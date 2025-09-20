Karadeniz'de şiddetli yağışlar sele neden oldu! Köprü çöktü vatandaşlar mahsur kaldı | Ayder Yaylası'nın yolu kapandı

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak Rize'de sel, su baskını ve heyelana neden oldu. Gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri yaşandı, birçok ana yol ulaşıma kapandı. Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükselirken, bölgede su baskınlarına neden oldu.

