişkin İsrail hükümetinden henüz bir talimat gelmediği de vurgulandı.

Gazze Şeridi sınırı boyunca bir "tampon bölge" kurmaya hazırlandığı anlatılan haberde, İsrail ordusunun, İsrail ile Gazze Şeridi sınırı boyunca bir kilometreden daha geniş bir alandaki tüm binaları yıktığı kaydedildi.