Katar’da Gazze masası! Ateşkes olacak mı?

Gazze'de ateşkes ve rehine takası müzakerelerinde son aşamaya gelindi. Katarlı yetkililer ateşkesin çok yakın olduğunu söylerken İsrail ise Gazze'de saldırılara devam ediyor.
İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyinde 2 eve düzenlediği hava saldırılarında 18 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin güneyindeki Bereket Caddesi'nde Şahin ailesinin evini hedef alması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı En-Nasr Mahallesi'nde Şaat ailesinin evini bombalaması sonucu da bir kadın ve dört çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Ordusu Güney Komutanlığında Gazze'den kademeli çekilmeye ilişkin hazırlıklar için son 24 saat içinde durum değerlendirmesi gerçekleştirildiği belirtildi.
Haberde, Güney Komutanlığındaki durum değerlendirmesiyle ordunun Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki Netzarim Koridoru ve Gazze-Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan kademeli olarak çekilmesinin planlandığı kaydedildi.
KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndan çekilmesine ilişkin İsrail, Mısır ve ABDli güvenlik yetkilileri arasında pazartesi günü koordinasyon sağlandığı ifade edildi.
İsrail güçlerinin Hamas ile anlaşma imzalandıktan sonraki ilk birkaç gün içinde Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği belirtilen haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru'nda oluşturduğu altyapıyı dağıtmasının ise bir haftayı bulabileceği öne sürüldü.
Öte yandan haberde, İsrail ordusunun çekilmesine ilişkin İsrail hükümetinden henüz bir talimat gelmediği de vurgulandı.
Gazze Şeridi sınırı boyunca bir "tampon bölge" kurmaya hazırlandığı anlatılan haberde, İsrail ordusunun, İsrail ile Gazze Şeridi sınırı boyunca bir kilometreden daha geniş bir alandaki tüm binaları yıktığı kaydedildi.
Katar’da Gazze için ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Gazze’deki gelişmeleri aktardığımız canlı yayınımıza hoş geldiniz. Son dakika haberleri, önemli tepkiler ve uzman analizleriyle karşınızdayız. Takvim.com.tr'yi takipte kalın!