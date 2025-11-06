İsrail'den Lübnan’ın güneyine İHA'lı saldırı!

TERÖR DEVLETİNDEN SALDIRI TEHDİDİ

İsrail ordusu, varılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 beldedeki bazı noktalara saldırı tehdidinde bulunarak hedef alınacak yerlerin yakınında ikamet eden halktan bölgeden ayrılmalarını istedi.

İsrail, varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 4 beldeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki et-Taybe ve Tayr Debba beldelerindeki "Hizbullah'a ait askeri yapılara" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtti.

Saldırılarda vurulacak yerlerin havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.

Adraee, bu açıklamalardan kısa süre sonra Lübnan'ın güneyindeki Aita Cebel beldesinde de "Hizbullah'a ait askeri yapıya" saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Aita Cebel beldesinde vurulacak yerin haritasını paylaşan Adraee, bu noktaya yakın ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.

Adraee daha sonra yaptığı bir açıklamada da İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Zevtar eş-Şarkiyye bölgesinde de Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği bir binaya ve altyapıya saldırı düzenleyeceğini ve sivillerin bu bölgeden en az 500 metre uzaklaşması uyarısında bulundu.

Ateşkesin ardından İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 4 ayrı beldeye saldırı tehdidinde bulunmasının bölgedeki köylerde ikamet eden Lübnanlılar arasında paniğe neden olduğu belirtildi.

Bunun üzerine Adraee, yeni bir açıklama yaparak, sadece haritada paylaştıkları bölgelerdeki halka tahliye uyarısında bulunduklarını Lübnan'ın güneyindeki köylerin geniş çaplı tahliyesiyle ilgili herhangi bir uyarı yayınlamadıklarını kaydetti.