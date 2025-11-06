İsrail'den Lübnan’ın güneyine İHA'lı saldırı!

Terör devleti İsrail ordusu, 3 ayrı beldeye yönelik tehdidin ardından Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a ait hedeflere" hava saldırısı başlattığını bildirdi.
Hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
5 AYRI BELDEYE BOMBARDIMAN
İsrail ordusu, 5 ayrı beldeye yönelik tehdidin ardından Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a ait hedeflere" hava saldırısı başlattığını bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı başlatıldığı belirtildi.
Saldırılarda, "Hizbullah'a ait hedeflerin" vurulduğu ifade edilirken daha fazla detaya yer verilmedi.
İsrail ordusunun saldırıları, Lübnan'ın güneyindeki 5 ayrı beldedeki bazı noktaların vurulacağı tehdidinin ardından geldi.
Öte yandan Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, daha önce vuracağını duyurduğu Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba, Aita Cebel, Zevtar eş-Şarkiyye ve Kefer Dunin beldelerine hava saldırıları düzenledi.
Sağlık Bakanlığı Tayr Debba'deki saldırıda 1 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıların olduğu sırada Beyrut semalarında da insansız hava araçları sesleri duyuldu.
TERÖR DEVLETİNDEN SALDIRI TEHDİDİ
İsrail ordusu, varılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 beldedeki bazı noktalara saldırı tehdidinde bulunarak hedef alınacak yerlerin yakınında ikamet eden halktan bölgeden ayrılmalarını istedi.
İsrail, varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor.
Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 4 beldeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki et-Taybe ve Tayr Debba beldelerindeki "Hizbullah'a ait askeri yapılara" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtti.
Saldırılarda vurulacak yerlerin havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.
Adraee, bu açıklamalardan kısa süre sonra Lübnan'ın güneyindeki Aita Cebel beldesinde de "Hizbullah'a ait askeri yapıya" saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.
Aita Cebel beldesinde vurulacak yerin haritasını paylaşan Adraee, bu noktaya yakın ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.
Adraee daha sonra yaptığı bir açıklamada da İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Zevtar eş-Şarkiyye bölgesinde de Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği bir binaya ve altyapıya saldırı düzenleyeceğini ve sivillerin bu bölgeden en az 500 metre uzaklaşması uyarısında bulundu.
Ateşkesin ardından İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 4 ayrı beldeye saldırı tehdidinde bulunmasının bölgedeki köylerde ikamet eden Lübnanlılar arasında paniğe neden olduğu belirtildi.
Bunun üzerine Adraee, yeni bir açıklama yaparak, sadece haritada paylaştıkları bölgelerdeki halka tahliye uyarısında bulunduklarını Lübnan'ın güneyindeki köylerin geniş çaplı tahliyesiyle ilgili herhangi bir uyarı yayınlamadıklarını kaydetti.
ÖLÜ VE YARALI VAR
İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur vilayetinde düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun hava saldırısında Sur vilayetindeki Tora ve Abbasiye beldeleri arasında açık bir alan hedef alındı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda ise saldırı sonrası hedef alınan noktadan dumanlar yükseldiği görüldü.
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.
İSRAİL AÇIKLAMASI
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden, saldırıyı üstlendiklerini açıkladı.
Adraee, Sur'da "Hizbullah'ın inşa birimine bağlı unsurların faaliyet yürüttüğü altyapıyı hedef aldıklarını" öne sürdü.
SOYKIRIM KABİNESİ TOPLANACAK
İsrail kabinesinin Lübnan ve Hizbullah ile artan gerilimi görüşmek için bu akşam toplanacağı bildirildi.
Yerel basında yer alan haberde, İsrail kabinesinin Türkiye saatiyle 19.00'da toplanacağı belirtildi.
Kabine toplantısında, Lübnan'daki durum ve son günlerde Hizbullah ile giderek artan gerilimin ele alınacağı ifade edildi.
HİZBULLAH'IN ALT YAPISI HEDEF ALINDI
