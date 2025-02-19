İstanbul’da kar yağışı başladı! Böylesi ilk kez görülecek! Altay Kar Fırtınası hangi ilçelerde etkili olacak?

"OKULLAR ÖĞLEDEN SONRA TATİL OLABİLİR"

İstanbul’da kar yağışı etkisini giderek artırırken, Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir’den önemli açıklamalar geldi. Özdemir akşam saatlerinde yağışın şiddetinin artacağını ve buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle kuzey ilçelerde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Akşam Saatlerinde Buzlanma Riski Artacak

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, kar yağışının ani şekilde bastıracağını ve akşam saatlerine doğru buzlanma tehlikesi oluşabileceğini belirtti. Özdemir, bu nedenle okulların öğleden sonra tatil edilmesinin faydalı olabileceğini ifade etti. Özellikle sürücülerin dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Özdemir, “Bu kar yağışı ani şekilde bastıracak ve akşam saatlerine doğru buzlanma tehlikesi oluşabilir” dedi.

Beykoz ve Şile’de Yoğun Kar Bekleniyor

Özdemir, kar yağışının özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olacağını belirtti. Deniz etkisiyle gelen yağış sisteminin Boğaz'ı geçerek kuzey bölgelere kaydığını açıklayan Özdemir, “Beykoz ve Şile gibi bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor” dedi. Güney kesimlerin ise daha az etkilenmesi öngörülüyor.

Maslak ve Başakşehir’de Hava Kötüleşecek

Özdemir, Maslak ve Başakşehir gibi kuzey ilçelerinde de kar yağışının yoğun olacağını belirterek, “Maslak ve Başakşehir’de hava kötüleşecek. Bu bölgelere dikkat edilmeli” uyarısında bulundu. Özellikle akşam saatlerinde yolların kayganlaşabileceği ve görüş mesafesinin azalabileceği belirtildi.