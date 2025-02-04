İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD’de! Trump ile ne konuşacak? Gazze’de ateşkes devam edecek mi?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washinton'a gitti. Trump ile Netanyahu'nun bugün görüşme yapması bekleniyor. İsrail basını Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını iptal etmek istediğini vurgulasa da Beyaz Saray, ateşkesin devam edeceğini duyurdu.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Pazartesi öğleden sonra Beyaz Saray önünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkes ve rehine anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamak istemeyebileceği yönündeki haberleri yalanladı.
Leavitt, Başkan Trump'ın ne olmasını istediğini soran Channel 12'den Yuna Leibzon'a, "Bunun doğru olduğundan pek emin değilim" diye yanıt verdi.
İsrail medyasına göre, Netanyahu salı sabahı yaptığı açıklamada, rehine anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin görüşmeler öncesinde hafta sonuna kadar Doha'ya bir müzakere heyeti göndermeye hazırlandığını duyurdu.
Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme öncesinde pazar akşamı Washington'daki Blair House'da karşılandı. Uçuştan önce basın mensuplarına açıklama yapan Netanyahu, Trump ile görüşme için "Çok önemli bir toplantı. Başkan Trump'ın göreve başlamasından bu yana yabancı bir liderle ilk görüşmesi olması, İsrail-Amerikan ittifakının gücüne dair bir kanıttır. Aynı zamanda kişisel dostluğumuzun gücüne de bir kanıttır." şeklinde konuştu.
Netanyahu, hükümetinin Filistin topraklarının tamamını ve bitişik devletlerin önemli kısımlarını kapsayan "büyük İsrail" yaratma planına atıfta bulunarak, Orta Doğu haritasını "yeniden çizme" sözü verdi.
İşgali genişletmeyi düşündüğünü itiraf eden Netanyahu, "Savaşta aldığımız kararlar Orta Doğu'nun yüzünü çoktan değiştirdi. Kararlarımız ve askerlerimizin cesareti haritayı yeniden çizdi. Ancak Başkan Trump ile yakın bir şekilde çalışarak haritayı daha da ileriye taşıyabileceğimize inanıyorum." dedi.