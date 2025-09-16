İsrail Gazze'ye geniş çaplı bir kara saldırısı başlattı. Soykırım tanklarının Gazze'nin merkezine girdiği bildirildi.
İŞGAL PLANI ONAYLANMIŞTI
Haber, ABD dışişleri bakanı Marco Rubio'nun İsrail'e gitmesinin ardından geldi. Axios'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın harekatı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini belirttiler. Ağustos'ta İsrail hükümeti, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun önerisiyle Gazze'nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.Kanlı işgal planına onay
CANLI ANLATIM
YEMEN'E BİR SALDIRI DAHA
İsrail Yemen'de Hudeyde Limanı'nı hedef aldı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: SOYKIRIMIN YENİ AŞAMASI
İsrail Gazze'de kara saldırısına yeniden başlarken Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Dışişlerinden yapılan açıklamada "İsrail saldırısı soykırımın yeni aşaması." ifadesine yer verildi.
İNGİLTERE'DEN SALDIRI CEVABI: "DEHŞET VERİCİ"
İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail ordusunun Gazze kentini işgal için başlattığı kara saldırılarının "sorumsuzca ve dehşet verici" olduğunu belirtti.
Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yeni saldırısı tamamen sorumsuzca ve dehşet verici." ifadesini kullandı.
Bu adımın daha fazla kan dökülmesine, daha fazla masum sivilin öldürülmesine ve kalan esirlerin tehlikeye atılmasına yol açacağını kaydeden Cooper, "Acil bir ateşkese, tüm rehinelerin serbest bırakılmasına, sınırsız insani yardıma ve kalıcı barışa giden yola ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.
SOYKIRIM TANKLARI GAZZE'DE
Soykırım tanklarının Gazze’ye girdiği anlar ortaya çıktı.
BM'DEN GAZZE ÇAĞRISI
BM Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını bildirerek tüm ülkeleri bunu durdurma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.
HAMAS: ESİRLERİN KADERİ NETANYAHU'NUN ELİNDE
Hamas: Gazze' Şeridi'ndeki işgal ordusu esirlerinin kaderi terörist Netanyahu hükümetinin elinde.
KATZ'DAN KÜSTAH PAYLAŞIM
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal saldırılarını şiddetlendirdikleri Gazze'ye ordunun "demir yumrukla" saldırdığını belirtti.
Savunma Bakanı Katz, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze kentine işgal için şiddetli saldırılar düzenlediğini kaydetti. "Gazze yanıyor." paylaşımında bulunan Katz, Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamak için ordunun kente "demir yumrukla" saldırdığını ifade etti.
ABD: "HAMAS'IN ANLAŞMAYI KABUL ETMESİ İÇİN SADECE GÜNLER VAR"
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze kentine yönelik bombardımanını sürdürdüğünü belirterek, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için zamanın daraldığını söyledi.
İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuşan Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var." ifadelerini kullandı.
Rubio'nun açıklamaları, İsrail'in yoğun hava saldırıları altında sivillerin hayatını kaybettiği bir dönemde geldi.
İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor. Öte yandan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Gazze şehrine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı. İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.