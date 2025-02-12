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CANLI TAKİP | İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor

İstanbul'da iki gündür aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, kentin çeşitli bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar, özellikle İstanbul’un kuzey kesimlerinde ve yüksek bölgelerde etkisini artırırken bu durum ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren artacak. Uzmanlar İstanbul ve Ankara'da gelecek 3 gün boyunca kar yağışı beklenmediğini bildirirken önümüzdeki hafta için yeni bir uyarı geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 07:29 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 15:35
CANLI TAKİP | İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul ve Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışlarıyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni uyarılarda bulundu. İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken birçok ilde eğitim öğretime ara verildi.

    İşte 12 Şubat anlık hava durumu raporu...

    CANLI ANLATIM
    15:00 12 Şubat 2025
    KAR YAĞIŞI NE KADAR DEVAM EDECEK?

    Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren artacak.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olduğunu belirten Acar, sistemin İç Anadolu'nun doğusuna kaymaya başladığını söyledi.

    Acar, bugün İç Anadolu'nun doğusu için uyarıda bulunduklarını anımsatarak, "Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Sivas'taki yağışların bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. Mevcut kar örtüsünün üzerine 10 ila 20 santimetre üzerinde kar yağmasını bekliyoruz." diye konuştu.

     

    Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı, Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Erzincan ve Tunceli'de yarın yağışların kuvvetli kar şeklinde olacağını aktaran Acar, bu illere sarı kodla uyarı yapıldığını vurguladı.

    Acar, sıcaklıkların yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Özellikle cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar, batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak ve yağışlar sağanağa dönecek. Ancak önümüzdeki hafta ortasından itibaren önce Akdeniz'e inen bir sistem etkili olacak. Bu sistemin, Karadeniz'den gelen soğuk havayla beslenmesiyle iki sistem ülkemizi etkileyecek. Böylece, önce sıcaklıklar artacak, önümüzdeki hafta ortasında ise azalacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kar şeklinde görüleceğini tahmin ediyoruz."

    ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

    Ankara'da kar yağışı beklentisinin söz konusu olmadığına dikkati çeken Acar, "Ankara'ya kuru soğuk, ayaz kaldı." ifadesini kullandı.

    Acar, başkentte gece sıcaklıkların sıfırın altında 5 dereceye ineceğini, gündüz sıcaklıkların 7 derece olacağını söyledi.

    İstanbul'da bugün etkili olan sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini belirten Acar, "İstanbul'da sıcaklıklar artmaya başladı, hafta sonu sıcaklıklar 12-13 dereceleri görecek. Önümüzdeki hafta itibarıyla ülkemizi etkilemesini beklediğimiz sistem, İstanbul'da da sıcaklıkları düşürecek ve karla karışık yağmur görülecek." bilgisini verdi.

    Acar, İzmir'de sıcaklıların artmaya başladığını ve gelecek hafta İzmir ve Kıyı Ege'de kuvvetli sağanak görülmesini beklediklerini kaydetti.

    14:09 12 Şubat 2025
    METEOROLOJİ'DEN BAZI İLLER İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzeyi için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

    Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli kar yağışının cuma günü sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

    Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzeyi için beklenen yağışların kuvvetli kar (mevcut kar örtüsünün üzerine 10 ila 20 santimetre), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 santimetre ve üzeri ilave) şeklinde olacağı öngörülüyor.

    Buzlanma, don, ulaşımda aksamalar ve tipi gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
    12:30 12 Şubat 2025
    HANGİ İLÇELER BEYAZA BÜRÜNDÜ?

    İstanbul'da bir süredir etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde aralıklarla devam ediyor. 10 Şubat Pazartesi akşamı başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağış, özellikle Avrupa ve Anadolu Yakası’nın belirli noktalarında beyaz örtü oluşturdu.

    Silivri ve Çatalca’da Kar Geçişleri Etkili

    Avrupa Yakası’nda kar yağışı özellikle Silivri ve Çatalca’nın yüksek kesimlerinde etkisini hissettirdi. Sultangazi’de ise sabah saatlerinde görülen kar, ilerleyen saatlerde yerini karla karışık yağmura bıraktı.

    Anadolu Yakası’nda Ümraniye, Beykoz ve Çekmeköy Beyaza Büründü

    Anadolu Yakası’nda Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy ve Üsküdar’da aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Özellikle Çamlıca Tepesi’nde kar kalınlığı artarken, Tuzla’da ise yağmur etkisini sürdürüyor.

    Kar Tatili Çocukların Yüzünü Güldürdü

    İstanbul’da etkili olan soğuk hava nedeniyle okulların tatil edilmesi, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Kar yağışını fırsat bilen aileler, çocuklarıyla birlikte parklara akın ederek kar topu oynadı ve kış manzarasının tadını çıkardı.

    Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirtirken, sürücüleri don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    12:08 12 Şubat 2025
    KAR AVRUPA'DAN ANADOLU'YA GEÇTİ

    İstanbul'da dün etkisini gösteren kar yağışı sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda yeniden başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşurken sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

    Öğle saatlerinden itibaren kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkisini artırmaya başladı. 

    11:25 12 Şubat 2025
    GEMİ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

    Yoğun sis nedeniyle çift yönlü kapatılan İstanbul Boğazı, sabah saatlerinde yeniden açıldı.

    İstanbul Boğazı’nda gece saatlerinde çift yönlü durdurulan gemi trafiği, sabah saatlerinden itibaren normale döndü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Boğaz’daki gemi geçişleri saat 03.10 itibarıyla tamamen durdurulmuştu.

    Gece boyunca İstanbul’un birçok bölgesinde etkili olan yoğun sis, özellikle Boğaz hattında görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Deniz trafiğinin güvenliği için alınan önlemler kapsamında geçici olarak kapatılan İstanbul Boğazı, saat 10.20 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak yeniden açıldı.

    Sabah saatlerinde kentin farklı noktalarında da sis etkili olurken, İstanbullular görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak deniz trafiğinde yaşanabilecek olası aksaklıklar konusunda gemi kaptanlarına ve denizcilerimize gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını belirtti.

    10:13 12 Şubat 2025
    KAR YAĞIŞI NE ZAMAN SONA ERECEK? YENİ AÇIKLAMA GELDİ

    İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren kuzey bölgelerinde etkili olan yağış öğle saatleriyle birlikte Avrupa Yakası’nda karla karışık yağmura dönüştü. AKOM tarafından yapılan yeni açıklamaya göre öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası’nda da karla karışık yağmurun görüleceği bildirildi. Yüksek bölgelerde ise kar yağışının etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

    Bugün İstanbul’daki yağışların akşam saatlerinden itibaren yerini durgun hava koşullarına bırakması bekleniyor. Yağışların ardından sıcaklıkların ise hızla mevsim normallerine döneceği tahmin ediliyor.

    Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının yükselmesi ve daha stabil bir hava koşulunun hakim olması öngörülüyor.

    09:44 12 Şubat 2025
    ESENYURT'TA KAR ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

    İstanbul'un batısında yer alan Esenyurt, yüksek rakımı nedeniyle kar yağışından ilk etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın aktardığına göre, İstanbul'daki kar yağışı özellikle Avrupa Yakası'nda önce Esenyurt'a, ardından Başakşehir'e doğru ilerliyor. Bugün ise dünkü görüntülere kıyasla karın etkisi biraz daha artmış ve gece saatlerinde buza dönüşmeye başladı. Esenyurt'ta şu an için yaklaşık 3-4 santimetrelik bir kar birikintisi gözlemleniyor.

    09:35 12 Şubat 2025
    KAR AKŞAMA KADAR ETKİLİ OLACAK: 7 İLÇEYE DİKKAT

    A Haber canlı yayınında aktarılan bilgilere göre, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gizli buzlanmalar etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıklarının düşüş göstermesiyle birlikte, özellikle yollarda kayganlık oluşabileceği ve dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

    Bugün İstanbul’da kar yağışı etkisini gösterecek. Kar, akşam saatlerine kadar sürecek ve gün boyunca 7 ilçede geçişler şeklinde etkili olacak. Yağışların saat 18.00'e kadar kuvvetleneceği belirtiliyor. Özellikle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu ve yol güvenliği açısından sıkıntılar yaşanabileceği ifade edildi.

     

    07:58 12 Şubat 2025
    SAAT VERİLDİ: HANGİ İLÇELERDE YOĞUNLAŞACAK?

    İstanbul’da beklenen kuvvetli kar yağışı, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre Çarşamba günü saat 07.00 itibarıyla İstanbul genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

    Avrupa Yakası'nda Kar Yağışı Başlıyor

    Avrupa Yakası'nın batısında yer alan Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde kar yağışının sabah saatleri itibarıyla etkili olması bekleniyor. Uzmanlar yağışın hızla yayılacağını ve öğleden sonra İstanbul’un diğer bölgelerinde de etkili olacağını duyurdu.

    07:26 12 Şubat 2025
    3 İLE SARI KODLU ALARM
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu yağış uyarısında bulundu.
    07:23 12 Şubat 2025
    YAĞIŞLAR KARLA KARIŞIK OLACAK

    Yağışların, Akdeniz kıyıları ve Orta Karadeniz’in bazı yerlerinde yağmur şeklinde olması beklenirken, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İstanbul'da ise kuzeybatı bölgelerinde yerel olarak kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre, yağışların 5-15 cm arasında bir kar birikintisi oluşturması mümkün. Bu durum, ulaşımda aksamalara ve buzlanma sorunlarına yol açabilir. Yetkililer, vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    07:23 12 Şubat 2025
    METEOROLOJİ'DEN KAR ALARMI: BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak hava koşullarına ilişkin yeni uyarılarda bulundu. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile birçok bölgede yağış bekleniyor. Yağışların, özellikle İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ, Kırklareli gibi bölgelerde kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

    07:22 12 Şubat 2025
    ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

    Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Bu bölgelere seyahat edenler için ciddi bir risk oluşturabilecek çığ olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bu bölgelerdeki vatandaşlar ve dağcılar, kar kalınlığının artabileceğini göz önünde bulundurarak tedbirli olmalı.

    07:22 12 Şubat 2025
    KUVVETLİ RÜZGAR VE DON TEHLİKESİ

    Meteoroloji Marmara ile Kıyı Ege’de rüzgarın kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesinin beklendiğini duyurdu. Bu kuvvetli rüzgarın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını gerektirdiği bildirildi. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don tehlikesi yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, özellikle yürüyüş yapanlar ve araç kullananlar için don olayına karşı önlem almaları tavsiye ediliyor.

    07:21 12 Şubat 2025
    HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

    Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasının etkisiyle, özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olmakta fayda var. Meteoroloji, sıcaklıkların ani düşüşlere karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

    07:20 12 Şubat 2025
    VATANDAŞLARA UYARI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı, rüzgar, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyararak, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle seyahat etmeyi planlayanlar ve dağcılık gibi açık hava etkinliklerine katılacakların, hava durumunu takip ederek hareket etmeleri öneriliyor.

    Bu soğuk ve karla karışık havaların etkisiyle, İstanbul ve çevresinde zorlayıcı hava koşullarının birkaç gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Yağışların ardından, karla kaplanan bölgelerde yürüyüş ve araç kullanımında dikkatli olunmalı, güvenli bir seyahat için her türlü önlem alınmalıdır.

    07:16 12 Şubat 2025
    BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

    İstanbul’da etkili olan elverişsiz hava şartları, deniz ulaşımını da vurdu. Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

    İptal Edilen Seferler

    Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinden itibaren birçok hatta sefer yapılamayacak. İptal edilen seferler arasında şunlar yer alıyor:

    ❗️07.00 Beykoz - Eminönü Boğaz Hattı
    ❗️07.20 Rumelikavağı - Eminönü Hattı
    ❗️Küçüksu - İstinye Hattı
    ❗️İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
    ❗️Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring) Hattı

    07:15 12 Şubat 2025
    İSTANBUL YOĞUN SİSLE GÜNE BAŞLADI

    İstanbul Boğazı'nda bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, gemi trafiğini olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin büyük ölçüde azalması nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki deniz ulaşımı geçici olarak askıya alındı. 

    Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer tarafında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

    İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün büyük bir kısmı sise büründü. Sürücüler, sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle köprülerde kontrollü ilerliyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğaz'ındaki gemi trafiğinin 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı belirtilmişti.

    07:13 12 Şubat 2025
    BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU: MARMARA'DA YENİ KAR ALARMI!

    Marmara: İstanbul’da Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

    Marmara Bölgesi'nde hava çok bulutlu olacak. İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli yağış görülebilir. Bölgenin doğusunda karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Rüzgâr, özellikle batı kesimlerde kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla esecek.

    İstanbul: 5°C, yükseklerde kar yağışlı

    Çanakkale: 6°C, doğusunda karla karışık yağmur

    Edirne: 7°C, çok bulutlu

    Sakarya: 7°C, aralıklı karla karışık yağmur

    07:12 12 Şubat 2025
    EGE: İÇ KESİMLERDE KAR SÜRPRİZİ

    Ege Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak iç kesimlerde bulutluluk artarken, özellikle Kütahya çevrelerinde öğle saatlerinde kar yağışı bekleniyor. Kıyı kesimlerde rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

    Afyonkarahisar: 1°C, parçalı ve çok bulutlu

    Denizli: 8°C, parçalı ve çok bulutlu

    İzmir: 11°C, parçalı ve az bulutlu

    Muğla: 7°C, parçalı ve az bulutlu

    07:11 12 Şubat 2025
    AKDENİZ VE İÇ ANADOLU: KARLA KARIŞIK YAĞMUR

    Akdeniz: Kıyılarda Yağmur, İç Kesimlerde Kar

    Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Akdeniz’de aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

    Adana: 14°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    Antalya: 16°C, doğusu yağmurlu

    Hatay: 11°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    Mersin: 15°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    İç Anadolu: Kar Yağışı ve Don Olayları Kapıda

    İç Anadolu Bölgesi genelinde hava çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı kar yağışı beklenirken, don ve buzlanma riski de yüksek. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayları yaşanabilir.

    Ankara: 4°C, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

    Eskişehir: 3°C, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

    Konya: 3°C, gece saatlerinde kar yağışlı

    Sivas: 2°C, aralıklı kar yağışlı

    Batı Karadeniz: Kar ve Karla Karışık Yağmur Etkili Olacak

    Bölge genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek. İç kesimlerde buzlanma ve don riski devam ediyor.

    Bolu: 2°C, aralıklı kar yağışlı

    Düzce: 7°C, yükseklerde kar yağışlı

    Kastamonu: 4°C, yüksek kesimlerde kar yağışlı

    Zonguldak: 6°C, kıyılar karla karışık yağmurlu

    07:09 12 Şubat 2025
    DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ BUZ KESECEK

    Orta ve Doğu Karadeniz: Yağışlar Devam Ediyor

    Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri ve Rize’nin iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Ayrıca bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don ve sis olayları da gözlemlenebilir. Doğu Karadeniz'in yükseklerinde çığ riski bulunuyor.

    Samsun: 7°C, aralıklı yağmurlu

    Trabzon: 8°C, aralıklı yağmurlu

    Rize: 9°C, iç kesimleri kar yağışlı

    Gümüşhane: 1°C, kar yağışlı

    Doğu Anadolu’da Yoğun Kar Yağışı ve Çığ Tehlikesi

    Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk hava etkisini sürdürürken, Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Malatya’da ise aralıklı kar yağışı görülecek. Sıcaklıklar çoğu noktada sıfırın altına düşeceği için buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pusa karşı da dikkat edilmesi gerekiyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle birlikte Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski devam ediyor.

    07:08 12 Şubat 2025
    GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

    Güyneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava çok bulutlu olacak. Diyarbakır’da kar, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da ise aralıklı yağış görülecek. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması beklenirken, sıcaklıklar 4 ila 11 derece arasında değişecek.