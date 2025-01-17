İsrail'de ateşkes kabinesi: 11'de toplanacak!

BEN GVIR: İSRAİL TESLİM OLDU

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ateşkes anlaşması ile ilgili konuştu ve “Gazze ve Batı Şeria'da tanık olduğumuz sevinç, bu savaşta kimin teslim olduğunu gösteriyor” dedi.