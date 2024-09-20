İsrail’den Lübnan’a bombardıman! O sınırı geçerse İngiliz ile karşılaşacak

İsrail-Lübnan hattında tansiyon günden güne yükseliyor. İsrail'in düzenlediği peş peşe siber saldırıların ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah dün yaptığı konuşmasında intikam mesajı verirken Tel Aviv ise hava saldırısına geçti. Peki, sırada kara saldırısı mı var?

CANLI ANLATIM 09:53 20 Eylül 2024 O SINIRI GEÇERSE İNGİLİZ İLE KARŞILAŞACAK İsrail-Lübnan hattında gerilim tırmanırken İngiliz basınından dikkat çeken bir haber geldi. Daily Mail, "İsrail'in Lübnan'a karadan saldırması, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin İngiltere tarafından eğitilen Lübnanlı askerlerle karşı karşıya gelmesiyle 'KIYAMET sahnelerine ve topyekün savaşa' yol açacak." ifadelerini kullandı. Daily Mail'in İngiltere vurgusu dikkat çekti. 09:52 20 Eylül 2024 SIRADA KARA SALDIRISI MI VAR? İsrail gece boyunca Lübnan'a hava saldırısı düzenledi. Batı basını İsrail'in hava saldırısının son dönemin en büyük atağı olduğuna dikkat çekerken "topyekün savaş" ve "kıyamet savaşı" ifadelerini kullandı. Gazze'nin ardından Lübnan, savaşın yeni cephesi olarak görülüyor.