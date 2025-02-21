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İsrail’den yanlış ceset iddiası! Ateşkesin ikinci aşamasını geciktirmek için harekete geçtiler

İsrail Hamas’ın dün teslim ettiği 4 rehinenin birinin cenazesinin belirtilen kişi olmadığını iddia etti. Ateşkeste ikinci aşamaya geçilmesi beklenirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yanlış ceset iddiasını öne sürerek ateşkesi geciktirmeye çalışıyor ve bir yandan da Hamas’ı anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 11:50 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 12:17
İsrail’den yanlış ceset iddiası! Ateşkesin ikinci aşamasını geciktirmek için harekete geçtiler

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    İsrail Hamas'ın dün teslim ettiği 4 İsrailli rehineden birinin cenazesin belirtilen kişi olmadığını iddia etti. Cumartesi günü yapılması planlanan son canlı rehine takası ile ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürerek ikinci aşamaya geçmeyi engellemeye çalıştı.

    Hamas 4 İsrailli rehinenin cesetlerini Kızılhaç'a teslim etti, AAHamas 4 İsrailli rehinenin cesetlerini Kızılhaç'a teslim etti, AA

    CANLI ANLATIM
    11:49 21 Şubat 2025
    NETANYAHU'DAN TEHDİT

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı ve “bedel ödeyecekler” şeklinde tehditler savurdu.

    11:44 21 Şubat 2025
    İSRAİL'DEN YANLIŞ CESET İDDİASI

    Hamas perşembe günü İsrail bombardımanında hayatını kaybeden 4 rehinenin cenazelerini Kızılhaç’a teslim etti. Rehineler Oded Lifshitz ile kardeşleri Ariel ve Kfir Bibas'ın kimlikleri tespit edildi ancak İsrail ordusu diğer cesedin genç çocukların annesi Shiri Silberman Bibas olmadığını iddia etti.