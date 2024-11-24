CANLI | Kar, buz, zincirleme felaket.... Bolu ve Afyonkarahisar’da feci kazalar! Çok sayıda yaralı

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları beraberinde kazaları getirdi. Otoyollarda peşi sıra zincirleme kazalar meydana geldi.
BOLU'DA OTOBİL, TIR VE OTOBÜS BİRBİRİNE GİRDİ
TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından yol ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı.
Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı.
AFYONKARAHİSAR'DA ZİNCİRLEME KAZA
Ankara yönüne giden ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, ilçenin Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı. 30 kişi yaralandı.
İşte yollardaki son durum...
Konya’nın Yunak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda kalan 27 kişi kurtarıldı.
Ankara, Antalya, Isparta ve çevre illerden yola çıkan sürücüler, Yunak - Akşehir kara yolunun 9'uncu kilometresinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla mahsur kaldı.
Vatandaşların yardım talebinde bulunması üzerine kara yolları ekipleri harekete geçti.
Ekipler, yoğun kar yağışı ve zorlu hava koşullarına rağmen bölgeye ulaşarak, yolda kalan 27 kişiyi kurtardı.
VATANDAŞLAR İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINDA MİSAFİR EDİLDİ
Yunak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunuldu.
Ankara'dan Isparta’ya giderken mahsur kalan Özlem Polat, "Kar yağışından dolayı yolda kaldık. Sağ olsunlar, Yunak Kaymakamı, Belediye Başkanı ve ekipler gelip bizi kurtardılar. Yunak'ta misafir ettiler ve sıcak çorba, çay ikramında bulundular. İlgi ve alakalarından dolayı tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ederim." dedi.
Sınav için Isparta'ya giden üniversite öğrencisi Furkan Polat ise "Yolda kar yağışından dolayı mahsur kaldık. 112'yi arayarak yardım istedik. Sağ olsunlar, bizi kurtardılar." diye konuştu.
KAYMAKAM'DAN AÇIKLAMA
Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde kurtarıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:
"Ekiplerimizle birlikte mahsur kalan tüm vatandaşlarımızı kısa süre içinde güvenli bir şekilde kurtardık. Vatandaşlarımızın sağlık durumu gayet iyi. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerimizi aldık ve herhangi bir olumsuz duruma karşı anında müdahale etmek için hazır durumdaydık. Allah’a şükürler olsun, ekiplerimizin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmadı."
Ankara-Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerindeki Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.
Tekirdağ-Büyükçekmece yolunun 24-28. kilometrelerinde (Kavaklı Köprülü -Selimpaşa kavşakları) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tekirdağ istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması sebebiyle şerit daraltması yapıldığından ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışması dolayısıyla Maçka-Trabzon istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Seydikemer-Söğüt yolunun 20-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Tavşanlı-Kütahya yolunun 61-63. kilometrelerinde Geven Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Tavşanlı-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kütahya-Tavşanlı istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Karabük İl Sınırı-Yenice-Karabük yolunun 0-2. kilometrelerinde Kalabaklı Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Sağlık görevlileri yolcu otobüsünde yaralanan 30 kişiyi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Köşk Kavşağı-Yenipazar Kavşağı kesimi 0-15. kilometrelerinde şev çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
TAG Otoyolu'nun Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı kesimi 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde biri yolcu otobüsü 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı.Ankara yönüne giden ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, ilçenin Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı.
Dün öğle saatlerinden itibaren aralıksız şekilde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Karayolları ekipleri bölgede kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde saat 05.30 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsü, tünel çıkışında TIR'la çarpıştı. Daha sonrasında bir otomobil kaza yapan araçlara çarptı. Olayda 3 kişi yaralandı.