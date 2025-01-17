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CANLI | İsrail'de ateşkes kabinesi: 11'de toplanacak

İsrail ve Hamas müzakere ekipleri bugün erken saatlerde Doha’da ateşkes anlaşmasını imzaladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyah’nun ofisi, anlaşmanın bugün güvenlik kabinesinde oylamaya sunulacağını bildirdi. Kabinenin saat 11’de toplanacağı belirtildi. Öte yandan ateşkese karşı çıkan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, “Gazze ve Batı Şeria'da tanık olduğumuz sevinç, bu savaşta kimin teslim olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu. Gazze’de ateşkese ilişkin dakika dakika gelişmeler Takvim.com.tr’de…

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 08:24 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 09:02
CANLI | İsrail’de ateşkes kabinesi: 11’de toplanacak

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    İsrail ve Hamas müzakere ekipleri, cuma günü erken saatlerde Doha'da rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması imzaladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi anlaşmanın bugün güvenlik kabinesinde oylamaya sunulacağını bildirdi. Tel Aviv'den yapılan açıklamada oylamanın "muhtemelen ilk rehine grubunun pazartesi serbest bırakılacağı" belirtildi.

    İsrail'de ateşkes kabinesi: 11'de toplanacak!

    CANLI ANLATIM
    08:36 17 Ocak 2025
    BEN GVIR: İSRAİL TESLİM OLDU

    İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ateşkes anlaşması ile ilgili konuştu ve  “Gazze ve Batı Şeria'da tanık olduğumuz sevinç, bu savaşta kimin teslim olduğunu gösteriyor” dedi.

    08:20 17 Ocak 2025
    TEL AVİV'DE ATEŞKES KABİNESİ
    İsrail'de ateşkes anlaşmasının onaylanacağı kabinenin saat 11'de toplanacağı bildirildi.
    08:19 17 Ocak 2025
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