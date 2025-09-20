Karadeniz'de şiddetli yağışlar sele neden oldu! Artvin'de tarihi köprü yıkıldı Giresun Çanakçı'da metrekareye 306 kilogram yağış düştü

Doğu Karadeniz bölgesini 2 gündür etkisini altına alan yağışlar Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da hayatı olumsuz etkiliyor.
TARİHİ KÖPRÜ YIKILDI
Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden olurken, Aksu Deresi üzerindeki asırlık tarihi köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı.
Artvin’de dün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış, özellikle Borçka ilçesinde sele ve su taşkınlarına neden oldu. Şiddetli yağışlarla birlikte bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, dere yataklarının taşması sonucu birçok noktada heyelanlar meydana geldi.
Yağışın en çok etkilediği ilçelerden biri olan Borçka’da Aksu Deresi’nin taşması sonucu, derenin üzerinde bulunan ve ilçenin simgelerinden biri sayılan asırlık tarihi köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Araç ve yaya geçişini sağlayan köprü, uzun yıllardır hem ulaşım hem de kültürel anlamda büyük önem taşıyordu.
Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, tarihi köprünün yıkılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada duygusal ifadeler kullandı:
"Suyun baskısına ve hızına tarihi köprü karşı koyamadı. Çok üzgünüz. Tarihi bir köprüydü, Borçka’yı simgeleyen önemli bir yapıydı. Restorasyonunun olup olmayacağını şu anda bilmiyorum. Bu derenin hızlı akışı, bölgenin yapısını da bozdu. Çocukluğumuzun geçtiği bir köprüydü, o köprüden çok geçtik. Bu açıdan çok üzgünüz, ancak can kaybının olmaması bizi teselli ediyor."
Yetkililer, bölgede sel ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarırken, iş makineleriyle kapanan yolların açılması ve hasar gören altyapının onarılması için çalışmalar sürüyor.
REKOR YAĞIŞ
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde metrekare son bir günde toplam 1000 kg'ın üzerinde yağış düşerken, bu rakam Türkiye'nin birçok ili ve bölgesine bir yılda düşen yağış miktarından fazla oldu.
Meteoroloji'nin Doğu Karadeniz'deki iller için sarı alarm vermesinin ardından son bir günde metrekareye en fazla yağışın düştüğü yer 303 kilogram ile Giresun'un Çanakçı ilçesi olarak belirlendi. Giresun'un ardından en fazla yağış alan noktalar Rize İkizdere Çağrankaya Yaylası'nda 172, Giresun Görele-Sis Dağı'nda 154, Rize Güneysu-Handüzü Yaylası'nda 144, Rize merkez Andon 133 ile Trabzon-Şalpazarı 109 ve Artvin Borçka 106 kg olarak ölçüldü.
Giresun’un Çanakçı ilçesinde bir günde metrekareye düşen yağış miktarı, Konya ve Karaman’ın yaklaşık 7-8 aylık ortalamasını aştı. Taşan dereler sel felaketine yol açarken, aynı anda Türkiye’nin birçok bölgesinde kuraklık alarmı sürüyor. Uzmanlar, bu uç örneklerin iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdiğini belirtiyor.
Öte yandan, Ayder-Çamlıhemşin karayolunun yaşanan dere taşkınları ve heyelanlar nedeniyle kapalı olması sonucu yüzlerce yerli ve yabancı turistin yaylada mahsur kaldığı da öğrenildi.
ARTVİN'DE SAĞANAK NEDENİYLE YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI
Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın ve heyelanlar meydana geldi.
Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanak, Borçka'da etkisini artırdı. İlçedeki Aksu ve Kılaskur derelerinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle taşkınlar oluştu.
Borçka ilçesine bağlı Karagöl Camili yolu ile bölgedeki bazı köy yolları toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Aralık köyünde ise dere kenarındaki bazı pansiyonlar ve tarım arazileri sel sularından zarar gördü.
Kentin turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı'ndaki gölün su seviyesinin yükselmesiyle çevredeki yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı.
ÇALIŞMALAR 157 PERSONEL, 109 ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİYLE SÜRDÜRÜLÜYOR
Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sağanağın Borçka ve çevre ilçelerde sel ile heyelanlara neden olduğu belirtildi.
Şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinesinde AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ, Karayolları, Belediyeler, UMKE, Kızılay, ÇEDAŞ, Türk Telekom, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve SYDV'den oluşan ekipler 157 personel ve 109 araç ve iş makinesiyle yol açma, tahliye, enerji ve altyapı çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, yağışların yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklendiğine işaret edilerek, vatandaşlardan dere kenarlarından uzak durmaları istendi.
RİZE'DE YOLLAR KAPANDI
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar Rize'nin İkizdere ilçesinde etkili olmayı sürdürüyor.
Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor. Bölge, dron ile havadan görüntülendi.
İlçe merkezinden geçen İkizdere Deresi'nin taşması sonucu Rize-İkizdere-Erzurum karayolu santral mevkiinde dere taşkını dolayısıyla valilik tarafından ulaşıma kapatıldı, ilçede şiddetli yağış etkisini sürdürüyor.
Bölgede son bir günde en fazla yağış alan yerler arasında 172 kg ile İkizdere ilçesi de yer alıyor. Son iki günde ise ilçede metrekareye toplam 200 kg üzerinde yağış düştü.
4 İLÇEDE TOPRAK KAYMASI
Trabzon'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar Akçaabat, Araklı, Maçka ve Şalpazarı ilçelerinde toprak kaymalarına neden oldu.
Kentte etkili olan şiddetli yağışlar, toprak kaymalarına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarılar doğrultusunda teyakkuzda bekleyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su taşkınları ve heyelanlara müdahale etti. Yağış öncesinde rögarlar, ızgaralar ve yağmur suyu kanallarında temizlik çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ekipleri, tıkanıklıkları açarak muhtemel riskleri azaltmaya çalıştı.
BELEDİYEDEN UYARI
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri; Araklı ilçesi grup yolunda, Şalpazarı ilçesi Doğancı ve Gökçeköy mahallelerinde, Maçka ilçesi Armağan Mahallesi'nde ve Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yayla yolu üzeri sağanak ilçede toprak kaymasında meydana gelen toprak kaymalarına müdahale ederek temizlik ve yol açma çalışmaları yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Şehrimizde yağışlar nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için tüm ekiplerimiz seferberlik halinde sahada çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumda Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Koordinasyon Merkezi’ne bağlı Alo 153 Çağrı Merkezi üzerinden bizlere ulaşmaları mümkündür. Yağışların devam edeceği öngörüldüğünden, tüm hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle hatırlatırız" ifadelerine yer verildi
TRABZON'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SELE NEDEN OLDU
Trabzon'da dün gece etkili olan şiddetli yağışlar, Akçaabat, Araklı, Maçka ve Şalpazarı ilçelerinde toprak kaymalarına neden oldu.
Trabzon’da etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymalarına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarılar doğrultusunda teyakkuzda bekleyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su taşkınları ve heyelanlara anında müdahale etti. Yağış öncesinde rögarlar, ızgaralar ve yağmur suyu kanallarında temizlik çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ekipleri, tıkanıklıkları açarak muhtemel riskleri azaltmaya çalıştı.
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri; Araklı ilçesi grup yolunda, Şalpazarı ilçesi Doğancı ve Gökçeköy mahallelerinde, Maçka ilçesi Armağan Mahallesi’nde ve Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yayla yolu üzerinde meydana gelen toprak kaymalarına hızla müdahale ederek temizlik ve yol açma çalışmaları yaptı.
"YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK"
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Şehrimizde yağışlar nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için tüm ekiplerimiz seferberlik halinde sahada çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumda Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Koordinasyon Merkezi’ne bağlı Alo 153 Çağrı Merkezi üzerinden bizlere ulaşmaları mümkündür. Yağışların devam edeceği öngörüldüğünden, tüm hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.
"DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN"
Giresun'un Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından bulundukları evden çıkamayan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerindeki derelerde ise su seviyeleri yükseldi. İlçelerde yaşanan heyelanlar sonucu bazı köy yollarının ulaşıma kapandığı öğrenildi.
"DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN"
Giresun Valiliği, sosyal medya hesaplarından kentte meteorolojik sarı uyarının devam ettiğine ilişkin paylaşımda bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamaların beklendiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şu ana kadar en yoğun yağış Çanakçı'da 109,6 milimetre olarak görüldü. AFAD ve ilgili kurumlar 908 personel, 225 araç, 110 iş makinesi, 3 bot ve 30 motopomp ile teyakkuzda. Sosyal medya hesapları üzerinden ve belediyelerden anonslarla bilgilendirme yapılıyor. Dere yataklarından uzak durun, trafikte dikkatli olun, elektrik tesisatı işlerinizi erteleyin."
HEYELANLARDA MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI
Giresun Valiliği'nden alınan bilgiye göre, yağışların ardından Doğankent, Görele ve Güce ilçelerinde heyelanlar meydana geldi.
Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyündeki 7 kişilik aile, toprak kaymasının evlerinin önüne kadar ulaşması nedeniyle mahsur kaldı.
AFAD ve ilçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla aile tahliye edildi. Görele ilçesinde ise derelerin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bazı köy yollarına ulaşım sağlanamıyor. İlçeye bağlı Haydarlı köyünde büyükbaş hayvanı ile mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Güce ilçesine bağlı Tekkeköy köyü Ağaçbaşı Yaylası'nda da heyelan meydana geldi. Yaylada mahsur kalan 2 kişi İlçe Özel İdare ekiplerince yolun temizlenmesinin ardından tahliye edildi.
TÜNEL İNŞAATINDA MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI
Rize'de sağanak nedeniyle Ayder Yaylası yolu üzerinde süren yol çalışmasında heyelan meydana geldi, yolun bir kısmı çöktü.
Ulaşıma kapanan Ayder Yaylası güzergahında Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edilen Çamlıhemşin Tüneli inşaatındaki işçiler, mahsur kaldı. İşçiler, iş makineleri ile mahsur kaldıkları yerden güvenli alana çıkarıldı.
"CAN KAYBI YOK"
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sel ve taşkınların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı, yağışların yarına kadar süreceğine dikkati çekerek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Can kaybının olmadığını, ekiplerin bölgede çalışmalarına devam ettiğini ve vatandaşların tahliye işlemlerinin sürdüğünü açıklayan Baydaş, "Burada bir koordinasyon toplantısı yapacağız. Buradan ayrıldıktan sonra da il geneli ile bir toplantı yapacağız. Allah afetten memleketimizi, milletimizi muhafaza etsin. Can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Bu manada tedbir alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'2 KÖPRÜMÜZDE SIKINTI VAR'
Baydaş Bağdai, "Dere kenarında olan yapılar var. Özellikle Fırtına Deresi içerisinde sürüklenen ve tahrip olan yerler var. Yolunda tahrip olduğunu gördük. 2 köprümüzde sıkıntı var. Bunlar köylerin bağlantı yollarını sağlayan köprüler. Bunların alternatiflerini işletiyoruz. Can kaybı yok ise devletimiz büyüktür. Fiziki tahribatları el birliği ile gidereceğiz. Şu an acil olan işlerimizden biri; Ayder Yaylası'na konaklayan vatandaşlarımız. Herhangi bir hayati problem yok. Orada gerekli tedbirleri alıyoruz. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz gerekli incelemeleri yapıyor. Onlarla toplantı yapacağız. İkizdere’de yolla ilgili problemimiz var. Mümkün olan en kısa sürede yolu açmamız lazım. Yağış devam ederken, dere rejimini korurken oradaki müdahalede zorlanıyoruz. İnşallah hızlı bir sürede ulaşmamız gereken yerlere ulaşacağız" dedi.
'YER YER 150-175 KİLOGRAM YAĞIŞ ALDIK'
Geceden beri çokça tahliyeler yapıldığını kaydeden Vali Baydaş, "Yer yer 150-175 kilogram yağış aldık. Bazı yerlerde 200 kilogram yağış oldu. Yarın öğlene kadar da Meteorolojinin belirlediği veri, 100 kilogram civarında bir yağış. Şehrimiz ülkenin en fazla yağış alan ili. 2 bin 500 kilogram metrekareye yıllık yağış ortalaması var. Altyapımız yağışı belli oranda absorbe etmeye müsait ama bir anda çok kısa bir süre içerisinde çok yoğun yağış aldığımız zaman birtakım tahribatlar meydana gelebiliyor. Birbirini zincirleme olarak etkileyebiliyor. En büyük tesellimiz, mutluluğumuz bir can kaybı yaşamamış olmamız. Yaralılarımız var. Allah sağlık sıhhat versin. Can kaybı olmadığı sürece fiziki hasar ve tahribatın tamamı devletimizin imkanları ile düzeltilecektir. Geceden beri çokça tahliyeler yaptık. Fındıklı'da ana deremiz yükselmişti. Sabaha karşı taşkın riskine karşı orada uyarılarda bulunduk. Çok şükür taşmadı. Hem burada hem Fındıklı'da hem İkizdere'de dereye yakın, riskli ve heyelan sahası olabileceğini değerlendirdiğimiz yerlerde çokça tahliye yaptık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve AFAD Başkanımız ile görüştük. Her biri konuyla ilgililer. Öğleden sonra onlarla da sahayı gezeceğiz. Devletimiz bütün imkanları ile inşallah gereğini yerine getirecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Sadece yarın öğlene kadar dikkatimizi, teyakkuzumuzu muhafaza edelim" diye konuştu.
BAKAN URALOĞLU SEL BÖLGESİNE GİDİYOR
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Rize'ye gelerek incelemelerde bulunacağı öğrenildi.
ARTVİN'DE SAĞANAK HEYELANA NEDEN OLDU
Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın ve heyelanlar meydana geldi. Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanak, Borçka'da etkisini artırdı. İlçedeki Aksu ve Kılaskur derelerinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle taşkınlar oluştu.
Borçka ilçesine bağlı Karagöl Camili yolu ile bölgedeki bazı köy yolları toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Aralık köyünde ise dere kenarındaki bazı pansiyonlar ve tarım arazileri sel sularından zarar gördü. Kentin turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı'ndaki gölün su seviyesinin yükselmesiyle çevredeki yürüyüş yolları ve iskeleler sular altında kaldı.
EKİPLER BÖLGEDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
AFAD Rize İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte kentte en çok yağışın 161,8 milimetre ile İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası'nda ölçüldüğü bildirildi.
Yağışların ardından Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin sıkıştığına dair ihbar alındığı ve bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmayla 5 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi.
BUNGALOVLAR SELE KAPILDI
Meteorolojiden alınan bilgiye göre; yağışların saat 18.00'e kadar devam edeceği bildirilirken; Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde boş haldeki 2 bungalov sele kapıldı. Diğer yandan kent genelinde 343 köyden 26'sının ana yolu, sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken; İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları ekipleri de iş makineleriyle menfez temizleme ve heyelan temizleme çalışmalarını sürdürüyor
KÖPRÜ ÇÖKTÜ
Jandarma ve AFAD'ın köprüyü çökme riskine karşı kapattıklarını dile getiren Navdar, "Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü." diye konuştu.
AYDER YAYLASI ULAŞIMA KAPANDI
Heyelanlar sonucu kentteki bazı yollar ulaşıma kapandı. Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Şenyamaç köyündeki işletmenin sahibi Ali Navdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın gece etkisini artırdığını söyledi.
Jandarma ve AFAD'ın köprüyü çökme riskine karşı kapattıklarını dile getiren Navdar, "Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü." diye konuştu.
SAHADA 269 PERSONEL VE 80 ARAÇLA GÖREV YAPILIYOR
İkizdere-Ovit Tüneli yolunda kısmi heyelan meydana geldiği ve ulaşıma açıldığı belirtilerek, "İyidere-İkizdere-İspir yolunun Kayabaşı mevkisinde İkizdere istikameti ulaşıma kapanmıştır. Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, itfaiye, jandarma, polis, İl Özel İdaresi, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından 269 personel ve 80 araç ile sahada görev yapıldığı kaydedildi. Öte yandan, yağışın yol açtığı olumsuzluklar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor.
MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR
Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, bazı yerlerde heyelanlar meydana geldi. Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu.
Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinde su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar yaşandı.
Kentte meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor. Öte yandan, yağışın etkisini gösteren görüntüler ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.