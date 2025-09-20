Karadeniz'de şiddetli yağışlar sele neden oldu! Köprü çöktü vatandaşlar mahsur kaldı | Ayder Yaylası'nın yolu kapandı

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak Rize'de sel, su baskını ve heyelana neden oldu. Gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri yaşandı, birçok ana yol ulaşıma kapandı. Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükselirken, bölgede su baskınlarına neden oldu.
CANLI ANLATIM
"CAN KAYBI YOK"
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş A haber'de yağışların sürmesini beklediklerini fakat herhangi bir can kaybının olmadığını açıkladı. Vali Baydaş yaptığı açıklamada, ekiplerin bölgede çalışmalarına devam ettiğini vatandaşların tahliye işlemlerinin sürdüğünü belirtti.
ARTVİN'DE SAĞANAK HEYELANA NEDEN OLDU
Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın ve heyelanlar meydana geldi. Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanak, Borçka'da etkisini artırdı. İlçedeki Aksu ve Kılaskur derelerinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle taşkınlar oluştu.
Borçka ilçesine bağlı Karagöl Camili yolu ile bölgedeki bazı köy yolları toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Aralık köyünde ise dere kenarındaki bazı pansiyonlar ve tarım arazileri sel sularından zarar gördü. Kentin turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı'ndaki gölün su seviyesinin yükselmesiyle çevredeki yürüyüş yolları ve iskeleler sular altında kaldı.
EKİPLER BÖLGEDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
AFAD Rize İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte kentte en çok yağışın 161,8 milimetre ile İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası'nda ölçüldüğü bildirildi.
Yağışların ardından Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin sıkıştığına dair ihbar alındığı ve bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmayla 5 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi.
BUNGALOVLAR SELE KAPILDI
Meteorolojiden alınan bilgiye göre; yağışların saat 18.00'e kadar devam edeceği bildirilirken; Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde boş haldeki 2 bungalov sele kapıldı. Diğer yandan kent genelinde 343 köyden 26'sının ana yolu, sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken; İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları ekipleri de iş makineleriyle menfez temizleme ve heyelan temizleme çalışmalarını sürdürüyor
KÖPRÜ ÇÖKTÜ
Jandarma ve AFAD'ın köprüyü çökme riskine karşı kapattıklarını dile getiren Navdar, "Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü." diye konuştu.
AYDER YAYLASI ULAŞIMA KAPANDI
Heyelanlar sonucu kentteki bazı yollar ulaşıma kapandı. Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Şenyamaç köyündeki işletmenin sahibi Ali Navdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın gece etkisini artırdığını söyledi.
Jandarma ve AFAD'ın köprüyü çökme riskine karşı kapattıklarını dile getiren Navdar, "Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü." diye konuştu.
SAHADA 269 PERSONEL VE 80 ARAÇLA GÖREV YAPILIYOR
İkizdere-Ovit Tüneli yolunda kısmi heyelan meydana geldiği ve ulaşıma açıldığı belirtilerek, "İyidere-İkizdere-İspir yolunun Kayabaşı mevkisinde İkizdere istikameti ulaşıma kapanmıştır. Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, itfaiye, jandarma, polis, İl Özel İdaresi, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından 269 personel ve 80 araç ile sahada görev yapıldığı kaydedildi. Öte yandan, yağışın yol açtığı olumsuzluklar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor.
MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR
Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, bazı yerlerde heyelanlar meydana geldi. Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu.
Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinde su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar yaşandı.
Kentte meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor. Öte yandan, yağışın etkisini gösteren görüntüler ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.