İSRAİL'DEN LÜBNANLILARA GÖÇ DAYATMASI

IDF Arap medyası sözcüsü Avihai Adrei, güney Lübnan'daki 35 köy sakinlerine evlerini acilen boşaltmaları için talimat verdi. X hesabından açıklama yapan Adrei, "Evlerinizi derhal boşaltın ve güneye gitmeyin, güneye doğru herhangi bir hareket sizi tehlikeye atabilir. Hizbullah'ın askeri ihtiyaçları için kullandığı her ev, büyük olasılıkla hasar görmüştür." ifadelerini kullandı.