İran’da savaş hazırlığı! Hamaney’den emir geldi ABD duyurdu

İsrail Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılara devam ederken Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Lübnan basını, İsrail'in son saldırılarında 3 gazetecinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail gazetesi The Times of Israel ise Mossad Direktörü David Barnea'nın esir takası görüşmeleri için pazar günü Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği bildirildi. Öte yandan New York Times ise dört İranlı yetkilinin dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in orduya olası bir İsrail saldırısına cevap vermek için birden fazla askeri plan hazırlamasını emrettiğini söyledi.

CANLI ANLATIM 09:02 25 Ekim 2024 LÜBNAN'DA ÜÇ GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ Lübnan devlet medyası, İsrail'in Suriye sınırına yakın doğu Lübnan'da gece yarısı düzenlediği hava saldırısında üç gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'ndan yapılan açıklamada "Zahle'deki muhabirimiz, İsrail'in Hasbaya'ya düzenlediği saldırıda üç gazetecinin öldüğünü bildirdi. İsrail savaş uçakları, Lübnan-Suriye sınırına sabah 3:30'da saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi. 09:01 25 Ekim 2024 MOSSAD DİREKTÖRÜ DOHA'YA GİDİYOR İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden perşembe akşamı yapılan açıklamada, Mossad Başkanı David Barnea'nın, Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeleri yeniden başlatmak amacıyla pazar günü Doha'ya gideceği bildirildi. 08:59 25 Ekim 2024 HAMANEY EMİR VERDİ New York Times'ın aktardığına göre dört İranlı yetkili bu hafta telefon görüşmelerinde, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in orduya bir İsrail saldırısına yanıt vermek için birden fazla askeri plan hazırlamasını emrettiğini söyledi. İranlı yetkililer herhangi bir İran misillemesinin kapsamının büyük ölçüde İsrail'in saldırılarının ciddiyetine bağlı olacağını belirtti. Böyle bir durumda İran'ın senaryosunun 1.000'e kadar balistik füze saldırısı ve Basra Körfezi'ndeki enerji tedarikine ve nakliyesine müdahaleyi içerebileceği belirtildi.