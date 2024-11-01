SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Canlı Anlatım Güncel Haberleri

CANLI | İsrail’e gece boyunca İHA yağmuru! Lübnan’da göç dayatması

İsrail Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gece boyunca en az 10 saldırı düzenledi. İsrail Hava Kuvvetleri ise Suriye'nin doğusundan fırlatılan bir insansız hava aracını gece saatlerinde engellediğini duyurdu. İşte, Tahran-Beyrut-Tel Aviv hattından son gelişmeler…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 09:07 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 09:49
CANLI | İsrail’e gece boyunca İHA yağmuru! Lübnan’da göç dayatması

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İsrail ile İran arasında tansiyon had safhaya ulaştı. İsrail Lübnan'da sivilleri göçe zorlarken bölgeye çok sayıda saldırı düzenledi. Öte yandan Hizbullah ve Iraklı milisler ise İsrail'e gece boyunca İHA operasyonu düzenledi.

    CANLI ANLATIM
    08:46 01 Kasım 2024
    İSRAİL'E İHA YAĞMURU

    İsrail Savunma Kuvvetleri, gece saatlerinde Irak'tan İsrail'e fırlatılan bir insansız hava aracının daha İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Ordu, insansız hava aracının Suriye üzerinde düşürüldüğünü duyurdu.

    Irak'a ait iki İHA'nın Kızıldeniz üzerinde düşürüldüğü Ölü Deniz yakınlarında iki İHA daha ele geçirildiği iddia edildi.

    İsrail Savunma Kuvvetleri, ayrıca, Lübnan'dan Yukarı Celile'ye 10 roket atıldığını, bunların bir kısmının engellendiğini, geri kalanının ise açık alanlara isabet ettiğini bildirdi.

    08:10 01 Kasım 2024
    İSRAİL'DEN YOĞUN HAVA SALDIRISI

    Lübnan haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları, Dahiye'nin Gubeyri, Kefaat, Seyyid Hadi Otoyolu, Mucteba, eski havalimanı yolu, Tehvita el-Gadir, Ruveys, Harik ve Muraycih bölgelerine saldırılar düzenledi.

    Saldırılar, yangınların yanı sıra onlarca binanın yerle bir edilmesine ve hedeflenen bölgelerde büyük yıkıma neden oldu.

    Haberde yoğun hava saldırılarında ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.

    SON DAKİKA