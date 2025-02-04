İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD’de! Trump ile ne konuşacak? Gazze’de ateşkes devam edecek mi?

NETANYAHU'DAN HARİTALI İŞGAL PLANI

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme öncesinde pazar akşamı Washington'daki Blair House'da karşılandı. Uçuştan önce basın mensuplarına açıklama yapan Netanyahu, Trump ile görüşme için "Çok önemli bir toplantı. Başkan Trump'ın göreve başlamasından bu yana yabancı bir liderle ilk görüşmesi olması, İsrail-Amerikan ittifakının gücüne dair bir kanıttır. Aynı zamanda kişisel dostluğumuzun gücüne de bir kanıttır." şeklinde konuştu.

Netanyahu, hükümetinin Filistin topraklarının tamamını ve bitişik devletlerin önemli kısımlarını kapsayan "büyük İsrail" yaratma planına atıfta bulunarak, Orta Doğu haritasını "yeniden çizme" sözü verdi.

İşgali genişletmeyi düşündüğünü itiraf eden Netanyahu, "Savaşta aldığımız kararlar Orta Doğu'nun yüzünü çoktan değiştirdi. Kararlarımız ve askerlerimizin cesareti haritayı yeniden çizdi. Ancak Başkan Trump ile yakın bir şekilde çalışarak haritayı daha da ileriye taşıyabileceğimize inanıyorum." dedi.