İsrail Lübnan'a yönelik saldırılara devam ederken son bombardımanda merhum Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olan Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğü iddia edildi. İran basını ise dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in 2020'den bu yana ilk kez Tahran'ın merkezindeki İmam Humeyni Camii'nde cuma namazını kıldıracağını duyurdu. İşte, bölgeden detaylar...
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Nebatiye bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda 2 Lübnanlı hayatını kaybetti.
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye bölgesindeki Bint Cibeyl'e bağlı Hırbet Silm beldesinde bir evi hedef aldığı belirtildi.
İsrail saldırısında 2 Lübnanlının hayatını kaybettiği aktarıldı.
Lübnan'ın güneyine yönelik İsrail saldırılarının gece boyunca sürdürüldüğü kaydedildi.
İsrail ordusunun gece yarısından önce Sur kentine bağlı el-Burc eş-Şimali beldesine düzenlediği saldırıda evlerde ciddi hasar meydana geldi.
Sur'un el-Beyada beldesinde Lübnan ordusu karargahı yakınının İsrail ordusu tarafından hedef alınması sebebiyle yaralanmalar yaşandı.
Ayrıca İsrail savaş uçakları Sur'da ez-Zahira ve el-Bostan beldelerini de bombaladı.
IDF Arap medyası sözcüsü Avihai Adrei, güney Lübnan'daki 35 köy sakinlerine evlerini acilen boşaltmaları için talimat verdi. X hesabından açıklama yapan Adrei, "Evlerinizi derhal boşaltın ve güneye gitmeyin, güneye doğru herhangi bir hareket sizi tehlikeye atabilir. Hizbullah'ın askeri ihtiyaçları için kullandığı her ev, büyük olasılıkla hasar görmüştür." ifadelerini kullandı.
İran Dini Lideri Hamaney'inTahran'ın merkezinde bulunan İmam Humeyni Ulu Camii'nde Cuma namazı kıldıracağı öğrenildi.
İran Medyası, Hamney'in “Zafer Cuması” olarak isimlendirilen Cuma namazı sırasında vereceği önemli mesajlar içeren vaaz ve hutbenin ulusa sesleniş konuşması olarak da görülebileceği, ayrıca İsrail’e mesaj içereceğini iddia etti.
Hamaney, Tahran’da kılınacak namaz öncesinde ise Hasan Nasrallah’ı anma törenine katılacak.
Hamaney, en son 8 yıl aradan sonra 2020 yılında Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Cuma Namazı kıldırmıştı. İran televizyonu, Cuma namazı sırasında Hamaney’e suikast girişiminde bulunulma ihtimaline karşı uyarıda bulundu.