CANLI TAKİP | İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor

İstanbul ve Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışlarıyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni uyarılarda bulundu. İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken birçok ilde eğitim öğretime ara verildi.
İşte 12 Şubat anlık hava durumu raporu...
Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren artacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olduğunu belirten Acar, sistemin İç Anadolu'nun doğusuna kaymaya başladığını söyledi.
Acar, bugün İç Anadolu'nun doğusu için uyarıda bulunduklarını anımsatarak, "Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Sivas'taki yağışların bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. Mevcut kar örtüsünün üzerine 10 ila 20 santimetre üzerinde kar yağmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı, Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Erzincan ve Tunceli'de yarın yağışların kuvvetli kar şeklinde olacağını aktaran Acar, bu illere sarı kodla uyarı yapıldığını vurguladı.
Acar, sıcaklıkların yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar, batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak ve yağışlar sağanağa dönecek. Ancak önümüzdeki hafta ortasından itibaren önce Akdeniz'e inen bir sistem etkili olacak. Bu sistemin, Karadeniz'den gelen soğuk havayla beslenmesiyle iki sistem ülkemizi etkileyecek. Böylece, önce sıcaklıklar artacak, önümüzdeki hafta ortasında ise azalacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kar şeklinde görüleceğini tahmin ediyoruz."
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Ankara'da kar yağışı beklentisinin söz konusu olmadığına dikkati çeken Acar, "Ankara'ya kuru soğuk, ayaz kaldı." ifadesini kullandı.
Acar, başkentte gece sıcaklıkların sıfırın altında 5 dereceye ineceğini, gündüz sıcaklıkların 7 derece olacağını söyledi.
İstanbul'da bugün etkili olan sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini belirten Acar, "İstanbul'da sıcaklıklar artmaya başladı, hafta sonu sıcaklıklar 12-13 dereceleri görecek. Önümüzdeki hafta itibarıyla ülkemizi etkilemesini beklediğimiz sistem, İstanbul'da da sıcaklıkları düşürecek ve karla karışık yağmur görülecek." bilgisini verdi.
Acar, İzmir'de sıcaklıların artmaya başladığını ve gelecek hafta İzmir ve Kıyı Ege'de kuvvetli sağanak görülmesini beklediklerini kaydetti.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli kar yağışının cuma günü sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzeyi için beklenen yağışların kuvvetli kar (mevcut kar örtüsünün üzerine 10 ila 20 santimetre), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 santimetre ve üzeri ilave) şeklinde olacağı öngörülüyor.
Buzlanma, don, ulaşımda aksamalar ve tipi gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İstanbul'da bir süredir etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde aralıklarla devam ediyor. 10 Şubat Pazartesi akşamı başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağış, özellikle Avrupa ve Anadolu Yakası’nın belirli noktalarında beyaz örtü oluşturdu.
Silivri ve Çatalca’da Kar Geçişleri Etkili
Avrupa Yakası’nda kar yağışı özellikle Silivri ve Çatalca’nın yüksek kesimlerinde etkisini hissettirdi. Sultangazi’de ise sabah saatlerinde görülen kar, ilerleyen saatlerde yerini karla karışık yağmura bıraktı.
Anadolu Yakası’nda Ümraniye, Beykoz ve Çekmeköy Beyaza Büründü
Anadolu Yakası’nda Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy ve Üsküdar’da aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Özellikle Çamlıca Tepesi’nde kar kalınlığı artarken, Tuzla’da ise yağmur etkisini sürdürüyor.
Kar Tatili Çocukların Yüzünü Güldürdü
İstanbul’da etkili olan soğuk hava nedeniyle okulların tatil edilmesi, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Kar yağışını fırsat bilen aileler, çocuklarıyla birlikte parklara akın ederek kar topu oynadı ve kış manzarasının tadını çıkardı.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirtirken, sürücüleri don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İstanbul'da dün etkisini gösteren kar yağışı sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda yeniden başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşurken sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Öğle saatlerinden itibaren kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkisini artırmaya başladı.
Yoğun sis nedeniyle çift yönlü kapatılan İstanbul Boğazı, sabah saatlerinde yeniden açıldı.
İstanbul Boğazı’nda gece saatlerinde çift yönlü durdurulan gemi trafiği, sabah saatlerinden itibaren normale döndü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Boğaz’daki gemi geçişleri saat 03.10 itibarıyla tamamen durdurulmuştu.
Gece boyunca İstanbul’un birçok bölgesinde etkili olan yoğun sis, özellikle Boğaz hattında görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Deniz trafiğinin güvenliği için alınan önlemler kapsamında geçici olarak kapatılan İstanbul Boğazı, saat 10.20 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak yeniden açıldı.
Sabah saatlerinde kentin farklı noktalarında da sis etkili olurken, İstanbullular görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak deniz trafiğinde yaşanabilecek olası aksaklıklar konusunda gemi kaptanlarına ve denizcilerimize gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını belirtti.
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren kuzey bölgelerinde etkili olan yağış öğle saatleriyle birlikte Avrupa Yakası’nda karla karışık yağmura dönüştü. AKOM tarafından yapılan yeni açıklamaya göre öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası’nda da karla karışık yağmurun görüleceği bildirildi. Yüksek bölgelerde ise kar yağışının etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.
Bugün İstanbul’daki yağışların akşam saatlerinden itibaren yerini durgun hava koşullarına bırakması bekleniyor. Yağışların ardından sıcaklıkların ise hızla mevsim normallerine döneceği tahmin ediliyor.
Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının yükselmesi ve daha stabil bir hava koşulunun hakim olması öngörülüyor.
İstanbul'un batısında yer alan Esenyurt, yüksek rakımı nedeniyle kar yağışından ilk etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın aktardığına göre, İstanbul'daki kar yağışı özellikle Avrupa Yakası'nda önce Esenyurt'a, ardından Başakşehir'e doğru ilerliyor. Bugün ise dünkü görüntülere kıyasla karın etkisi biraz daha artmış ve gece saatlerinde buza dönüşmeye başladı. Esenyurt'ta şu an için yaklaşık 3-4 santimetrelik bir kar birikintisi gözlemleniyor.
A Haber canlı yayınında aktarılan bilgilere göre, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gizli buzlanmalar etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıklarının düşüş göstermesiyle birlikte, özellikle yollarda kayganlık oluşabileceği ve dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Bugün İstanbul’da kar yağışı etkisini gösterecek. Kar, akşam saatlerine kadar sürecek ve gün boyunca 7 ilçede geçişler şeklinde etkili olacak. Yağışların saat 18.00'e kadar kuvvetleneceği belirtiliyor. Özellikle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu ve yol güvenliği açısından sıkıntılar yaşanabileceği ifade edildi.
İstanbul’da beklenen kuvvetli kar yağışı, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre Çarşamba günü saat 07.00 itibarıyla İstanbul genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Avrupa Yakası'nda Kar Yağışı Başlıyor
Avrupa Yakası'nın batısında yer alan Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde kar yağışının sabah saatleri itibarıyla etkili olması bekleniyor. Uzmanlar yağışın hızla yayılacağını ve öğleden sonra İstanbul’un diğer bölgelerinde de etkili olacağını duyurdu.
Yağışların, Akdeniz kıyıları ve Orta Karadeniz’in bazı yerlerinde yağmur şeklinde olması beklenirken, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İstanbul'da ise kuzeybatı bölgelerinde yerel olarak kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre, yağışların 5-15 cm arasında bir kar birikintisi oluşturması mümkün. Bu durum, ulaşımda aksamalara ve buzlanma sorunlarına yol açabilir. Yetkililer, vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak hava koşullarına ilişkin yeni uyarılarda bulundu. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile birçok bölgede yağış bekleniyor. Yağışların, özellikle İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ, Kırklareli gibi bölgelerde kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Bu bölgelere seyahat edenler için ciddi bir risk oluşturabilecek çığ olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bu bölgelerdeki vatandaşlar ve dağcılar, kar kalınlığının artabileceğini göz önünde bulundurarak tedbirli olmalı.
Meteoroloji Marmara ile Kıyı Ege’de rüzgarın kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesinin beklendiğini duyurdu. Bu kuvvetli rüzgarın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını gerektirdiği bildirildi. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don tehlikesi yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, özellikle yürüyüş yapanlar ve araç kullananlar için don olayına karşı önlem almaları tavsiye ediliyor.
Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasının etkisiyle, özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olmakta fayda var. Meteoroloji, sıcaklıkların ani düşüşlere karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı, rüzgar, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyararak, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle seyahat etmeyi planlayanlar ve dağcılık gibi açık hava etkinliklerine katılacakların, hava durumunu takip ederek hareket etmeleri öneriliyor.
Bu soğuk ve karla karışık havaların etkisiyle, İstanbul ve çevresinde zorlayıcı hava koşullarının birkaç gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Yağışların ardından, karla kaplanan bölgelerde yürüyüş ve araç kullanımında dikkatli olunmalı, güvenli bir seyahat için her türlü önlem alınmalıdır.
İstanbul’da etkili olan elverişsiz hava şartları, deniz ulaşımını da vurdu. Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
İptal Edilen Seferler
Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinden itibaren birçok hatta sefer yapılamayacak. İptal edilen seferler arasında şunlar yer alıyor:
❗️07.00 Beykoz - Eminönü Boğaz Hattı
❗️07.20 Rumelikavağı - Eminönü Hattı
❗️Küçüksu - İstinye Hattı
❗️İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
❗️Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring) Hattı
İstanbul Boğazı'nda bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, gemi trafiğini olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin büyük ölçüde azalması nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki deniz ulaşımı geçici olarak askıya alındı.
Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer tarafında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı.
İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün büyük bir kısmı sise büründü. Sürücüler, sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle köprülerde kontrollü ilerliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğaz'ındaki gemi trafiğinin 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı belirtilmişti.
Marmara: İstanbul’da Karla Karışık Yağmur Bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde hava çok bulutlu olacak. İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli yağış görülebilir. Bölgenin doğusunda karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Rüzgâr, özellikle batı kesimlerde kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla esecek.
İstanbul: 5°C, yükseklerde kar yağışlı
Çanakkale: 6°C, doğusunda karla karışık yağmur
Edirne: 7°C, çok bulutlu
Sakarya: 7°C, aralıklı karla karışık yağmur
Ege Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak iç kesimlerde bulutluluk artarken, özellikle Kütahya çevrelerinde öğle saatlerinde kar yağışı bekleniyor. Kıyı kesimlerde rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 1°C, parçalı ve çok bulutlu
Denizli: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
İzmir: 11°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla: 7°C, parçalı ve az bulutlu
Akdeniz: Kıyılarda Yağmur, İç Kesimlerde Kar
Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Akdeniz’de aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Adana: 14°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Antalya: 16°C, doğusu yağmurlu
Hatay: 11°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Mersin: 15°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İç Anadolu: Kar Yağışı ve Don Olayları Kapıda
İç Anadolu Bölgesi genelinde hava çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı kar yağışı beklenirken, don ve buzlanma riski de yüksek. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayları yaşanabilir.
Ankara: 4°C, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
Eskişehir: 3°C, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
Konya: 3°C, gece saatlerinde kar yağışlı
Sivas: 2°C, aralıklı kar yağışlı
Batı Karadeniz: Kar ve Karla Karışık Yağmur Etkili Olacak
Bölge genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek. İç kesimlerde buzlanma ve don riski devam ediyor.
Bolu: 2°C, aralıklı kar yağışlı
Düzce: 7°C, yükseklerde kar yağışlı
Kastamonu: 4°C, yüksek kesimlerde kar yağışlı
Zonguldak: 6°C, kıyılar karla karışık yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz: Yağışlar Devam Ediyor
Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri ve Rize’nin iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Ayrıca bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don ve sis olayları da gözlemlenebilir. Doğu Karadeniz'in yükseklerinde çığ riski bulunuyor.
Samsun: 7°C, aralıklı yağmurlu
Trabzon: 8°C, aralıklı yağmurlu
Rize: 9°C, iç kesimleri kar yağışlı
Gümüşhane: 1°C, kar yağışlı
Doğu Anadolu’da Yoğun Kar Yağışı ve Çığ Tehlikesi
Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk hava etkisini sürdürürken, Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Malatya’da ise aralıklı kar yağışı görülecek. Sıcaklıklar çoğu noktada sıfırın altına düşeceği için buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pusa karşı da dikkat edilmesi gerekiyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle birlikte Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski devam ediyor.
Güyneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava çok bulutlu olacak. Diyarbakır’da kar, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da ise aralıklı yağış görülecek. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması beklenirken, sıcaklıklar 4 ila 11 derece arasında değişecek.