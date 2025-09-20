Karadeniz'de şiddetli yağışlar sele neden oldu! AFAD'dan Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin'e turuncu alarm

Doğu Karadeniz bölgesini 2 gündür etkisini altına alan yağışlar Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da hayatı olumsuz etkiliyor.
4 İLDE TURUNCU ALARM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, yarın öğle saatlerine kadar 4 il için turuncu kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın öğle saatlerine kadar Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerine turuncu kodlu uyarı verildiği bildirildi.
Bölgede iki gündür devam eden aşırı yağışlar sonucu sel ve taşkınların meydana geldiği belirtilen açıklamada, gelen ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında müdahale çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Bölgede devam eden müdahale çalışmalarını yerinde koordine etmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve AFAD Daire Başkanlarının Rize'ye gittiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
2 BİN 614 PERSONEL 984 ARAÇLA SAHADA
"Sayın Bakanlarımız ve AFAD Başkanımız, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Milletvekili Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı, Rahmi Metin ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Turuncu uyarı verilen illerimizde meydana gelen yağışlara AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, Belediye ve STK ekipleri toplamda 2 bin 614 personel 984 araçla müdahale etmektedir. Aşırı yağışlar nedeniyle kapanan yolların açılması ve enerji kesintilerinin giderilmesi için ilgili ekiplerin çalışmaları devam etmektedir.
Turuncu yağış uyarısı verilen Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerimizden sel, su baskını, toprak kayması ve mahsur kalma kapsamında gelen ihbarlarla ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmıştır, yol açma çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."
HANGİ YOLLAR KAPALI? BAKAN AÇIKLADI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen selin ardından İkizdere’de açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Ardeşen-Çamlıhemşin Yolu, Ayder ile Çamlıhemşin arasındaki yol, Kaptanpaşa Yolu ile İyidere-İkizdere Yolu hakkında bilgi verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen selin ardından bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Ardeşen–Çamlıhemşin Yolu ve Çamlıhemşin Hala Tüneli’nde incelemelerin ardından Çayeli Kaptanpaşa ile Çayeli Buzlupınar köyünü de ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, gerçekleştirdiği incelemelerin ardından İkizdere Yolu’nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.
“YAĞMURUN BAŞLADIĞI ANDAN İTİBAREN 272 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ ALAN BÖLGELER OLDU”
Dün sabah başlayan yağışın başta Rize olmak üzere Giresun'un doğusu ile Trabzon'un bir kısmında etkili olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Yağmurun başladığı andan itibaren 272 kilograma kadar yağış alan bölgeler oldu. Bu da bir yılda yağan yağmurun yaklaşık yüzde 10’u kadar bir miktar. Ancak meteorolojinin uyarıları üzerine Valiliğimizin, Belediye Başkanlarımızın koordinasyonunda dün akşam saatlerinden itibaren özellikle dere kenarında olan yerleşimler boşaltılmıştı. Dolayısıyla çok şükür burada herhangi bir can kaybımız olmadı.”
“ARDEŞEN İLE ÇAMLIŞHEMŞİN ARASINDAKİ YOLDA YER YER HASARLAR VAR VE TEK ŞERİTTEN ULAŞIM SAĞLANIYOR”
Yağışın devam ettiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, Valilik, AFAD, Karayolları ve DSİ ekiplerinden gerekli bilgileri aldıklarını ifade etti. Uraloğlu, “Ardeşen ile Çamlışhemşin arasındaki yolda yer yer hasarlar var ve tek şeritten ulaşım sağlanıyor. Ancak Ayder ile Çamlıhemşin arasında, özellikle tünel inşaatlarının olduğu bölgelere yakın bölgede, yol birkaç noktadan kesilmiş durumda. Orada şu an için alternatif sadece çok uzak olan yayla yollarından sağlanıyor. Bu da acil durum yardımları için kullanılıyor. Ekiplerimiz şu anda iş başında ve müdahale etmeye devam ediyorlar.” dedi.
Devam eden yağmur sebebiyle su seviyesinin yükseldiğine de dikkati çeken Bakan Uraloğlu, Çayeli Kaptanpaşa Yolu’ndaki duruma ilişkin de bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, “Alternatif köy yollarından ulaşım sağlanıyor. Çok önemli bir problem yok. Muhtemelen sabah saatlerinde ekiplerimiz müdahale ederek oradaki geçişi sağlamış olacaklar.” şeklinde konuştu.
Bakan Uraloğlu, “Rize ve Erzurum arasındaki en önemli yolumuz olan İyidere-İkizdere Yolu’ndayız. İkizdere’ye yaklaşık 2 kilometre mesafede yan dereden gelen suyun çok yoğun bir şekilde gelmesi ve ana derenin de kabarması sonucunda köprü bu kesiti taşıyamadı ve köprünün üzerinden aktığı için şu anda hemen arkamızdan bir geçiş veremiyoruz. Ekiplerin de çalışabilme imkanı debiden dolayı henüz yok. Takip ediyoruz. İkizdere’de bekleyen ekipleri orada misafir ediyoruz. Burayı açar açmaz anayolu trafiğe açmış olacağız.” diye konuştu.
Alınması gereken önlemleri aldıklarını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Şu anda ekip-ekipman anlamında herhangi bir problem yok. Bugün İkizdere Yolu’nda 5 vatandaşımız, bir aracın yoldaki oluşan bir çukura düşmesi sonucunda yaralanmıştı. Onların da sağlık durumları iyi. Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Bütün ekibimizle beraber biz geceyi ve devamında da sabahı takip edeceğiz. Bir kaybımızın olmaması bizim için teselli. Olayın vahameti, büyüklüğü gerçekten yaygın bir coğrafyaya yayılmış durumda. Biz de heyetimizle birlikte yakından takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun.” dedi.
ACİL İHTİYAÇ İÇİN 4 MİLYON KAYNAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin, "Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahadayız." ifadelerini kullandı.
Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Rize'de yoğun yağışın sebep olduğu sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahadayız. Geçmiş olsun Rize."
DOĞU KARADENİZ'E BİR UYARI DAHA
İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz'de yarın da devam edecek gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın öğle saatlerine kadar Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun ve Trabzon illerinde kuvvetli, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri, Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Vatandaşlardan, toprak doygunluğu göz önüne alındığında başta heyelan olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olmaları ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.
RİZE'DE SELİN GELİŞ ANI
Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlar Rize'de dün gece etkisini arttırarak sel, su baskınları ve heyelanlara neden oldu. Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde dün gece saatlerinde selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde şiddetli yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. Tunca beldesi Ada Mahallesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılarak güvenli noktalara taşındı. Özel İdare ve belediye ekipleri gece boyunca su baskını, sel ve heyelan ihbarlarına müdahale etti.
Tunca Belediyesi'ne ait Dereağzı sosyal tesisi ve restoran tamamen su altında kaldı. Selin saat 00.33'deki geliş anı tesisin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde selin geliş anı ve iş yerinin dakikalar içinde sular altında bıraktığı o anlar dikkat çekti.
TARİHİ KÖPRÜ YIKILDI
Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden olurken, Aksu Deresi üzerindeki asırlık tarihi köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı.
Artvin’de dün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış, özellikle Borçka ilçesinde sele ve su taşkınlarına neden oldu. Şiddetli yağışlarla birlikte bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, dere yataklarının taşması sonucu birçok noktada heyelanlar meydana geldi.
Yağışın en çok etkilediği ilçelerden biri olan Borçka’da Aksu Deresi’nin taşması sonucu, derenin üzerinde bulunan ve ilçenin simgelerinden biri sayılan asırlık tarihi köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Araç ve yaya geçişini sağlayan köprü, uzun yıllardır hem ulaşım hem de kültürel anlamda büyük önem taşıyordu.
Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, tarihi köprünün yıkılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada duygusal ifadeler kullandı:
"Suyun baskısına ve hızına tarihi köprü karşı koyamadı. Çok üzgünüz. Tarihi bir köprüydü, Borçka’yı simgeleyen önemli bir yapıydı. Restorasyonunun olup olmayacağını şu anda bilmiyorum. Bu derenin hızlı akışı, bölgenin yapısını da bozdu. Çocukluğumuzun geçtiği bir köprüydü, o köprüden çok geçtik. Bu açıdan çok üzgünüz, ancak can kaybının olmaması bizi teselli ediyor."
Yetkililer, bölgede sel ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarırken, iş makineleriyle kapanan yolların açılması ve hasar gören altyapının onarılması için çalışmalar sürüyor.
REKOR YAĞIŞ
Giresun'un Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde heyelan meydana geldi.
Heyelanın ardından bulundukları evden çıkamayan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerindeki derelerde ise su seviyeleri yükseldi. İlçelerde yaşanan heyelanlar sonucu bazı köy yollarının ulaşıma kapandığı öğrenildi.
"DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN"
Giresun Valiliği, sosyal medya hesaplarından kentte meteorolojik sarı uyarının devam ettiğine ilişkin paylaşımda bulundu.
Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamaların beklendiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şu ana kadar en yoğun yağış Çanakçı'da 109,6 milimetre olarak görüldü. AFAD ve ilgili kurumlar 908 personel, 225 araç, 110 iş makinesi, 3 bot ve 30 motopomp ile teyakkuzda. Sosyal medya hesapları üzerinden ve belediyelerden anonslarla bilgilendirme yapılıyor. Dere yataklarından uzak durun, trafikte dikkatli olun, elektrik tesisatı işlerinizi erteleyin."
HEYELANLARDA MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI
Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, yağışların ardından Doğankent, Görele ve Güce ilçelerinde heyelanlar meydana geldi.
Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyündeki 7 kişilik aile, toprak kaymasının evlerinin önüne kadar ulaşması nedeniyle mahsur kaldı.
AFAD ve ilçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla aile tahliye edildi.
Görele ilçesinde ise derelerin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bazı köy yollarına ulaşım sağlanamıyor.
İlçeye bağlı Haydarlı köyünde büyükbaş hayvanı ile mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Güce ilçesine bağlı Tekkeköy köyü Ağaçbaşı Yaylası'nda da heyelan meydana geldi. Yaylada mahsur kalan 2 kişi İlçe Özel İdare ekiplerince yolun temizlenmesinin ardından tahliye edildi.
ÇANAKÇI'DA METREKAREYE 306 KİLOGRAM YAĞIŞ
Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 14 saati aşkın süredir yağışın etkili olduğunu söyledi.
Meteorolojik verilere göre, ilçede metrekareye 306 kilogram yağış düştüğünü bildiren Kasım, "Çanakçı deresinde su debisi ciddi şekilde yükselmiş durumda. Şu anda can ve mal kaybı olabilecek bir durum yok. Alt yapımızda hasarlar söz konusu. Heyelanlarımız var, ekiplerimiz çalışıyor." dedi.
"VATANDAŞLARIMIZ DERE YATAKLARINDAN UZAK DURMALILAR"
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yağışların etkili olduğu Görele ve Çanakçı ilçelerinde incelemelerde bulundu.
Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Serdengeçti, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 24 saatte sadece Çanakçı ilçesine 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü söyledi.
Sel ve taşkın gibi durumların oluştuğunu dile getiren Serdengeçti, can kaybı yaşanmamasının sevindirici gelişme olduğunu belirtti.
Serdengeçti, şimdiye kadar yağışlarla ilgili 32 ihbar aldıklarına işaret ederek, "Bu ihbarların 15'i heyelan, 15'i de sel ve taşkın kaynaklı. Yağış devam ettiği için ihbarlar devam ediyor. Devletimiz 7 gün 24 saat tüm birimleriyle teyakkuz halinde. 908 personelimiz iş başında, 225 aracımız ve 110'da iş makinemiz var." diye konuştu.
Yağışın yarına kadar sürmesini beklediklerini ifade eden Serdengeçti, şunları kaydetti:
"Doğankent Çatak'ta eve yönelik heyelanda 8 vatandaşımız mahsur kalmıştı. Onlar güvenli alana nakledildi. Bir vatandaşımız aracı içerisinde sel nedeniyle mahsur kalmıştı, onlar da güvenli alana nakledildi. Pazar'a kadar yağış devam edecek. Vatandaşlarımız dere yataklarından uzak durmalılar. Güvenli alanlarda bulunmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle yüksek yağışlarda olumsuzluk olmamasının sebeplerinden birisi de yapılan risk azaltma çalışmalarıdır."
Serdengeçti, kentte 20 köy yolunun ulaşıma kapalı durumda bulunduğunu, yeniden ulaşıma açılabilmesi için başlatılan çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.
Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor.
ARTVİN'DE SAĞANAK NEDENİYLE YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI
Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın ve heyelanlar meydana geldi.
Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanak, Borçka'da etkisini artırdı. İlçedeki Aksu ve Kılaskur derelerinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle taşkınlar oluştu.
Borçka ilçesine bağlı Karagöl Camili yolu ile bölgedeki bazı köy yolları toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Aralık köyünde ise dere kenarındaki bazı pansiyonlar ve tarım arazileri sel sularından zarar gördü.
Kentin turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı'ndaki gölün su seviyesinin yükselmesiyle çevredeki yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı.
ÇALIŞMALAR 157 PERSONEL, 109 ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİYLE SÜRDÜRÜLÜYOR
Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sağanağın Borçka ve çevre ilçelerde sel ile heyelanlara neden olduğu belirtildi.
Şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinesinde AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ, Karayolları, Belediyeler, UMKE, Kızılay, ÇEDAŞ, Türk Telekom, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve SYDV'den oluşan ekipler 157 personel ve 109 araç ve iş makinesiyle yol açma, tahliye, enerji ve altyapı çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, yağışların yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklendiğine işaret edilerek, vatandaşlardan dere kenarlarından uzak durmaları istendi.
RİZE'DE YOLLAR KAPANDI
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar Rize'nin İkizdere ilçesinde etkili olmayı sürdürüyor.
Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor. Bölge, dron ile havadan görüntülendi.
İlçe merkezinden geçen İkizdere Deresi'nin taşması sonucu Rize-İkizdere-Erzurum karayolu santral mevkiinde dere taşkını dolayısıyla valilik tarafından ulaşıma kapatıldı, ilçede şiddetli yağış etkisini sürdürüyor.
Bölgede son bir günde en fazla yağış alan yerler arasında 172 kg ile İkizdere ilçesi de yer alıyor. Son iki günde ise ilçede metrekareye toplam 200 kg üzerinde yağış düştü.
4 İLÇEDE TOPRAK KAYMASI
Trabzon'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar Akçaabat, Araklı, Maçka ve Şalpazarı ilçelerinde toprak kaymalarına neden oldu.
Kentte etkili olan şiddetli yağışlar, toprak kaymalarına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarılar doğrultusunda teyakkuzda bekleyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su taşkınları ve heyelanlara müdahale etti. Yağış öncesinde rögarlar, ızgaralar ve yağmur suyu kanallarında temizlik çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ekipleri, tıkanıklıkları açarak muhtemel riskleri azaltmaya çalıştı.
BELEDİYEDEN UYARI
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri; Araklı ilçesi grup yolunda, Şalpazarı ilçesi Doğancı ve Gökçeköy mahallelerinde, Maçka ilçesi Armağan Mahallesi'nde ve Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yayla yolu üzeri sağanak ilçede toprak kaymasında meydana gelen toprak kaymalarına müdahale ederek temizlik ve yol açma çalışmaları yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Şehrimizde yağışlar nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için tüm ekiplerimiz seferberlik halinde sahada çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumda Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Koordinasyon Merkezi’ne bağlı Alo 153 Çağrı Merkezi üzerinden bizlere ulaşmaları mümkündür. Yağışların devam edeceği öngörüldüğünden, tüm hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle hatırlatırız" ifadelerine yer verildi
TRABZON'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SELE NEDEN OLDU
"YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK"
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Şehrimizde yağışlar nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için tüm ekiplerimiz seferberlik halinde sahada çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumda Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Koordinasyon Merkezi’ne bağlı Alo 153 Çağrı Merkezi üzerinden bizlere ulaşmaları mümkündür. Yağışların devam edeceği öngörüldüğünden, tüm hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.
"DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN"
TÜNEL İNŞAATINDA MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI
Rize'de sağanak nedeniyle Ayder Yaylası yolu üzerinde süren yol çalışmasında heyelan meydana geldi, yolun bir kısmı çöktü.
Ulaşıma kapanan Ayder Yaylası güzergahında Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edilen Çamlıhemşin Tüneli inşaatındaki işçiler, mahsur kaldı. İşçiler, iş makineleri ile mahsur kaldıkları yerden güvenli alana çıkarıldı.
"CAN KAYBI YOK"
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sel ve taşkınların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı, yağışların yarına kadar süreceğine dikkati çekerek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Can kaybının olmadığını, ekiplerin bölgede çalışmalarına devam ettiğini ve vatandaşların tahliye işlemlerinin sürdüğünü açıklayan Baydaş, "Burada bir koordinasyon toplantısı yapacağız. Buradan ayrıldıktan sonra da il geneli ile bir toplantı yapacağız. Allah afetten memleketimizi, milletimizi muhafaza etsin. Can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Bu manada tedbir alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'2 KÖPRÜMÜZDE SIKINTI VAR'
Baydaş Bağdai, "Dere kenarında olan yapılar var. Özellikle Fırtına Deresi içerisinde sürüklenen ve tahrip olan yerler var. Yolunda tahrip olduğunu gördük. 2 köprümüzde sıkıntı var. Bunlar köylerin bağlantı yollarını sağlayan köprüler. Bunların alternatiflerini işletiyoruz. Can kaybı yok ise devletimiz büyüktür. Fiziki tahribatları el birliği ile gidereceğiz. Şu an acil olan işlerimizden biri; Ayder Yaylası'na konaklayan vatandaşlarımız. Herhangi bir hayati problem yok. Orada gerekli tedbirleri alıyoruz. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz gerekli incelemeleri yapıyor. Onlarla toplantı yapacağız. İkizdere’de yolla ilgili problemimiz var. Mümkün olan en kısa sürede yolu açmamız lazım. Yağış devam ederken, dere rejimini korurken oradaki müdahalede zorlanıyoruz. İnşallah hızlı bir sürede ulaşmamız gereken yerlere ulaşacağız" dedi.
'YER YER 150-175 KİLOGRAM YAĞIŞ ALDIK'
Geceden beri çokça tahliyeler yapıldığını kaydeden Vali Baydaş, "Yer yer 150-175 kilogram yağış aldık. Bazı yerlerde 200 kilogram yağış oldu. Yarın öğlene kadar da Meteorolojinin belirlediği veri, 100 kilogram civarında bir yağış. Şehrimiz ülkenin en fazla yağış alan ili. 2 bin 500 kilogram metrekareye yıllık yağış ortalaması var. Altyapımız yağışı belli oranda absorbe etmeye müsait ama bir anda çok kısa bir süre içerisinde çok yoğun yağış aldığımız zaman birtakım tahribatlar meydana gelebiliyor. Birbirini zincirleme olarak etkileyebiliyor. En büyük tesellimiz, mutluluğumuz bir can kaybı yaşamamış olmamız. Yaralılarımız var. Allah sağlık sıhhat versin. Can kaybı olmadığı sürece fiziki hasar ve tahribatın tamamı devletimizin imkanları ile düzeltilecektir. Geceden beri çokça tahliyeler yaptık. Fındıklı'da ana deremiz yükselmişti. Sabaha karşı taşkın riskine karşı orada uyarılarda bulunduk. Çok şükür taşmadı. Hem burada hem Fındıklı'da hem İkizdere'de dereye yakın, riskli ve heyelan sahası olabileceğini değerlendirdiğimiz yerlerde çokça tahliye yaptık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve AFAD Başkanımız ile görüştük. Her biri konuyla ilgililer. Öğleden sonra onlarla da sahayı gezeceğiz. Devletimiz bütün imkanları ile inşallah gereğini yerine getirecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Sadece yarın öğlene kadar dikkatimizi, teyakkuzumuzu muhafaza edelim" diye konuştu.
BAKAN URALOĞLU SEL BÖLGESİNE GİDİYOR
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Rize'ye gelerek incelemelerde bulunacağı öğrenildi.
EKİPLER BÖLGEDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
AFAD Rize İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte kentte en çok yağışın 161,8 milimetre ile İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası'nda ölçüldüğü bildirildi.
Yağışların ardından Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin sıkıştığına dair ihbar alındığı ve bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmayla 5 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi.
BUNGALOVLAR SELE KAPILDI
Meteorolojiden alınan bilgiye göre; yağışların saat 18.00'e kadar devam edeceği bildirilirken; Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde boş haldeki 2 bungalov sele kapıldı. Diğer yandan kent genelinde 343 köyden 26'sının ana yolu, sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken; İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları ekipleri de iş makineleriyle menfez temizleme ve heyelan temizleme çalışmalarını sürdürüyor
KÖPRÜ ÇÖKTÜ
Jandarma ve AFAD'ın köprüyü çökme riskine karşı kapattıklarını dile getiren Navdar, "Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü." diye konuştu.
AYDER YAYLASI ULAŞIMA KAPANDI
SAHADA 269 PERSONEL VE 80 ARAÇLA GÖREV YAPILIYOR
İkizdere-Ovit Tüneli yolunda kısmi heyelan meydana geldiği ve ulaşıma açıldığı belirtilerek, "İyidere-İkizdere-İspir yolunun Kayabaşı mevkisinde İkizdere istikameti ulaşıma kapanmıştır. Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, itfaiye, jandarma, polis, İl Özel İdaresi, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından 269 personel ve 80 araç ile sahada görev yapıldığı kaydedildi. Öte yandan, yağışın yol açtığı olumsuzluklar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor.
MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR
Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, bazı yerlerde heyelanlar meydana geldi. Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu.
Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinde su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar yaşandı.
Kentte meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor. Öte yandan, yağışın etkisini gösteren görüntüler ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.