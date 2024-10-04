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CANLI | İsrail’den Lübnan’a saldırı! Hizbullah’ın halefi Haşim Safiyuddin öldürüldü mü?

İsrail Beyrut’a yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail Basını, Nasrallah'ın halefi olarak gösterilen Haşim Safiyuddin’in hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti. İran basını dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in 2020'den bu yana ilk kez Tahran'ın merkezindeki İmam Humeyni Camii'nde cuma namazını kıldıracağını duyurdu. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin ise Lübnanlı yetkililer ile görüşmek üzere Beyrut’a gittiği bildirildi. Peki, Beyrut-Tahran-Tel Aviv hattında neler oluyor? İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler...

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 08:51 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 10:21
CANLI | İsrail’den Lübnan’a saldırı! Hizbullah’ın halefi Haşim Safiyuddin öldürüldü mü?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İsrail Lübnan'a yönelik saldırılara devam ederken son bombardımanda merhum Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olan Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğü iddia edildi. İran basını ise dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in 2020'den bu yana ilk kez Tahran'ın merkezindeki İmam Humeyni Camii'nde cuma namazını kıldıracağını duyurdu. İşte, bölgeden detaylar...

    İsrail savaş hattından yeni görüntüler paylaştı!

    CANLI ANLATIM
    10:13 04 Ekim 2024
    BEYRUT'A KRİTİK ZİYARET
    İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere başkent Beyrut'a gitti.

     

    09:52 04 Ekim 2024
    LÜBNAN'DA İKİ KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

     İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Nebatiye bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda 2 Lübnanlı hayatını kaybetti.

    Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye bölgesindeki Bint Cibeyl'e bağlı Hırbet Silm beldesinde bir evi hedef aldığı belirtildi.

    İsrail saldırısında 2 Lübnanlının hayatını kaybettiği aktarıldı.

    Lübnan'ın güneyine yönelik İsrail saldırılarının gece boyunca sürdürüldüğü kaydedildi.

    İsrail ordusunun gece yarısından önce Sur kentine bağlı el-Burc eş-Şimali beldesine düzenlediği saldırıda evlerde ciddi hasar meydana geldi.

    Sur'un el-Beyada beldesinde Lübnan ordusu karargahı yakınının İsrail ordusu tarafından hedef alınması sebebiyle yaralanmalar yaşandı.

    Ayrıca İsrail savaş uçakları Sur'da ez-Zahira ve el-Bostan beldelerini de bombaladı.

    09:48 04 Ekim 2024
    İSRAİL'DEN LÜBNANLILARA GÖÇ DAYATMASI

    IDF Arap medyası sözcüsü Avihai Adrei, güney Lübnan'daki 35 köy sakinlerine evlerini acilen boşaltmaları için talimat verdi. X hesabından açıklama yapan Adrei, "Evlerinizi derhal boşaltın ve güneye gitmeyin, güneye doğru herhangi bir hareket sizi tehlikeye atabilir. Hizbullah'ın askeri ihtiyaçları için kullandığı her ev, büyük olasılıkla hasar görmüştür." ifadelerini kullandı.

    08:48 04 Ekim 2024
    İSRAİL'DE ROKET ALARMI
    Tasnim, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Hayfa'da alarmlar çaldığını ve patlamalar duyulduğunu iddia etti.
    08:48 04 Ekim 2024
    HAMANEY 4 YIL SONRA İLK KEZ NAMAZ KILDIRACAK

    İran Dini Lideri Hamaney'inTahran'ın merkezinde bulunan İmam Humeyni Ulu Camii'nde Cuma namazı kıldıracağı öğrenildi.

    İran Medyası, Hamney'in “Zafer Cuması” olarak isimlendirilen Cuma namazı sırasında vereceği önemli mesajlar içeren vaaz ve hutbenin ulusa sesleniş konuşması olarak da görülebileceği, ayrıca İsrail’e mesaj içereceğini iddia etti.

    Hamaney, Tahran’da kılınacak namaz öncesinde ise Hasan Nasrallah’ı anma törenine katılacak.

    Hamaney, en son 8 yıl aradan sonra 2020 yılında Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Cuma Namazı kıldırmıştı. İran televizyonu, Cuma namazı sırasında Hamaney’e suikast girişiminde bulunulma ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

    07:21 04 Ekim 2024
    ABD BASINI SUİKASTI DOĞRULADI
    Axios web sitesi, siyonist bir yetkiliye dayandırdığı haberinde işgalci İsrail'in Lübnan Hizbullah Yürütme Konseyi başkanı Seyid Haşim Safiyuddin'e suikast girişiminde bulunduğunu doğruladı.

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