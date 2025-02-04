SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Canlı Anlatım Güncel Haberleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD’de! Trump ile ne konuşacak? Gazze’de ateşkes devam edecek mi?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. İsrail basını Netanyahu’nun Gazze’de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını iptal edeceği yönünde haberler yaparken Beyaz Saray’dan ise ateşkesin devam edeceği mesajı geldi. Peki Trump ile Netanyahu görüşmesinde masada hangi konular var? Trump-Netanyahu görüşmesine ilişkin tüm detaylar Takvim.com.tr’de…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 10:46 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 10:46
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD’de! Trump ile ne konuşacak? Gazze’de ateşkes devam edecek mi?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washinton'a gitti. Trump ile Netanyahu'nun bugün görüşme yapması bekleniyor. İsrail basını Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını iptal etmek istediğini vurgulasa da Beyaz Saray, ateşkesin devam edeceğini duyurdu.

    CANLI ANLATIM
    10:39 04 Şubat 2025
    BEYAZ SARAY'DAN "ATEŞKESE DEVAM" MESAJI

    Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Pazartesi öğleden sonra Beyaz Saray önünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkes ve rehine anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamak istemeyebileceği yönündeki haberleri yalanladı.

    Leavitt, Başkan Trump'ın ne olmasını istediğini soran Channel 12'den Yuna Leibzon'a, "Bunun doğru olduğundan pek emin değilim" diye yanıt verdi.

    10:37 04 Şubat 2025
    ABD'DEN ATEŞKES MESAJI
    ABD’nin Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff ateşkesle ilgili "Şimdiye kadar durum idare ediyor, bu yüzden kesinlikle umutluyuz. Başkanın talimatı rehineleri kurtarın ve hayatları kurtarın ve... her şeyin barışçıl bir çözümüne varın şeklindeydi. Şimdiye kadar, idare ediyor." şeklinde konuştu.
    10:37 04 Şubat 2025
    İSRAİL HEYETİ DOHA'YA GİDİYOR

    İsrail medyasına göre,  Netanyahu salı sabahı yaptığı açıklamada, rehine anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin görüşmeler öncesinde hafta sonuna kadar Doha'ya bir müzakere heyeti göndermeye hazırlandığını duyurdu.

    10:24 04 Şubat 2025
    NETANYAHU'DAN HARİTALI İŞGAL PLANI

    Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme öncesinde pazar akşamı Washington'daki Blair House'da karşılandı. Uçuştan önce basın mensuplarına açıklama yapan Netanyahu, Trump ile görüşme için "Çok önemli bir toplantı. Başkan Trump'ın göreve başlamasından bu yana yabancı bir liderle ilk görüşmesi olması, İsrail-Amerikan ittifakının gücüne dair bir kanıttır. Aynı zamanda kişisel dostluğumuzun gücüne de bir kanıttır." şeklinde konuştu.

    Netanyahu, hükümetinin Filistin topraklarının tamamını ve bitişik devletlerin önemli kısımlarını kapsayan "büyük İsrail" yaratma planına atıfta bulunarak, Orta Doğu haritasını "yeniden çizme" sözü verdi.

    İşgali genişletmeyi düşündüğünü itiraf eden Netanyahu, "Savaşta aldığımız kararlar Orta Doğu'nun yüzünü çoktan değiştirdi. Kararlarımız ve askerlerimizin cesareti haritayı yeniden çizdi. Ancak Başkan Trump ile yakın bir şekilde çalışarak haritayı daha da ileriye taşıyabileceğimize inanıyorum." dedi.