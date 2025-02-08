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Gazze'de 5. takas: İsrailli rehine Kassam Tugayları'na teşekkür etti! Hamas'tan Trump'a net mesaj

Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşması kapsamında beşinci rehine takası yapılıyor. Kassam Tugayları Kızılhaç'a teslim edilecek olan 3 İsrailli esiri Deyr el Balah'a getirdi. İmzalar atılırken Kassam Tugayları rehinelerden birine mikrofon uzattı. Rehinenin "Kassam Tugayları'na teşekkür ediyorum. Beni hava saldırılarından korudular ve hayatta kalmamı sağladılar." dediği bildirildi. Filistinli esirler de serbest bırakılarak Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 08:14 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 17:20
Gazze’de 5. takas: İsrailli rehine Kassam Tugayları’na teşekkür etti! Hamas’tan Trump’a net mesaj

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması kapsamında beşinci esir takası yapıldı.

    Ohad Ben Ami, Or Levy ve Eliyahu Şarabi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüOhad Ben Ami, Or Levy ve Eliyahu Şarabi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    Kassam Tugayları Deyr el Balah'ta Ohad Ben Ami, Or Levy ve Eliyahu Şarabi'yi Kızılhaç'a teslim etti. İsrail ise 183 Filistinli esiri serbest bıraktı.

    CANLI ANLATIM
    17:14 08 Şubat 2025
    TRUMP'A NET MESAJ
    İsrail basını Kassam Tugayları'nın Deyr el Balah'ta esir takası sırasında astığı "Biz tufanız! Savaşın ertesi günüyüz" yazılı pankartı ABD'nin Gazze'yi devralacağını söyleyen Başkan Donald Trump'a net bir mesaj olarak yorumladı.
    17:07 08 Şubat 2025
    HAMAS'TAN ESİRLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

    Hamas, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli esirlerin sağlık durumlarının kötü olmasının, hapishanelerde trajik koşullarda yaşadıklarının göstergesi olduğunu belirtti.

    Hamas'ın sosyal paylaşım platformu Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

    Açıklamada, takas anlaşması kapsamında bugün ve daha önce serbest bırakılan Filistinli esirlerin sağlık durumlarının kötü olmasının, esirlerin İsrail hapishanelerinde yaşadıkları trajik durumu bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı.

    Açıklamada, Hamas yöneticilerinden Cemal et-Tavil'in de aralarında bulunduğu 7 esirin tahliye edildikten hemen sonra hastanelere nakledilmesinin, İsrail cezaevi yönetiminin esirlerin yaş ve sağlık durumlarına bakmaksızın onlara sistematik olarak kötü muamele uyguladığını ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

    Esirlerin sağlıklarının kötü olmasının, İsrail hükümetinin hapishanelerde Filistinli esirlere karşı yavaş öldürme politikası uygulamasının bir yansıması olarak değerlendirildiği açıklamada, "Dünya bugün, işgalcilerin esirlerine karşı direnişin insani ve ahlaki muamelesi ile işgalcinin (İsrail'in) Filistinli esirlere uyguladığı baskıcı ve vahşi muamele arasındaki büyük farka tanıklık ediyor." denildi.

    İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik devam eden işkence, baskı, kötü muamele ve tıbbi ihmallere karşı uyarıda bulunulan açıklamada, "İsrail'e rağmen", onlar serbest bırakılıncaya ve tüm hapishaneler boşaltılıncaya kadar hiçbir çabadan kaçınılmayacağı sözü yinelendi.

    15:39 08 Şubat 2025
    FİLİSTİNLİ ESİR İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ ŞARTLARI ANLATTI
    Serbest bırakılan Filistinli tutuklu Sand Taqatqa, aile ziyaretlerinin kendilerine engellendiğini, bir yıldan fazla bir süre dış dünyayla ilgili hiçbir şey bilmeden hapishanede yaşadığını söyledi. Taqatqa, işgal hapishanelerindeki şartların çok zor olduğunu sözlerine ekledi.
    13:39 08 Şubat 2025
    FİLİSTİNLİ ESİRLER KIZILHAÇ'A TESLİM EDİLDİ

    Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda Filistinli esirler serbest bırakılarak Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.

     

     

    13:26 08 Şubat 2025
    "BİZ TUFANIZ"

    Kassam Tugayları, Deyr el Balah'ta İsrailli tutukluları teslim etmek için sahnede bir pankart açtı. Kassam Tugayları'nın İbranice de açtığı pankartta "Mutlak Zafer! Biz Tufanız" ifadeleri dikkat çekti.

    12:24 08 Şubat 2025
    İSRAİLLİ REHİNEDEN KASSAM TUGAYLARINA TEŞEKKÜR
    Kassam Tugayları takas sırasında mikrofonu İsrailli rehineye uzattı. Rehinenin "Kassam Tugayları'na teşekkür ediyorum. Beni hava saldırılarından korudular ve hayatta kalmamı sağladılar. İsrail hükümetinden ateşkesin ikinci aşaması için müzakerelere devam etmelerini talep ediyorum.  Ateşkes anlaşmasının aşamalarının tamamlanması çağrısında bulunuyorum." dediği belirtildi.
    12:04 08 Şubat 2025
    GAZZE'DE 5. REHİNE TAKASI
    Kassam Tugayları İsrailli rehineleri Deyr el Balah'a getirdi. Rehine takası için imzalar atılıyor.
    11:26 08 Şubat 2025
    KIZILHAÇ GAZZE'DE
    Uluslararası Kızılhaç araçları, İsrail işgali ile Filistin direnişi arasındaki esir takası anlaşmasının bir parçası olarak üç İsrailli esiri almak üzere Gazze kentine girmeye başladı.
    08:14 08 Şubat 2025
    TAKAS ÖNCESİ HAZIRLIK

    Takas öncesinde yapılan hazırlıklar canlı olarak ekranlara yansıdı.

     

     

    Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayımlanan açıklamada, anlaşma kapsamında bugün 3 İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağı belirtilmişti.

    Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu kaydedilmişti.

    Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

    3 esire karşılık 183 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

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