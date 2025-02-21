İsrail’den yanlış ceset iddiası! Ateşkesin ikinci aşamasını geciktirmek için harekete geçtiler

İSRAİL'DEN YANLIŞ CESET İDDİASI

Hamas perşembe günü İsrail bombardımanında hayatını kaybeden 4 rehinenin cenazelerini Kızılhaç’a teslim etti. Rehineler Oded Lifshitz ile kardeşleri Ariel ve Kfir Bibas'ın kimlikleri tespit edildi ancak İsrail ordusu diğer cesedin genç çocukların annesi Shiri Silberman Bibas olmadığını iddia etti.