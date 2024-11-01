İsrail ile İran arasında tansiyon had safhaya ulaştı. İsrail Lübnan'da sivilleri göçe zorlarken bölgeye çok sayıda saldırı düzenledi. Öte yandan Hizbullah ve Iraklı milisler ise İsrail'e gece boyunca İHA operasyonu düzenledi.
İsrail Savunma Kuvvetleri, gece saatlerinde Irak'tan İsrail'e fırlatılan bir insansız hava aracının daha İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Ordu, insansız hava aracının Suriye üzerinde düşürüldüğünü duyurdu.
Irak'a ait iki İHA'nın Kızıldeniz üzerinde düşürüldüğü Ölü Deniz yakınlarında iki İHA daha ele geçirildiği iddia edildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri, ayrıca, Lübnan'dan Yukarı Celile'ye 10 roket atıldığını, bunların bir kısmının engellendiğini, geri kalanının ise açık alanlara isabet ettiğini bildirdi.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları, Dahiye'nin Gubeyri, Kefaat, Seyyid Hadi Otoyolu, Mucteba, eski havalimanı yolu, Tehvita el-Gadir, Ruveys, Harik ve Muraycih bölgelerine saldırılar düzenledi.
Saldırılar, yangınların yanı sıra onlarca binanın yerle bir edilmesine ve hedeflenen bölgelerde büyük yıkıma neden oldu.
Haberde yoğun hava saldırılarında ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.