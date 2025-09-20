Karadeniz'de şiddetli yağışlar sele neden oldu! AFAD'dan Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin'e turuncu alarm

HANGİ YOLLAR KAPALI? BAKAN AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen selin ardından İkizdere’de açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Ardeşen-Çamlıhemşin Yolu, Ayder ile Çamlıhemşin arasındaki yol, Kaptanpaşa Yolu ile İyidere-İkizdere Yolu hakkında bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen selin ardından bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Ardeşen–Çamlıhemşin Yolu ve Çamlıhemşin Hala Tüneli’nde incelemelerin ardından Çayeli Kaptanpaşa ile Çayeli Buzlupınar köyünü de ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, gerçekleştirdiği incelemelerin ardından İkizdere Yolu’nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

“YAĞMURUN BAŞLADIĞI ANDAN İTİBAREN 272 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ ALAN BÖLGELER OLDU”

Dün sabah başlayan yağışın başta Rize olmak üzere Giresun'un doğusu ile Trabzon'un bir kısmında etkili olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yağmurun başladığı andan itibaren 272 kilograma kadar yağış alan bölgeler oldu. Bu da bir yılda yağan yağmurun yaklaşık yüzde 10’u kadar bir miktar. Ancak meteorolojinin uyarıları üzerine Valiliğimizin, Belediye Başkanlarımızın koordinasyonunda dün akşam saatlerinden itibaren özellikle dere kenarında olan yerleşimler boşaltılmıştı. Dolayısıyla çok şükür burada herhangi bir can kaybımız olmadı.”

“ARDEŞEN İLE ÇAMLIŞHEMŞİN ARASINDAKİ YOLDA YER YER HASARLAR VAR VE TEK ŞERİTTEN ULAŞIM SAĞLANIYOR”

Yağışın devam ettiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, Valilik, AFAD, Karayolları ve DSİ ekiplerinden gerekli bilgileri aldıklarını ifade etti. Uraloğlu, “Ardeşen ile Çamlışhemşin arasındaki yolda yer yer hasarlar var ve tek şeritten ulaşım sağlanıyor. Ancak Ayder ile Çamlıhemşin arasında, özellikle tünel inşaatlarının olduğu bölgelere yakın bölgede, yol birkaç noktadan kesilmiş durumda. Orada şu an için alternatif sadece çok uzak olan yayla yollarından sağlanıyor. Bu da acil durum yardımları için kullanılıyor. Ekiplerimiz şu anda iş başında ve müdahale etmeye devam ediyorlar.” dedi.

Devam eden yağmur sebebiyle su seviyesinin yükseldiğine de dikkati çeken Bakan Uraloğlu, Çayeli Kaptanpaşa Yolu’ndaki duruma ilişkin de bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, “Alternatif köy yollarından ulaşım sağlanıyor. Çok önemli bir problem yok. Muhtemelen sabah saatlerinde ekiplerimiz müdahale ederek oradaki geçişi sağlamış olacaklar.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, “Rize ve Erzurum arasındaki en önemli yolumuz olan İyidere-İkizdere Yolu’ndayız. İkizdere’ye yaklaşık 2 kilometre mesafede yan dereden gelen suyun çok yoğun bir şekilde gelmesi ve ana derenin de kabarması sonucunda köprü bu kesiti taşıyamadı ve köprünün üzerinden aktığı için şu anda hemen arkamızdan bir geçiş veremiyoruz. Ekiplerin de çalışabilme imkanı debiden dolayı henüz yok. Takip ediyoruz. İkizdere’de bekleyen ekipleri orada misafir ediyoruz. Burayı açar açmaz anayolu trafiğe açmış olacağız.” diye konuştu.

Alınması gereken önlemleri aldıklarını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Şu anda ekip-ekipman anlamında herhangi bir problem yok. Bugün İkizdere Yolu’nda 5 vatandaşımız, bir aracın yoldaki oluşan bir çukura düşmesi sonucunda yaralanmıştı. Onların da sağlık durumları iyi. Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Bütün ekibimizle beraber biz geceyi ve devamında da sabahı takip edeceğiz. Bir kaybımızın olmaması bizim için teselli. Olayın vahameti, büyüklüğü gerçekten yaygın bir coğrafyaya yayılmış durumda. Biz de heyetimizle birlikte yakından takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun.” dedi.