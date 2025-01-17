İsrail'de ateşkes kabinesi: 11'de toplanacak!

İsrail ve Hamas müzakere ekipleri, cuma günü erken saatlerde Doha'da rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması imzaladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi anlaşmanın bugün güvenlik kabinesinde oylamaya sunulacağını bildirdi. Tel Aviv'den yapılan açıklamada oylamanın "muhtemelen ilk rehine grubunun pazartesi serbest bırakılacağı" belirtildi.
İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ateşkes anlaşması ile ilgili konuştu ve “Gazze ve Batı Şeria'da tanık olduğumuz sevinç, bu savaşta kimin teslim olduğunu gösteriyor” dedi.
Gazze’de ateşkes görüşmesine ilişkin gelişmeleri aktardığımız canlı yayınımıza hoş geldiniz. Son dakika haberleri, önemli tepkiler ve uzman analizleriyle karşınızdayız. Takvim.com.tr'yi takipte kalın!