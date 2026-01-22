Davos'ta Gazze Barış Kurulu! Türkiye masada: Trump: Gazze'de ateşi söndüreceğiz

Gazze Barış Kurulu üyeleri Davos'ta yerlerini aldı. ABD Başkanı Donald Trump açılış konuşması yapıyor. Gazze Barış Kurulu üyeleri için "Buradaki herkes harika iş çıkardı"diyen Trump "Gazze'deki ateşi söndüreceğiz" dedi.

