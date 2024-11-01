İSRAİL'E İHA YAĞMURU

İsrail Savunma Kuvvetleri, gece saatlerinde Irak'tan İsrail'e fırlatılan bir insansız hava aracının daha İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Ordu, insansız hava aracının Suriye üzerinde düşürüldüğünü duyurdu.

Irak'a ait iki İHA'nın Kızıldeniz üzerinde düşürüldüğü Ölü Deniz yakınlarında iki İHA daha ele geçirildiği iddia edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, ayrıca, Lübnan'dan Yukarı Celile'ye 10 roket atıldığını, bunların bir kısmının engellendiğini, geri kalanının ise açık alanlara isabet ettiğini bildirdi.