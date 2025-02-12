CANLI TAKİP | İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN SONA ERECEK? YENİ AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren kuzey bölgelerinde etkili olan yağış öğle saatleriyle birlikte Avrupa Yakası’nda karla karışık yağmura dönüştü. AKOM tarafından yapılan yeni açıklamaya göre öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası’nda da karla karışık yağmurun görüleceği bildirildi. Yüksek bölgelerde ise kar yağışının etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

Bugün İstanbul’daki yağışların akşam saatlerinden itibaren yerini durgun hava koşullarına bırakması bekleniyor. Yağışların ardından sıcaklıkların ise hızla mevsim normallerine döneceği tahmin ediliyor.

Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının yükselmesi ve daha stabil bir hava koşulunun hakim olması öngörülüyor.