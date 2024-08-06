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Irak'ın kuzeyine operasyon: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Emniyet güçlerinin terör örgütü PKK ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan MSB Irak'ın kuzeyindeki Pençe bölgesinde devam eden terör operasyonlarıyla ilgili görüntüleri yayımladı.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 13:41 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 16:54
Irak’ın kuzeyine operasyon: 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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    Başlıkların Devamı

    Emniyet güçlerinin terör örgütü PKK ile mücadelesi aralıksız devam ediyor.

    CANLI ANLATIM
    15:06 06 Ağustos 2024
    ULAŞILAMAZ DENEN HER YERDE BİZ VARIZ

     Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesinden fotoğraflar paylaştı.

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız diyen komandolarımız, arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

    13:30 06 Ağustos 2024
    8 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

     

     

     

    8 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

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