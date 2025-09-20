Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i devlet olarak tanıdı! Gazze'deki kıyı şeridindeki yıkım havadan görüntülendi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi uluslararası alanda devletlerin Filistin'i tanıyacağını ilan etmesinin ardından İsrail Gazze'deki saldırıları artırdı.
KANADA, AVUSTRALYA VE İNGİLTERE FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIDI
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i devlet olarak tanıdı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere’nin Filistin devletini resmi olarak tanıdığını açıkladı.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını bildirdi. Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
Avustralya'nın, bugünden itibaren bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni tanıdığını bildiren Albanese, "Avustralya böylece Filistin halkının hakkı olan ve uzun zamandır hedeflediği amaçlarını tanımaktadır." ifadesini kullandı.
Albanese, Avustralya'nın iki devletli çözüme desteğini yineledi.
Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin devletini bugün tanıdıklarını bildirdi. Carney, "Mevcut İsrail hükümeti Fiilisitn devletinin kurulma olasılığını engellemek için sistematik bir şekilde çalışıyor." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Başkan Erdoğan, BM Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacak olmasıdır. Biz, bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
10 ÜLKE DAHA FİLİSTİN'İ TANIYACAK
Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulunda Filistin Devletini tanıdıklarını duyurmaya hazırlanıyor.
YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardaki yıkım kıyı şeridinde havadan görüntülendi.
Katliam ordusunun saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak, 65 bin 283'e yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 75 ölü ve 304 yaralının getirildiği belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 724 Filistinlinin öldüğü, 54 bin 534 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 523'e, yaralananların sayısının da 18 bin 474'e ulaştığı ifade edildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 283'e, yaralıların sayısının 166 bin 575'e yükseldiği kaydedildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 680 BİN!
BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Filistin'de gerçek ölü sayısının 680 bin olduğunu ifade etti.
Albanese, "Aslında 680 bini düşünmeye başlamalıyız. Çünkü bazı araştırmacılar ve bilim insanları Gazze'deki gerçek ölü sayısının bu olduğunu iddia ediyor. Bu rakamı kanıtlamak ya da çürütmek zor olacaktır. Özellikle de müfettişleri ve diğerlerinin işgal altındaki Filistin topraklarına özellikle Gazze Şeridi'ne girmesi yasaklandığı sürece. Bu rakam doğrulanırsa onların 380 bini beş yaşın altındaki bebekler." dedi.
BUGÜN 68 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 58'i kuzeydeki Gazze kentinden olmak üzere 68 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusunun işgal planı kapsamında kara saldırılarına başladığı Gazze kentinde saldırılar aralıksız sürüyor.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzey ve güney bölgelerindeki evlere insansız hava araçlarından rastgele açtığı ateş sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.
Kentin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde yer alan evler de yoğun şekilde bombalandı, Şeyh Rıdvan mahallesindeki bölgeler de patlayıcı yüklü robotlarla havaya uçuruldu.
İsrail ordusunca ayrıca kentin batısındaki Şatii Mülteci Kampı bölgesine zorla yerinden edilmeyi ve güneye gitmelerini içeren "tahliye bildirileri" atıldı.
Gazze Şeridi'ne yaklaşık 2 yıldır saldırılarını sürdüren İsrail, bir taraftan kuzeydeki Filistinlileri "güvenli bölge" iddiasıyla güneye göçe zorlarken diğer taraftan da güney bölgelerini bombalamaya devam ediyor.
GAZZE KENTİNDE 58 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Tuffah mahallesinde bir evi bombaladığı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti.
Kentteki Şati Mülteci Kampı yakınlarında yer alan Ebu Hamid kavşağında toplanan Filistinli sivillerin hedef alındığı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.
Gazze kentindeki Yermuk Stadyumu yakınlarında zorla yerinden edilen ailelerin kaldığı bir sığınma merkezine düzenlenen saldırıda 2 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir grup sivilin hedef alındığı saldırıda 1 kadın yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.
İsrail ordusu ayrıca Sabra Mahallesi'ndeki bazı evleri hedef aldı. Saldırıda 4'ü çocuk, 5'i kadın 14 Filistinli öldürüldü, 15 kişi yaralandı.
Sivil Savunma Müdürlüğü, çok sayıda kayıp olduğunu; saldırının yol açtığı enkaz altında kalanlar olduğu aktardı.
Gazze kentinin güneyindeki İslam Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlenen saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuk yaralandı.
Ayrıca Gazze kentinin farklı noktalarında yerleşim alanlarını hedef alan saldırılarda da en az 23 Filistinli hayatını kaybetti.
İSRAİL, ŞİFA HASTANESİ MÜDÜRÜ EBU SİLMİYYE'NİN KARDEŞİNİN EVİNİ BOMBALADI
İsrail ordusunun ayrıca Şati Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladığı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.
Hastane kaynakları, vurulan evin Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait olduğunu belirtti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait evi bombaladı. Saldırıda Ebu Silmiyye'nin kardeşi ve çocukları yaşamını yitirdi. Ebu Silmiyye ise o sırada Şifa Hastanesi'nde görevi başındaydı." ifadelerini kullandı.
GAZZE ŞERİDİ'NİN ORTA KESİMİNE SALDIRILAR
Kuzeyde Gazze kentine saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerini de vurmaya devam ediyor.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda en az 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Aynı Mülteci Kampı'nın batısına İHA ile düzenlenen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlenen hava saldırılarında 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi.
GÜNEYDE YARDIM BEKLEYENLER HEDEF ALINDI
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım bekleyenleri hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü, beş kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.
Ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine düzenlediği saldırıların ardından hastanelere 3 kişinin cansız bedeni ulaştırıldı.