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İsrail'den Lübnan'a bombardıman! O sınırı geçerse İngiliz ile karşılaşacak

İsrail’in Lübnan’a peş peşe siber saldırılarının ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah halka seslendi. Nasrallah intikam mesajları verirken İsrail Lübnan’da çok sayıda noktaya saldırı düzenledi. İsrail hava saldırısı aşamasına geçerken sırada kara saldırısının olup olmadığı konuşuluyor. İngiliz basını ise İsrail’in belli bir aşamayı daha geçtikten sonra İsrail’in İngiltere tarafından eğitilen Lübnanlı askerlerle karşı karşıya geleceğine dikkat çekti. Peki, Beyrut -Tel Aviv hattında neler oluyor? İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler…

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 09:56 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 09:58
İsrail’den Lübnan’a bombardıman! O sınırı geçerse İngiliz ile karşılaşacak

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    İsrail-Lübnan hattında tansiyon günden güne yükseliyor. İsrail'in düzenlediği peş peşe siber saldırıların ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah dün yaptığı konuşmasında intikam mesajı verirken Tel Aviv ise hava saldırısına geçti. Peki, sırada kara saldırısı mı var?

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    09:53 20 Eylül 2024
    O SINIRI GEÇERSE İNGİLİZ İLE KARŞILAŞACAK
    İsrail-Lübnan hattında gerilim tırmanırken İngiliz basınından dikkat çeken bir haber geldi. Daily Mail, "İsrail'in Lübnan'a karadan saldırması, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin İngiltere tarafından eğitilen Lübnanlı askerlerle karşı karşıya gelmesiyle 'KIYAMET sahnelerine ve topyekün savaşa' yol açacak." ifadelerini kullandı. Daily Mail'in İngiltere vurgusu dikkat çekti.
    09:52 20 Eylül 2024
    SIRADA KARA SALDIRISI MI VAR?
    İsrail gece boyunca Lübnan'a hava saldırısı düzenledi. Batı basını İsrail'in hava saldırısının son dönemin en büyük atağı olduğuna dikkat çekerken "topyekün savaş" ve "kıyamet savaşı" ifadelerini kullandı. Gazze'nin ardından Lübnan, savaşın yeni cephesi olarak görülüyor. 

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