İsrail ordusunda suikast paniği! İran harekete geçince komutanı korumaya aldılar

İsrail ile Lübnan-İran arasında tansiyon had safhaya ulaştı. Karşılıklı misilleme atışları devam ederken İran, başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail ordusundan çok sayıda üst düzey yetkiliye suikast düzenleyeceklerine ilişkin bir liste yayımlamıştı. İran'ın suikast iddiaları İsrail'de paniğe yol açtı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Barca beldesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Beyrut'un güneyindeki Barca beldesinde binaları hedef alan saldırısında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi. İsrail ordusunun başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Barca beldesine düzenlediği saldırıda 1 bina tamamen çöktü.
Cebel-i Lübnan vilayeti Sivil Savunma Yetkilisi Hüsam Dahruc, İsrail saldırılarının kendilerini yıldırmayacağını ifade ederek, "17 kişinin cesedini ve 3 yaralıyı enkaz altından çıkarmayı başardık. 3 kişinin cesedini çıkarmakta zorlanıyoruz. Hala enkaz altında kalan ve ulaşamadığımız kişiler var." dedi. Enkaz altında kalanları canlı çıkarmak için çalıştıklarına dikkati çeken Dahruc, ekipman sıkıntısı çektiklerini ve el yordamıyla arama kurtarma çalışmaları yürüttüklerini belirtti.
"PATLAMANIN ETKİSİYLE YERİMİZDEN ZIPLADIK"
Vurulan binanın yanındaki binada yaşayan görgü tanığı Ömer, "Saldırı gerçekleştiğinde ateş çıktığını gördük ve patlamanın etkisiyle yerimizden zıpladık, yere düştük." dedi. Ömer, vurulan binada çok sayıda kişinin olduğunu belirterek, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ifade etti.
Ahmed Şabbo da binanın yakınında oturduğunu ve çocuğunu bisiklete bindirmek için çıktığı sırada saldırı anını gördüğünü söyledi. Şabbo, binada yerinden edilen Lübnanlıların yaşadığını ve tanıdıklarından bazılarına ulaşamadığını anlattı.
CESETLER TANINMAYACAK HALDE
Binada çok sayıda kişinin barındığını belirten Şabbo, ölü sayısının 25'ten fazla olduğu tahmininde bulundu. Saldırıda hayatını kaybeden çocukların da bulunduğuna dikkati çekerek, çok sayıda cesedin tanınamayacak halde olduğunun altını çizdi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve ülkedeki duruma ilişkin raporuna yer verildi.
İsrail ordusunun son bir günde Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik 78 hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarılan raporda, söz konusu saldırıların çoğunun güney bölgelerine yapıldığı ifade edildi.
Raporda, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri yaptığı hava saldırıların sayısının 12 bin 107'ye çıktığı belirtildi.
İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar için 1138 sığınma merkezinin açıldığı kaydedilen raporda, 969 merkezin maksimum kapasiteye ulaştığı, sığınma merkezlerine şu ana kadar 191 bin 537 kişinin yerleştirildiği vurgulandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
İsrail'in Lübnan'da dün düzenlediği saldırılarda 11 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 13'e ulaştığı ifade edildi.
Açıklamada, İsrail saldırılarında yaralananların sayısının ise 13 bin 553'e yükseldiği ifade edildi.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.
İsrail basını İran'ın İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nde bir komutana suikast düzenlemeyi planladığını ve bu nedenle ordunun bu komutan için güvenlik önlemlerini artırdığını bildirdi.
İran tarafından İsrail başbakanına, savunma bakanına veya Şin Bet liderine suikast planını ilerletmek için işe alındığı iddia edilen Moti Maman, 19 Eylül 2024'te Beerşeba'daki bir mahkemede görülüyor.
İran International'a konuşan bir İsrailli savunma yetkilisi, komutanın güvenlik düzenlemelerinin "standart prosedür olmadığını" ancak IDF genelkurmay başkanı gibi üst düzey yetkililere sağlananlara benzer olduğunu söyledi.
İran’ın suikast planının, iki yıldır İran için çalışan Azerbaycan kökenli yedi İsraillinin tutuklanmasının ardından engellendiği iddia edildi.
Hepsi Yahudi olan şüpheliler, iki yıla kadar İran adına casusluk yaptıkları ve İran İslam Cumhuriyeti'nin emriyle yaklaşık 600 görev yürüttükleri şüphesiyle Eylül ayında tutuklanmıştı.
Gazze Şeridi'nde binlerce ev ve binayı havaya uçuran İsrail ordusu, şimdi de karadan işgal ettiği Lübnan'ın güneyinde benzer bir yıkıma başladı.
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırım kapsamında Gazze'de binlerce ev ve binayı havaya uçurdu.
İsrail askerleri, Filistinlilere ait evlerin yanı sıra camileri, okulları ve üniversiteleri dahi patlayıcı yerleştirerek yerle bir etti.
Gazze'de Filistinlilere ait yapıların havaya uçurulduğu anları kaydeden İsrail askerleri, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İsrail askerlerinin Filistinlilere ait yapıların patlayıcılarla yerle bir edildiği anlarda sevinç çığlıkları attığı görüntüler tartışmalara neden olsa da bu yıkım Gazze'de hala devam ediyor.
LÜBNANLILARIN EVİNİ YIKARKEN SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR
Gazze'nin ardından şimdi de 30 Eylül'den bu yana İsrail ordusunun kara saldırısı düzenlediği Lübnan'ın güneyinden benzer görüntüler geliyor.
Lübnan haber ajansına göre, İsrail ordusu kara saldırılarında Lübnan'ın güneyinde şu ana kadar 37 beldeyi yerle bir etti ve buralardaki 40 binden fazla konutu yıktı.
İsrail askerlerinin Meys El-Cebel beldesindeki çok sayıda evi, patlayıcıyla aynı anda havaya uçurduğunu gösteren görüntü ortaya çıktı.
Sosyal medyada yayımlanan ve İsrail askerlerince kaydedildiği düşünülen görüntüde, bir kişi patlama öncesi geri sayım yapıyor.
Geri sayımın sona ermesiyle çok sayıda evin aynı anda havaya uçurulduğu kameraya yansıyor.
Patlamaların etkisiyle bölgeyi dumanlar kaplarken, İsrail askerlerinin sevinç çığlıklıları attığı duyuluyor.
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere 3 bin 2 kişi öldü, 13 bin 492 kişi de yaralandı.