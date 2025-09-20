Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i devlet olarak tanıdı! Gazze'deki kıyı şeridindeki yıkım havadan görüntülendi

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 680 BİN!

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Filistin'de gerçek ölü sayısının 680 bin olduğunu ifade etti.

Albanese, "Aslında 680 bini düşünmeye başlamalıyız. Çünkü bazı araştırmacılar ve bilim insanları Gazze'deki gerçek ölü sayısının bu olduğunu iddia ediyor. Bu rakamı kanıtlamak ya da çürütmek zor olacaktır. Özellikle de müfettişleri ve diğerlerinin işgal altındaki Filistin topraklarına özellikle Gazze Şeridi'ne girmesi yasaklandığı sürece. Bu rakam doğrulanırsa onların 380 bini beş yaşın altındaki bebekler." dedi.

