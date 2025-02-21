İsrail’den yanlış ceset iddiası! Ateşkesin ikinci aşamasını geciktirmek için harekete geçtiler

İsrail Hamas'ın dün teslim ettiği 4 İsrailli rehineden birinin cenazesin belirtilen kişi olmadığını iddia etti. Cumartesi günü yapılması planlanan son canlı rehine takası ile ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürerek ikinci aşamaya geçmeyi engellemeye çalıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı ve “bedel ödeyecekler” şeklinde tehditler savurdu.
Hamas perşembe günü İsrail bombardımanında hayatını kaybeden 4 rehinenin cenazelerini Kızılhaç’a teslim etti. Rehineler Oded Lifshitz ile kardeşleri Ariel ve Kfir Bibas'ın kimlikleri tespit edildi ancak İsrail ordusu diğer cesedin genç çocukların annesi Shiri Silberman Bibas olmadığını iddia etti.