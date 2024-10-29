CIA'DEN GAZZE HAMLESİ

ABD gazetesi Axios’un üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, CIA Direktörü Bill Burns, Gazze'de 28 günlük ateşkes, Hamas'ın yaklaşık sekiz rehineyi serbest bırakması ve İsrail'in onlarca Filistinli tutukluyu serbest bırakması için bir anlaşma ortaya attı.

Axios, Burns'ün bu fikri pazar günü İsrailli ve Katarlı mevkidaşlarıyla yaptığı toplantıda ele aldığını bildirdi.