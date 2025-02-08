HAMAS'TAN ESİRLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hamas, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli esirlerin sağlık durumlarının kötü olmasının, hapishanelerde trajik koşullarda yaşadıklarının göstergesi olduğunu belirtti.

Hamas'ın sosyal paylaşım platformu Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, takas anlaşması kapsamında bugün ve daha önce serbest bırakılan Filistinli esirlerin sağlık durumlarının kötü olmasının, esirlerin İsrail hapishanelerinde yaşadıkları trajik durumu bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı.

Açıklamada, Hamas yöneticilerinden Cemal et-Tavil'in de aralarında bulunduğu 7 esirin tahliye edildikten hemen sonra hastanelere nakledilmesinin, İsrail cezaevi yönetiminin esirlerin yaş ve sağlık durumlarına bakmaksızın onlara sistematik olarak kötü muamele uyguladığını ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Esirlerin sağlıklarının kötü olmasının, İsrail hükümetinin hapishanelerde Filistinli esirlere karşı yavaş öldürme politikası uygulamasının bir yansıması olarak değerlendirildiği açıklamada, "Dünya bugün, işgalcilerin esirlerine karşı direnişin insani ve ahlaki muamelesi ile işgalcinin (İsrail'in) Filistinli esirlere uyguladığı baskıcı ve vahşi muamele arasındaki büyük farka tanıklık ediyor." denildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik devam eden işkence, baskı, kötü muamele ve tıbbi ihmallere karşı uyarıda bulunulan açıklamada, "İsrail'e rağmen", onlar serbest bırakılıncaya ve tüm hapishaneler boşaltılıncaya kadar hiçbir çabadan kaçınılmayacağı sözü yinelendi.