İsrail Lübnan'da suikastlara devam ediyor. İsrail Hizbullah'ın Karargah Başkanı Süheyl Hüseyin Hüseyni'ni öldürdüğünü iddia etti. Hizbullah'tan ise Hüseyni ile ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesinin başladığını duyurdu.
İsrail gazetesi Ynet'in Salı sabahı yayınladığı habere göre, Hamas ve Fetih heyetleri "uzlaşmaya varmak" amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi
Hamas heyetine, terör örgütünün Gazze Şeridi'ndeki Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ve örgütün üst düzey yetkilisi Halil el-Hayya ile Hamas Arap İlişkileri Daire Başkanı Hüsam Bedran başkanlık ediyor.
Dışişleri Bakanlığı Lübnan'daki Türklerin tahliyesinin başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır.
Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2.000 yolcudur.
Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır.
Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir.
Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır.
Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan’a nakledeceklerdir."
Katil İsrail, Beyrut'u hedef almaya devam ederken Hizbullah'ın Karargah Başkanı Süheyl Hüseyin Hüseyni'ni öldürdüğünü iddia etti.
İsrail ordusu Pazartesi günü Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın karargâh komutanı Suhail Hüseyin Hüseyni'yi öldürdüğünü öne sürdü.
Açıklamada Hüseyni'nin İran'dan silah transferinden ve silahların Hizbullah'ın çeşitli birimlerine dağıtılmasından sorumlu olduğu belirtildi.
Hüseyni'nin ayrıca “savaş için operasyonel plan da dahil olmak üzere örgütün en hassas projelerinin bütçelendirilmesi ve mantıksal yönetiminde yer aldığı” belirtildi. Hizbullah'tan hemen bir yorum gelmedi.
Hacklenen siteler arasında Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Rishon Lezion ve Hapoel Beersheba futbol kulüpleri ile basketbol, hentbol ve yüzme federasyonları yer aldı.
Sitelerde arka fonda Mescid-i Aksa ve üzerinde "Sonsuza Kadar Gazze" (GAZA 4 EVER) ve "Savaş başladı, hazırlanın" yazıları ve önde ise Ebu Ubeyde'nin resmi yer aldı.
Haberde, resimlerin kaldırıldığı ancak sitelerin hacklenmesinden kaynaklanan hasarın boyutunun henüz tespit edilemediği belirtildi.
Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim'in birinci yılı dolayısıyla savaşın gidişatı ve bölgedeki gelişmeleri ele aldığı görüntülü mesajında "İsrail ile her alanda mücadele edilmesi gerektiğini belirterek Filistin halkı ve direnişini destekleyen elektronik savaş uzmanlarına İsrail'e geniş çaplı siber saldırılar düzenleme çağrısı" yapmıştı.